7 năm bên nhau của cặp ca sĩ - nhạc sĩ Việt vừa thông báo ly hôn

Tối 19/4, Hà Thúy Anh xác nhận chấm dứt cuộc hôn nhân với nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario sau 7 năm chung sống. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, cả hai từng được xem là cặp đôi kín tiếng nhưng gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Từ mối duyên bắt đầu ở Giọng hát Việt 2012, đến lễ cưới năm 2018 rồi chia tay trong êm đẹp, quyết hành trình của Hà Thúy Anh và Tuấn Mario để lại nhiều tiếc nuối.

Hà Thúy Anh hậu ly hôn

Trong thông báo ly hôn 19/4, Hà Thúy Anh cho biết sau một thời gian dừng lại để ổn định cuộc sống, cô quyết định chia sẻ thông tin đang độc thân với gia đình, bạn bè. Cả hai đều có cuộc sống riêng, vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau và mong khán giả tôn trọng đời tư sau biến cố hôn nhân.

Hà Thúy Anh cho biết cuộc hôn nhân khép lại gần một năm trước khi công khai ly hôn. Cô rời TPHCM ra Hà Nội sống từ dịp Tết Nguyên đán để ở gần bố mẹ, đón năm mới cùng gia đình và tìm lại sự cân bằng tinh thần.

Nữ ca sĩ nói giai đoạn tan vỡ hôn nhân là quãng thời gian khó vượt qua. Bố mẹ là chỗ dựa lớn nhất trong lúc cô chông chênh. Gia đình từng cố gắng hòa giải, mong hai con hàn gắn nhưng sau cùng tôn trọng quyết định của cả hai.

Hà Thúy Anh về Hà Nội sống với gia đình sau đổ vỡ hôn nhân.

Nữ ca sĩ cũng kết nối lại với bạn bè, đồng nghiệp cũ và những mối quan hệ thân thiết tại Hà Nội sau nhiều năm. Trong lần trở lại thủ đô cuối tháng 2, cô từng chia sẻ Hà Nội là nơi lưu giữ giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, là nơi từng chắp cánh cho khát vọng nghệ thuật trước khi cô khăn gói Nam tiến.

Ở tuổi 38, Hà Thúy Anh được nhận xét vẫn giữ ngoại hình cân đối. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những bộ ảnh rạng rỡ, lưu lại khoảnh khắc tích cực sau biến cố tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết cô đang tận hưởng sự tự do, chăm sóc bản thân nhiều hơn và hướng đến những điều có ý nghĩa.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm cô còn nhiều kế hoạch, không muốn chìm trong nỗi buồn quá lâu. Âm nhạc tiếp tục là liều thuốc tinh thần giúp cô nhanh chóng lấy lại năng lượng.

Trong khi đó, nhạc sĩ Tuấn Mario chia sẻ cả hai lựa chọn dừng lại để mỗi người có cơ hội tìm hướng đi tích cực hơn. Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn xem nhau như bạn bè và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần.

Tuấn Mario là gương mặt quen thuộc trong giới sản xuất âm nhạc, đứng sau nhiều ca khúc như Nhật ký của mẹ, Ta còn thuộc về nhau, đồng thời sáng tác các bài hát như Nhớ anh, Điều cuối cùng. Anh được đánh giá là người có chuyên môn và âm thầm đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ.

7 năm hôn nhân

Hà Thúy Anh và Tuấn Mario quen nhau từ năm 2012, khi nữ ca sĩ tham gia Giọng hát Việt mùa đầu. Khi đó, cô là thí sinh thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Mario là người hỗ trợ thu âm và định hướng âm nhạc.

Ban đầu, mối quan hệ của họ xuất phát từ công việc. Sau những lần cộng tác, cả hai thân thiết và nảy sinh tình cảm. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi có khoảng 3 năm tìm hiểu và gắn bó.

Năm 2018, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario tổ chức hôn lễ. Sau kết hôn, Tuấn Mario lui về phía sau để hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp ca hát. Anh đảm nhận nhiều vai trò như sản xuất âm nhạc, phối khí, quản lý công việc, đưa đón vợ đi diễn và đồng hành trong nhiều dự án.

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Hà Thúy Anh chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng thấu hiểu, hy sinh và luôn sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ vợ. Tuấn Mario giúp cô trong chuyên môn, là chỗ dựa trong đời sống thường ngày.

Hà Thúy Anh và Tuấn Mario trải qua 7 năm hôn nhân.

Có những lúc cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Sự đồng điệu ấy khiến cô tin rằng mình đã gặp đúng người.

Trong một lần khác trên chương trình Đời nghệ sĩ, Hà Thúy Anh nói cô từng đứng giữa lựa chọn ổn định cuộc sống riêng hay tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Sau cùng, cô quyết định Nam tiến để lập nghiệp, nhờ đó gặp Tuấn Mario để xây dựng gia đình lẫn sự nghiệp.

Nữ ca sĩ từng thẳng thắn nói thành công của cô phần lớn đến từ công sức của chồng. Tuấn Mario là người giúp cô hoàn thiện hơn về giọng hát, định hình hình ảnh và tạo thêm động lực theo đuổi âm nhạc.

Tuấn Mario cũng nhiều lần dành lời khen cho vợ. Anh cho rằng Hà Thúy Anh thay đổi nhiều sau kết hôn, biết vun vén và lo lắng cho gia đình. Nhờ có “hậu phương” ổn định, anh yên tâm phát triển công việc riêng.

Hà Thúy Anh cho biết cả hai luôn cố gắng giải quyết mâu thuẫn sớm, không để kéo dài quá một ngày. Cô không thích chiến tranh lạnh hay để cái tôi khiến người kia thêm áp lực. Sự đồng lòng là điều quan trọng nhất để duy trì mái ấm.

Suốt thời gian bên nhau, cặp đôi sống kín tiếng. Họ ít chia sẻ chuyện riêng tư, thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc trong những chuyến du lịch. Hình ảnh Tuấn Mario xách đồ, theo vợ đi quay hình từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự chu đáo.

Dù chuyện tình khép lại sau 7 năm hôn nhân, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario vẫn lựa chọn cách cư xử văn minh, giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Với khán giả, đây vẫn là mối tình đẹp từng được xây dựng từ âm nhạc, đam mê và nhiều năm đồng hành trước khi rẽ sang hai lối riêng.