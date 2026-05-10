Thanh Hương 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' luôn nhắc bản thân phải sống có hiếu với bố mẹ, có trách nhiệm với các con

Mới đây, Thanh Hương tiếp tục trở lại với dự án truyền hình "Những ô cửa sáng đèn", bộ phim khai thác đời sống của những cư dân khu tập thể cũ, lên sóng VTV trong tháng 5 này.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nữ diễn viên để lắng nghe những chia sẻ về vai diễn mới, cuộc sống hiện tại cũng như góc nhìn của cô về cuộc sống.

Thanh Hương: Cũng là mẹ đơn thân nhưng trong phim và đời khác hẳn nhau

Trong Những ô cửa sáng đèn, Thanh Hương hóa thân thành mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai ở tuổi mới lớn. Có khi nào chị thấy nhân vật trong phim "chạm" tới chính mình ngoài đời?

- Thực ra, nhân vật Nguyệt trong phim có khá nhiều điểm khiến tôi đồng cảm bởi, ngoài đời tôi cũng đang là mẹ đơn thân. Chỉ khác là trong phim tôi nuôi con trai đang ở tuổi ẩm ương, còn ngoài đời tôi có hai cô con gái.

May mắn là hai bé nhà tôi rất hiểu chuyện, sống tình cảm và khá tự lập. Có lẽ vì là con của nghệ sĩ nên các con cũng sớm biết chia sẻ với mẹ, khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Nếu như Nguyệt trong phim là người phụ nữ chịu nhiều tổn thương, với những đau khổ, vất vả trong cuộc sống hôn nhân với chồng cũ thì Thanh Hương ngoài đời, (trộm vía) đang có cuộc sống khá bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc theo cách riêng của mình.

- Trong Những ô cửa sáng đèn, Thanh Hương có khá nhiều phân đoạn tình cảm với Tuấn Tú. Chị có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ của hai nhân vật trong phim?

Chuyện tình cảm giữa nhân vật của tôi và anh Tuấn Tú trong Những ô cửa sáng đèn không đi theo kiểu quá giật gân hay có những phân đoạn "nóng". Đây không phải tình yêu của những người trẻ với những rung động bồng bột đầu đời, mà là câu chuyện của hai con người đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, ở độ tuổi 40.

Phân cảnh Thanh Hương và Tuấn Tú trong Những ô cửa sáng đèn

Nhân vật Nguyệt và Tài (do Tuấn Tú thủ vai) vốn quen biết nhau từ thời còn sống ở khu tập thể. Sau nhiều năm, cả hai đều trải qua những biến cố riêng. Nguyệt có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, còn Tài cũng là người đàn ông sống tình cảm, luôn hết lòng vì người mẹ già bị bệnh, phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Khi gặp lại ở hiện tại, họ đến với nhau không bằng sự bốc đồng, mà với mong muốn được sẻ chia, chữa lành và xoa dịu những tổn thương cho nhau.

Vì thế, nếu khán giả chờ đợi những cảnh tình cảm quá mạnh hay gây sốc thì có lẽ sẽ không có. Nhưng đổi lại, tôi nghĩ câu chuyện này rất gần với đời sống thực tế. Ngoài kia có rất nhiều bà mẹ đơn thân, nhiều người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn cô độc và đi tìm sự đồng cảm. Biết đâu khi xem phim, khán giả sẽ nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong hai nhân vật này.

Thanh Hương nhớ từng lời thoại của các vai diễn

Thanh Hương là diễn viên có màu sắc khá đa dạng, từ những vai cá tính, gai góc đến các nhân vật nhiều nội tâm, bi kịch. Trong số những vai diễn từng đảm nhận, chị ấn tượng nhất với nhân vật nà nhất?

- Thật ra, từ khi bước vào nghề đến giờ, hầu như vai diễn nào tôi cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Nếu nhắc đến bất kỳ nhân vật nào, tôi đều có thể kể lại rất rõ, gần như không quên bất cứ một chi tiết nào, từ cảm xúc, bối cảnh đến cách mình thực hiện phân đoạn ngày hôm đó.

