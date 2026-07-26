Vương Sở Nhiên thất bại liên tiếp

Theo Sina, Vương Sở Nhiên đang đóng vai nữ chính trong phim truyền hình Giây phút ấy vượt quá giới hạn cùng Trương Lăng Hách. Tác phẩm từng nhận được kỳ vọng của công chúng với hơn 7 triệu lượt đặt xem trước, hai diễn viên chính lại là những nghệ sĩ có ngoại hình được khen ngợi đẹp nhất lứa sinh sau năm 1995.

Sau khi Giây phút ấy vượt quá giới hạn lên sóng, Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì cách chọn nhân vật thiếu tính logic, xem tình yêu là tất cả, diễn xuất không được phát huy.

Theo Sina, Vương Sở Nhiên được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất lứa tuổi hoa đán sinh sau năm 1995, còn có biệt danh "tiểu Lưu Diệc Phi" vì khí chất và nhiều góc cạnh giống đàn chị. Diễn xuất của Vương Sở Nhiên cũng được đánh giá tự nhiên, có nét cuốn hút của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Vương Sở Nhiên được khen đẹp chuẩn nữ chính ngôn tình. Cô có ưu thế về ngoại hình, diễn xuất cũng tự nhiên nhưng lại khó tìm được một bộ phim bùng nổ.

Vương Sở Nhiên lại khá tệ trong việc lựa chọn kịch bản. Bộ phim mới Giây phút ấy vượt quá giới hạn, vai diễn Nhậm Tố Tố liên tục có những cảnh quay mập mờ với em chồng, thậm chí có cảnh nữ chính quỳ gối trước nam chính để xin xỏ. Khán giả khó chấp nhận nữ chính thiếu sự mạnh mẽ. Nhân vật thường xuyên phải nói những câu quá kịch, quá văn vẻ và thiếu tự nhiên.

Năm 2023, nhân vật Hứa Thấm trong Khói lửa nhân gian của tôi cũng bị chỉ trích nặng nề tới mức Vương Sở Nhiên phải từ chối hàng loạt sự kiện để ở ẩn trong đoàn phim. Hứa Thấm được gia đình giàu có họ Mạnh nhận nuôi, được đưa đi du học. Sau 10 năm, khi cô trở về, muốn tìm lại tình yêu cũ nhưng cũng bị mẹ phản đối. Hứa Thấm tức giận vì bà Mạnh từng gây hại cho gia đình người yêu cũ và ngăn cản tình yêu của mình nên đã quyết tâm bỏ nhà cửa, công việc ra đi.

Theo khán giả, hành động của nữ chính bị cho là vô ơn. Gia đình họ Mạnh cung cấp cho Hứa Thấm cuộc sống đầy đủ, cho cô du học làm bác sĩ nhưng cô không biết ơn, còn trách móc họ. Hứa Thấm bị đánh giá là nhân vật chỉ quan tâm tới tình yêu, vì yêu mà đánh mất lý trí, từ bỏ gia đình đã có công dưỡng dục.

Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực tràn vào các bài đăng về nữ diễn viên sinh năm 1999. Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay.

Các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng thường u mê trong tình cảm, thiếu tính thực tế, không đủ mạnh mẽ, khó thu hút khán giả.

Cách chọn kịch bản và nhân vật của Vương Sở Nhiên chưa sâu sắc, nhân vật có nguồn gốc từ các tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng đã xuất bản nhiều năm, tư duy, tính cách, hình mẫu không còn phù hợp với xu hướng xem phim của khán giả hiện tại. Vì vậy, đến nay dù đã đóng nhiều vai chính trong các phim Khói lửa nhân gian của tôi, Liễu chu ký, Tình yêu có pháo hoa, Còn ra thể thống gì nữa, Giây phút ấy vượt quá giới hạn Vương Sở Nhiên vẫn chưa tìm được một nhân vật đại diện cho danh tiếng của bản thân.

Bên cạnh lý do cá nhân, bạn diễn cũng là nguyên nhân khiến tác phẩm của Vương Sở Nhiên khó bùng nổ. Mỹ nhân sinh năm 1999 có chiều cao 1,72 m, vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, bạn diễn của cô đều là những ngôi sao có vóc dáng nhỏ như Thừa Lỗi (phim Còn ra thể thống gì nữa), Đàn Kiện Thứ (Tình yêu có pháo hoa), Trương Vãn Ý (phim Liễu chu ký). Vóc dáng giữa nam nữ chính không có nhiều chênh lệch khó tạo ra cảm giác che chở cần thiết của bộ phim ngôn tình.

Bạn diễn nổi tiếng nhất từng hợp tác với Vương Sở Nhiên là Dương Dương trong Khói lửa nhân gian của tôi. Hai người có tin hẹn hò bí mật nhưng vì danh tiếng phim không tốt nên khán giả cũng không mặn mà với cặp đôi. Trương Lăng Hách sở hữu chiều cao khoảng 1,9 nhưng nam diễn viên có nhiều điểm yếu trong diễn xuất, phim đang bị chế giễu, hai nghệ sĩ cũng không tạo nên chemistry hấp dẫn khán giả.

Vương Sở Nhiên vóc dáng cao ráo, bạn diễn nhỏ gầy không đủ sức áp đảo cô.

Theo Sina, phim Vương Sở Nhiên đóng chủ yếu là tình cảm nam nữ, sự hòa hợp ăn ý giữa hai nhân vật chính có vai trò quan trọng, có thể quyết định 50% thành công của phim. Vương Sở Nhiên nhan sắc rực rỡ, vóc dáng cao ráo cần một bạn diễn có ngoại hình nam tính để tạo nên cảm giác che chở cho nữ diễn viên. Đáng tiếc đến nay Vương Sở Nhiên chưa gặp được bạn diễn và kịch bản phù hợp.