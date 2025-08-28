Dương Hoàng Yến đi lạc vào Khối Thiếu Nhi ở Sơ duyệt

Ngày 27/8, sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình với sự tham gia của 40.000 người. NSND Lan Hương đăng tải hình ảnh chị nghỉ tạm bên đường cùng NSND Xuân Bắc và diễn viên Đàm Hằng.

Dương Hoàng Yến chia sẻ khoảnh khắc cô đi "lạc" vào khối Thiếu nhi tại sơ duyệt. “Buổi tập luyện sơ duyệt đầu tiên A80. Tôi đang ở khối Văn hoá - Thể Thao, đi hàng đầu tiến tới sân khấu chính để chuẩn bị ra biểu diễn thì không hiểu sao bị tách đi cùng khối Thiếu Nhi”, cô chia sẻ.

Cô xúc động khi có mặt tại buổi sơ duyệt đầu tiên của khối biểu diễn A80 mừng Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Lương Thùy Linh được người hâm mộ tặng kẹo cùng lời nhắn dễ thương. “Thật tự hào khi tôi được góp mặt trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dù hôm nay mới chỉ là buổi sơ duyệt, không khí đã tràn đầy cảm xúc. Cùng nhau háo hức, cùng nhau hướng về dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc nhé”, cô viết.

Cô check-in cùng dàn sao phim "Mưa đỏ".

Buổi sơ duyệt cùng là lần đầu Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Tiểu Vy diễu hành trong hàng ngũ khối Thể thao - Văn hóa.

Có mặt tại sự kiện, NSND Tự Long lưu lại những khoảnh khắc cùng đội hồng kỳ và các BTV, MC chương trình.

NSND Tự Long viết: “Đây Khối Hồng kỳ/ Kia Khối thuyết minh/ Khối thì đi trước/ Khối ngồi yên trong phòng”.

Trang Pháp chia sẻ một số hình ảnh hậu trường tại sơ duyệt cùng các đồng nghiệp.

MC Nguyên Khang tham gia sơ duyệt cùng dàn diễn viên phim giờ vàng, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Diễn viên Phương Nam, Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn... chụp ảnh cùng người hâm mộ tại buổi sơ duyệt A80.

Hoa hậu Hà Trúc Linh tự hào khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh mở tiệm tạp hóa 0 đồng tiếp sức cho người dân đi xem sơ duyệt. “Tạp hóa tự do sập giá 0 đồng mừng Tết Độc Lập, mở cửa bất kể nắng mưa, hoạt động đến hết ngày 2/9. Do bà con đến quá đông, tạp hóa xin phép mở cửa từ buổi sáng. Lưu ý nhỏ mong mọi người không quá ồn ào, xả rác bừa bãi để tránh quán bị dẹp. Sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra ngày nào, tạp hóa mở ngày đó nhé" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Minh Luân chia sẻ khoảnh khắc nghệ sĩ tụ hội tại ngày lễ trọng đại của đất nước.