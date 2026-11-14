Chặng đường diễn xuất của Tấn Bo, Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Ngày 13/11, Công an TP HCM cho biết khởi tố 11 người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, khi mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp Đen) và đồng phạm. Trong số này, 10 người bị bắt tạm giam, gồm hai diễn viên hài Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc) cùng những người tham gia sản xuất, diễn xuất phim ca nhạc Huy Bến xe. Người còn lại là Nguyễn Ngọc Mãi (Mai Tiger), bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Diễn viên Tấn Bo. Ảnh: Facebook nhân vật

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo nói hối hận về hành vi của mình. Hoàng Mèo bật khóc nhận tội, mong có cơ hội sửa sai. "Nghệ sĩ, người nổi tiếng cần tìm hiểu kỹ kịch bản, nội dung trước khi tham gia dự án xem có vi phạm thuần phong mỹ tục hay pháp luật không, tránh xảy ra hệ lụy đáng tiếc. Đây là bài học rất lớn với tôi", anh nói.

Trước khi vướng lao lý, Tấn Bo có chặng đường nghệ thuật dài hơi nhưng trầm lắng những năm gần đây. Anh tên thật là Phạm Tấn Phúc, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với cha là cố nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Thập niên 1980, anh cùng anh trai Tấn Beo theo các đoàn hát cải lương lưu diễn khắp miền Tây. Năm 1996, khi sân khấu cải lương thoái trào, hai anh em cùng nghệ sĩ Mỹ Chi lập nhóm hài.

Từ năm 1998, Tấn Beo - Tấn Bo trở thành "cặp bài trùng" ăn khách tại các tụ điểm sân khấu miền Nam nhờ lối diễn duyên dáng, chân thực qua loạt tiểu phẩm Năm Nổ về làng, Lên chùa bán nhang, Mơ làm ca sĩ. Năm 2003, họ giành giải Nhóm hài xuất sắc tại Gala Cười. Một năm sau, cả hai tiếp tục được vinh danh là một trong những nhóm hài được yêu thích nhất tại giải thưởng Nụ cười vàng. Đầu năm 2009, anh em nghệ sĩ ra mắt album hài kịch ca nhạc Tình Lương Sơn Bá, được công chúng đón nhận tích cực.

Tấn Beo, Tấn Bo trong tiểu phẩm "Mơ làm ca sĩ" (2003).

Sau thời gian dài gắn bó, Tấn Beo và Tấn Bo tách nhóm để phát triển sự nghiệp riêng cuối năm 2009. Tấn Beo từng cho biết anh muốn em trai có không gian độc lập để khẳng định bản thân. Tấn Bo góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Giấc mơ cổ tích (2009), Cuộc gọi lúc 0 giờ (2010), Hẻm cụt (2013), Thương lắm đò ơi (2015). Trong đó, vai Thời ở phim Hẻm cụt được xem là dấu ấn diễn xuất đậm nét nhất của anh.

Ngoài đóng phim, Tấn Bo còn thử sức làm bầu show nhưng việc kinh doanh không thuận lợi. Cuối năm 2019, vợ chồng anh vướng ồn ào nợ nần. Vợ diễn viên - nhạc sĩ Xuân Nhi - cho biết chị đứng ra tổ chức show diễn, do phát sinh nhiều chi phí nên phải vay mượn, dẫn đến mất khả năng chi trả. Sau biến cố tài chính, Tấn Bo hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, sống kín tiếng và dành thời gian chăm sóc gia đình cùng bốn con.

Tương tự Tấn Bo, Hoàng Mèo cũng ít nhận show những năm gần đây, chủ yếu tập trung đào tạo diễn viên trẻ tại sân khấu kịch.

Phim điện ảnh gần nhất của anh là Cải mả (đạo diễn Thắng Vũ), ra rạp đầu năm 2025. Trong phim, anh đảm nhận vai thứ chính bên cạnh Kiều Trinh, Hoàng Phúc.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Bên cạnh diễn xuất, anh từng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho liveshow của nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly. Ở mảng điện ảnh, anh thường được giao các vai phụ mang màu sắc hài hước trong Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ. Diễn viên từng nói mong muốn có cơ hội thử sức với những vai tâm lý nặng, có chiều sâu để thoát khỏi hình ảnh "một màu".

Diễn viên Hoàng Mèo. Ảnh: Facebook nhân vật

Về đời tư, Hoàng Mèo và diễn viên Đại Ngọc Trâm nảy sinh tình cảm khi cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới. Cả hai yêu nhau sáu năm trước khi kết hôn và có hai con chung. Năm 2017, vợ chồng anh mở sân khấu kịch thiếu nhi Rubik nhưng phải đóng cửa sau thời gian hoạt động kém hiệu quả. Cùng năm, cả hai gây chú ý khi làm huấn luyện viên chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí.

Năm 2020, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn, hai con sống cùng mẹ. Sau hôn nhân đổ vỡ, anh chuyển hướng sản xuất nội dung trên mạng xã hội, tham gia gameshow và đóng web-drama (phim chiếu mạng). Năm 2023, anh đóng chính kiêm nhà sản xuất web-drama Tiểu thư và ba đầu gấu, đồng thời ấp ủ chuỗi video ngắn chủ đề đàn ông vào bếp.

Hay tin Hoàng Mèo bị bắt, diễn viên Kiều Trinh bày tỏ sự tiếc nuối vì đồng nghiệp thiếu cân nhắc hậu quả khi nhận lời tham gia dự án. "Sự việc của Hoàng Mèo là lời cảnh tỉnh để giới nghệ sĩ thận trọng hơn trong việc chọn lọc kịch bản, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các vấn đề nhạy cảm của xã hội", chị nói.