Cuộc sống tuổi U60 của biểu tượng sắc đẹp từng hai lần bị chồng trẻ phản bội

Hồng Hân là mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) một thời với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo. Cùng Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân, cô được xem là “tứ tiểu hoa đán” thập niên 1990. Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng đời sống tình cảm của Hồng Hân lại gặp rất nhiều trắc trở.

Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên

Sinh năm 1971, Hồng Hân lớn lên trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi 4 người con bằng đồng lương ít ỏi. Bước ngoặt cuộc đời đến khi cô 18 tuổi, được đạo diễn Trần Kiện Hân phát hiện và đưa vào làng giải trí. Sở hữu đôi mắt to, gương mặt thanh tú cùng vẻ đẹp trong trẻo, Hồng Hân nhanh chóng nổi bật và ghi dấu ấn giữa dàn mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thời bấy giờ.

Cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nguyên Chấn Hiệp, Như Lai Thần Chưởng, Mỹ nhân thiên hạ, Công chúa bướng bỉnh...

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Hân là một đại mỹ nữ xinh đẹp xuất thần khi chiếm trọn trái tim công chúng. Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi nhan sắc của nữ diễn viên rằng: “Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên”.

Hồng Hân từng là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, đường tình duyên của Hồng Hân lại nhiều trắc trở. Ở tuổi đôi mươi, cô kết hôn với doanh nhân Hoàng Quốc Lương chỉ sau một tháng quen biết. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhanh chóng khép lại mà không có con chung.

Sau đổ vỡ, Hồng Hân nảy sinh tình cảm với tài tử Mạc Thiếu Thông khi hợp tác trong phim Bỏ mạng thiên thai. Thế nhưng, đúng lúc cô phát hiện mang thai, nam diễn viên chủ động chia tay. Biến cố này khiến Hồng Hân quyết định trở thành mẹ đơn thân, một mình sinh và nuôi con.

Cú sốc tình cảm khiến nữ diễn viên quyết định đưa con trai rời Hong Kong sang đại lục sinh sống. Trong nhiều năm, Hồng Hân một mình nuôi dạy con trai mà không nhận được bất kỳ sự trợ cấp nào từ người cũ.

Hai lần bị chồng phản bội

Trong thời gian lập nghiệp tại Trung Quốc, Hồng Hân nảy sinh tình cảm với bạn diễn kém 10 tuổi Trương Đan Phong. Thời điểm quen nhau, Hồng Hân là một ngôi sao nổi tiếng trong khi Đan Phong vẫn là một gương mặt trẻ, đang trong hành trình lập nghiệp. Bỏ qua khoảng cách tuổi tác và việc cô đã có con riêng, nam diễn viên kiên trì theo đuổi và chinh phục được trái tim đàn chị.

Hồng Hân kết hôn với bạn diễn kém 10 tuổi Trương Đan Phong.

Năm 2009, Hồng Hân quyết định tái hôn với Trương Đan Phong và sinh được một cô con gái. Sau khi kết hôn, cô giao toàn bộ tài sản cho chồng quản lý, đồng thời con trai riêng cũng đổi sang họ Trương. Tổ ấm của cặp đôi từng được xem là hình mẫu hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hồng Hân tiếp tục gặp sóng gió khi Trương Đan Phong vướng ồn ào ngoại tình với nữ trợ lý. Sự việc khiến hình ảnh “người chồng mẫu mực” của anh sụp đổ.

Mỹ nhân từng 2 lần bị chồng trẻ “cắm sừng”.

Dù đối mặt nhiều lời khuyên ly hôn, nữ diễn viên vẫn chọn cách im lặng và đồng hành bên chồng trẻ. Dù vậy tính lăng nhăng của Đan Phong vẫn không thay đổi khi anh vẫn tiếp tục qua lại với người phụ nữ đó.

Sau hai lần phát hiện bị chồng phản bội, Hồng Hân quyết định chấm dứt tình cảm với chồng thứ 2 vào năm 2023. Kể từ đó, nữ diễn viên sống một mình để nuôi hai con.

Sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60

Sau sóng gió hôn nhân, Hồng Hân chọn cuộc sống độc thân kín tiếng, tập trung vào công việc và gia đình. Cô cũng từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là sự ổn định tinh thần và cuộc sống của con cái.

Hồng Hân chọn sống độc thân sau những sóng gió tình cảm.

Hiện tại, Hồng Hân thành lập công ty riêng, dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 55, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Con trai cô cũng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu tham gia các chương trình truyền hình.

Trong một số chia sẻ hiếm hoi về hôn nhân, Hồng Hân cho biết cô từng tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình dù gặp không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo thời gian, cô học cách chấp nhận những thay đổi và giữ thái độ bình thản hơn trước biến cố.