Lời nhắn ngọt ngào của Đăng Khôi gửi Thủy Anh sau 21 năm bên nhau

Mới đây, đúng ngày kỷ niệm 21 năm bên nhau, trong đó có 13 năm chính thức vợ chồng, Đăng Khôi đăng ảnh thời trẻ bên Thủy Anh kèm dòng nhắn nhủ: "Gửi người con gái đã ở bên Khôi từ năm 20 tuổi…".

Theo giọng ca "Cô bé mùa đông", 21 năm bên nhau cả hai đã cùng đi qua vui buồn, sóng gió, những lúc khó khăn lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc và thăng hoa nhất của cuộc đời. Và anh biết ơn vợ vì đã luôn đồng hành, hy sinh. "Ba thiên thần nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn chính là món quà tuyệt vời nhất của tình yêu của chúng ta", Đăng Khôi chia sẻ.

Đăng Khôi và Thủy Anh bên nhau từ khi còn rất trẻ.

Trong lời nhắn, Đăng Khôi hứa sẽ luôn nắm tay, gánh vác và che chở cho Thủy Anh, để cô vẫn là "cô bạn gái nhỏ bé, đáng yêu không bao giờ lớn" của riêng anh.

"Năm nay vợ đã vất vả nhiều rồi. Chồng sẽ cố gắng bù đắp cho vợ nhiều hơn trong thời gian tới. Cảm ơn vợ vì tất cả. Chồng yêu vợ nhiều hơn những gì có thể nói thành lời", nam ca sĩ viết.

Trong khi đó, đáp lại tình cảm của chồng, Thủy Anh cũng bất ngờ đăng tải bản giấy kết hôn viết tay có chữ ký của cả hai kèm trạng thái: "Chỉ vì tờ giấy này mà Đăng Khôi và Thuỷ Anh đã phải gắn bó ở bên nhau 21 năm và 13 trở thành vợ chồng".

Thủy Anh kể, bản thân là một người rất nghiêm túc trong tình yêu nên khi nhận lời yêu cô đã bắt Đăng Khôi phải cam kết sau này sẽ kết hôn. "Thế là anh Khôi phải nhắm mắt đưa chân viết tờ "Giấy kết hôn" này vào năm 2005 đây. Hai đứa còn bảo với nhau là đứa nào ngoại tình đi ngược lại cam kết thì sẽ phải đền bù 10 tỷ", bà xã Đăng Khôi vui vẻ hồi tưởng.

Bà xã Đăng Khôi khoe ảnh "Giấy kết hôn" viết tay của hai vợ chồng từ năm 2005.

Đăng Khôi và Thủy Anh bắt đầu yêu nhau năm 2005. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2009 và cùng vào TP.HCM lập nghiệp và đến ngày 13/11/2013, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

Sau hơn 20 năm đồng hành, cặp đôi hiện có ba con trai. Con út có tên thân mật là Kai, chào đời tháng 12/2024. Đăng Khôi báo tin con ra đời ngay trên sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" - chương trình đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều năm ít xuất hiện.