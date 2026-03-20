Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 "Đồng hồ đếm ngược", mặc dù bị "phú bà" Kiều Thơ giam cầm, dọa nạt đủ kiểu nhưng Chiến vẫn không đầu hàng người phụ nữ này. Sự ngoan cố của Chiến như chọc tức vào sự kiêu hãnh và điên cuồng của Kiều Thơ.

Kiều Thơ quyết định "sang tay" Chiến cho người khác và không chỉ có Chiến, theo như lời Kiều Thơ, cô ta còn bán cả Minh Anh.

Kiều Thơ tuyên bố: "Tối ngày hôm nay 2 đứa sẽ gặp nhau, chỉ có điều mỗi đứa tiếp một khách!". Trước đó, Kiều Thơ từng thẳng thắn nói với Chiến rằng đàn ông chỉ là món "đồ chơi" thích thì chơi, không thích thì vứt bỏ. Việc giữ Chiến lại, rốt cuộc cũng chỉ là vì không muốn bị qua mặt sau khi đã lo cho Chiến có nhà, có xe nhưng lại cố tình lén lút có bạn gái.

Chiến bị "phú bà" Kiều Thơ đe dọa và "sang tay" cho người khác. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi dàn cảnh và lấy cắp được chiếc điện thoại của Kiều Thơ, Thành và Linh Chi đã biết rất nhiều thông tin cũng như các trao đổi tin nhắn của người phụ nữ này.

Cả hai cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kiều Thơ và Chiến, qua đó biết được việc Kiều Thơ đã "bán" Chiến và Minh Anh cho 2 người khác.

Linh Chi và Thành đã lấy trộm được điện thoại của Kiều Thơ và biết được bí mật của Chiến. Ảnh VTV

Trong kế hoạch của Kiều Thơ, buổi tối hôm đó, cả Chiến và Minh Anh sẽ được đưa đi tiếp khách. Thành vô cùng giận dữ khi biết được kế hoạch xấu xa của Kiều Thơ. Nhưng cũng vào chính lúc này, vị trí của Thành và Linh Chi đã bị đội của Kiều Thơ tìm thấy - thông qua việc cô ta mở chế độ dò tìm điện thoại.

Ngay sau khi được đàn em thông báo đã tìm thấy nơi cất chiếc điện thoại của mình, Kiều Thơ đã ngừng màn tra tấn tinh thần Chiến, cùng đàn em kéo đến vị trí định vị của điện thoại. Cô ta muốn lấy lại ngay chiếc điện thoại của mình.