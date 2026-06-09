Động thái lạ của Phương Oanh

Phương Oanh trong tối muộn 8/6 đã chia sẻ hình ảnh ở nhà cùng dòng viết tâm trạng: "Một ngọn đèn. Một chậu cây. Một chiều mưa chưa kịp tắt. Đủ để căn phòng đầy lên bằng những điều, không ai gọi thành tên". Ngay khi vừa chia sẻ dòng trạng thái, Phương Oanh nhận được những lời động viên từ người hâm mộ. Phần đa đều khuyên cô nên bình tâm, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thời gian gần đây, cuộc sống của Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi chồng cô là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech.

Hình ảnh gây chú ý do Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân.

Giữa những ồn ào, Phương Oanh giữ thái độ khá kín tiếng. Nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như không chia sẻ về chồng. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng tải những hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, tập trung chăm sóc các con và duy trì tinh thần tích cực.

Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, nhiều khán giả nhận thấy Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ. Sau khi sinh cặp song sinh, cô ưu tiên cuộc sống làm mẹ, chăm sóc con cái và điều hành công việc kinh doanh cá nhân thay vì tham gia dày đặc các hoạt động nghệ thuật như trước.

Dù trải qua biến cố lớn trong đời sống riêng tư, Phương Oanh vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng điềm tĩnh, trưởng thành hơn sau nhiều sóng gió. Một số khán giả cũng bày tỏ sự cảm thông khi cô phải đối diện áp lực dư luận trong giai đoạn nhạy cảm của gia đình.

Phương Oanh và cặp song sinh đáng yêu.

Trước đó, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc với nhiều tác phẩm nổi bật như Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân. Sau khi lập gia đình, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, công chúng vẫn dành sự chú ý đặc biệt tới cuộc sống của nữ diễn viên và chờ đợi những chia sẻ chính thức từ cô trong thời gian tới.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh hiện có cuộc sống nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu.

Sinh năm 1989, Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia lĩnh vực người mẫu và sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.