Tôi nhớ chi tiết từng lời thoại từ thời "Quỳnh Búp Bê", rồi nhân vật Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", cho tới vai Nguyệt ở "Những ô cửa sáng đèn". Mỗi nhân vật đều để lại cho tôi những cảm xúc và dấu ấn riêng.

Thanh Hương biến hóa đa dạng với từng vai diễn

Với tôi, vai diễn nào cũng quan trọng và đáng nhớ bởi trước tiên, mình phải thật sự yêu nhân vật của mình thì mới có thể hóa thân một cách chân thực nhất. Khi hiểu và đồng cảm với nhân vật, mình mới truyền tải được đúng nội tâm, cảm xúc để khán giả có thể cảm nhận rõ câu chuyện của họ.

Có lẽ vì thế nên tôi không đặt nặng chuyện thích vai này hơn vai kia. Mỗi lần nhận vai, điều tôi luôn nghĩ là làm thế nào để mình thể hiện nhân vật thật tốt, thật sống động và chạm được đến cảm xúc của người xem.

Những ô cửa sáng đèn nói về cuộc sống của người dân sống ở các khu tập thể cũ, chị có bao giờ trải qua cuộc sống như vậy chưa? Hay hình ảnh nào trong quá trình quay phim gợi cho chị nhớ về kí ức nào đó mình đã từng trải qua?

- Ngày còn nhỏ và sống ở Hải Dương, tôi cũng từng sống trong khu tập thể của cơ quan bố. Bố tôi làm ở ga tàu nên tuổi thơ gắn khá nhiều với không gian tập thể như vậy. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, lập gia đình, tôi đã chuyển nhà hơn 10 lần nên những câu chuyện đời sống kiểu khu tập thể với tôi rất quen thuộc.

Đó là những bà hàng xóm thích "buôn dưa lê", chuyện hai vợ chồng xích mích rồi cãi nhau ầm ĩ, đuổi nhau quanh xóm, đến hình ảnh lũ trẻ học bài ra sao, bị bố mẹ quát mắng thế nào. Hay có những buổi chiều, mọi người lại quây quần bên nồi ốc luộc, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp vô cùng. Và ở khu tập thể, dường như chuyện gì cũng rất khó giấu, đúng kiểu "trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường".

Chính vì từng sống trong không khí ấy nên khi tham gia bộ phim, tôi có cảm giác rất gần gũi, như được quay trở lại một phần ký ức của mình.

Đặc biệt, đạo diễn Trịnh Lê Phong cũng là người có nhiều kỷ niệm với các khu tập thể cũ ở Hà Nội nên cả ê-kíp làm phim giống như đang cùng nhau kể lại những câu chuyện rất đời, rất thật, chứ không tạo cảm giác áp lực hay gượng ép.

Là người đã gắn bó với Hà Nội nhiều năm, Thanh Hương thích một Hà Nội như thế nào: bình yên, nhẹ nhàng hay ồn ào, náo nhiệt?

- Với tôi, Hà Nội là một nơi rất "sang". Nhưng cái sang ấy không nằm ở vật chất hay sự hào nhoáng kiểu sơn son thếp vàng, mà là sự thanh lịch, tinh tế và chiều sâu trong tâm hồn của người Hà Nội.

Dù không sinh ra ở Hà Nội, tôi lại có tình yêu rất đặc biệt với mảnh đất này. Tôi yêu từ những bài hát, bài thơ viết về Hà Nội, yêu những nghệ sĩ mang phong vị Hà Nội, yêu cả những câu chuyện được kể qua phim ảnh hay sân khấu kịch. Có lẽ vì thế mà mỗi khi được hóa thân vào những nhân vật gắn với Hà Nội, tôi luôn có rất nhiều cảm xúc.

Trong suy nghĩ của tôi, Hà Nội lúc nào cũng đẹp theo cách rất riêng: yên bình, nên thơ và có chút lãng mạn. Người Hà Nội cũng sống rất tình cảm. Tất nhiên, ở đâu cũng sẽ có người này người kia, có những điều chưa hoàn hảo nhưng điều khiến tôi yêu Hà Nội chính là chiều sâu văn hóa, là cách ứng xử, là tình làng nghĩa xóm, là sự thanh tao rất đặc trưng của con người nơi đây.

