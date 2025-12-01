Bắt gặp minh tinh Hàn Quốc ăn trứng vịt lộn, thịt nướng trên đường phố Đà Nẵng

Hành trình ghé thăm Đà Nẵng thuộc show thực tế dài 12 ngày của Jimin và Jungkook (BTS) đang gây chú ý với 2 ngày ghi hình ở Việt Nam.

Hai ngôi sao tỏ ra thích thú và tấm tắc khen đồ ăn Việt. Jimin cho biết suốt hơn một tuần không ăn món Hàn, do đó khi nếm thử đồ ăn Việt, cả hai đều cảm thấy rất hợp khẩu vị. Jungkook hào hứng nhắc đến món thịt ba chỉ nướng, nhận xét đó là món ăn “ngon khủng khiếp”. Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau dùng soju và có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại phố cổ Hội An.

Hình của của Jimin (trái) và Jungkook tại Hội An trong show thực tế chưa lên sóng.

Mùa thứ hai của chương trình Are you sure với sự đồng hành của Jimin và Jungkook phát sóng từ ngày 3/12-24/12. Show gồm 8 tập, trong đó 6 tập ghi hình ở Thụy Sĩ và 2 tập tại Hội An, Việt Nam.

Phong cách chương trình hướng tới du lịch tối giản. Mỗi người chỉ mang theo một chiếc vali 20 inch, tự xoay xở trong điều kiện ngân sách hạn chế, với duy nhất một cuốn cẩm nang du lịch cũ. Thay vì tìm đến những địa điểm sang trọng, show tập trung khắc họa những khoảnh khắc đời thường, gần gũi. Lịch trình đi đến Việt Nam được giữ kín, chỉ đến khi hai thành viên được bắt gặp ở sân bay, khu chợ, người hâm mộ Việt mới hay tin.

Không chỉ có BTS, Song Ji Hyo cũng có chuyến trở lại Việt Nam để ghi hình show ẩm thực cùng đầu bếp David Le. Nữ diễn viên theo “manh mối hương vị” để trải nghiệm các món ăn đặc trưng và văn hóa ẩm thực tại trung tâm TPHCM.

Hình ảnh Song Ji Hyo đội nón lá, thưởng thức trứng vịt lộn với biểu cảm thích thú đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù từng nhiều lần đến Việt Nam, đây là lần đầu cô ghi hình show ẩm thực trong nước.

Biểu cảm của Song Ji Hyo thử ăn trứng vịt lộn.

Ẩm thực Việt Nam được nhiều ngôi sao giải trí Hàn Quốc yêu thích khi có dịp đặt chân đến du lịch, ghi hình show. Các món ăn đa dạng vùng miền, hương vị đậm đà cùng cảnh quan, văn hóa đặc trưng đã trở thành điểm hấp dẫn khiến Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Nhiều nhà sản xuất đã chọn Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… làm bối cảnh trải nghiệm. Có thể kể đến chương trình Battle Trip của đài KBS, từng giới thiệu nhiều hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam qua góc nhìn nghệ sĩ Hàn. Bên cạnh đó, loạt show thực tế gần đây cũng ưu tiên ghi hình tại các địa điểm quen thuộc với du khách quốc tế như phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An hay trung tâm TPHCM.

Tháng 10/2024, sự xuất hiện của MC quốc dân Yoo Jae Suk tại Hà Nội nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Anh cùng các nghệ sĩ Hwang Jung Min, Yang Se Chan và Ji Suk Jin được người dân và khách du lịch bắt gặp tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Ga Hà Nội (Lê Duẩn), khu phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), phố Trần Phú… Đoàn nghệ sĩ ghi hình chương trình giải trí Pinggyego, đồng thời thưởng thức nhiều món đặc sản của Thủ đô.

Suzy và Kim Seon Ho được bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây.

Không chỉ các show truyền hình, dự án phim Hàn gần đây cũng chọn Việt Nam làm bối cảnh. Ngày 30/11, mạng xã hội Việt Nam “dậy sóng” sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh diễn viên Kim Seon Ho và Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây (Hà Nội). Trong clip, hai ngôi sao nổi tiếng diện trang phục thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Dù ăn mặc kín đáo, họ vẫn dễ dàng được nhận ra nhờ ngoại hình sáng và vóc dáng nổi bật.