Với tôi, Hà Nội giống như một Việt Nam thu nhỏ, nơi lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa và cả "hồn cốt" của người Việt. Đó là vẻ đẹp khiến mình càng sống lâu càng thấy yêu hơn.

Thanh Hương là người rất yêu cuộc sống của người Hà Nội

Thanh Hương: Mọi người nghĩ tôi sống kham khổ lắm

Là một diễn viên, chắc hẳn Thanh Hương có chế độ ăn uống và tập luyện khá nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng?

- Mọi người đi quay cùng tôi thường "hết hồn" khi nhìn thấy chế độ ăn uống hằng ngày của mình. Nhiều người còn đùa rằng, sao tôi ăn uống "kham khổ" quá, nhìn như thời… nạn đói vậy. Có người bảo tôi chỉ biết đi làm mà không biết ăn, biết tiêu tiền vì bữa ăn lúc nào cũng đơn giản, đạm bạc lắm.

Nhưng thật ra, đó là lựa chọn của tôi thôi. Tôi ưu tiên những bữa ăn lành mạnh và luôn ý thức việc giữ gìn vóc dáng cũng như sức khỏe. Ở độ tuổi này, tôi nghĩ việc chăm sóc cơ thể rất quan trọng, không chỉ để đẹp mà còn để mình có đủ năng lượng cho công việc, cuộc sống.

Ngoài ăn uống, tôi cũng rất thích thể dục thể thao và vận động. Tôi thích cảm giác cơ thể khỏe khoắn, tinh thần tích cực, thích một cuộc sống nhẹ nhàng, trong lành và vui vẻ. Với tôi, giữ gìn sức khỏe không phải áp lực mà là cách để mình yêu bản thân và sống tốt hơn mỗi ngày.

Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, chỉ khi có sức khỏe thì mình mới có thể làm được những điều mình yêu thích và theo đuổi đam mê của mình. Nếu không có sức khỏe, mọi thứ sẽ rất khó khăn.

Vì thế, tôi luôn hướng đến lối sống lành mạnh, từ ăn uống, vận động cho đến sinh hoạt hằng ngày để giữ gìn vóc dáng, làn da và quan trọng nhất là giữ cho mình một tinh thần, thể trạng thật tốt. Khi cơ thể khỏe mạnh và năng lượng tích cực, mình mới có thể làm việc hiệu quả và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Chị có thể chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại? Chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình?

- Nếu nhìn rộng ra xung quanh, tôi thấy mình vẫn là người may mắn hơn rất nhiều người nên không có quá nhiều mong cầu. Điều tôi quan tâm nhất là cố gắng sống thật tốt, tích cực và tử tế mỗi ngày.

Tôi luôn nhắc bản thân phải sống có hiếu với bố mẹ, có trách nhiệm với các con, yêu thương người thân, bạn bè và biết cách đối nhân xử thế. Với tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sống bình yên, vui vẻ, làm tốt công việc của mình và giữ cho tâm trạng luôn nhẹ nhàng. Tôi không đặt ra những điều gì quá xa vời hay phải "đao to búa lớn".

Ngoài đời, tôi cũng là người khá giản dị. Khi tham gia sự kiện hay xuất hiện trước công chúng, mình phải chỉn chu, trang điểm kỹ càng vì tính chất công việc. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, tôi thích sự gọn gàng, thoải mái với áo phông, quần jeans, quần short hay những chiếc váy đơn giản, tóc buộc gọn và gần như không trang điểm.

Làm nghề này vốn có rất nhiều áp lực, lúc nào cũng phải chăm chút hình ảnh nên khi trở về cuộc sống thường nhật, tôi chỉ muốn mọi thứ thật dễ thở, bình thường như bao người khác. Có lẽ càng trưởng thành, tôi càng chú trọng đến chiều sâu nội tâm và sự bình yên bên trong hơn là những điều hào nhoáng bên ngoài.

Cảm ơn Thanh Hương về cuộc trò chuyện này!