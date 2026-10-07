Đóng 5 phim cổ trang liên tiếp, Mạnh Tử Di bị “réo tên” vì diễn xuất một màu

Sau thành công của Mạnh Tử Di trong bộ phim “Hoa anh đào” năm 2024, cô đã nhận được nhiều cơ hội hơn hẳn so với các nữ diễn viên cùng thế hệ. Hiện tại, Mạnh Tử Di đang tham gia năm dự án phim truyền hình được đầu tư mạnh mẽ với dàn diễn viên và ê kíp sản xuất nổi tiếng, bao gồm “Công chúa cờ vua”, “Hoa anh đào quyền lực”, và các phim chưa lên sóng như “Có tất cả”, “Hổ ngửi hoa hồng” và “Hoàng Hậu tái sinh”. Trong bối cảnh thị trường phim truyền hình Trung Quốc năm 2026 tương đối trầm lắng, với nhiều phim dài tập đang gặp khó khăn trong việc tạo tiếng vang, việc Mạnh Tử Di liên tục tham gia vào các dự án lớn cho thấy sức hút mạnh mẽ của cô trên thị trường.

Trong số đó, “Hoa anh đào quyền lực” đã vượt mốc 100 triệu lượt thảo luận liên quan đến nhân vật trên nền tảng phát trực tuyến chỉ sau 18 phút ra mắt. Bốn ngày sau, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần về lượng người dùng mới thu hút được trên nền tảng này. Chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt, số lượng người dùng đánh giá bộ phim đã vượt quá một triệu. Những con số này cho thấy Mạnh Tử Di đã khẳng định được vị thế đáng chú ý trong số các nữ diễn viên phim cổ trang, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nền tảng phát trực tuyến.

Tạo hình của Mạnh Tử Di trong 5 bộ phim cổ trang liên tiếp gần đây khiến khán giả đặt câu hỏi, liệu hình tượng phim cổ trang thành công của cô có đang trở nên lặp đi lặp lại hay không? (Ảnh: Kbizoom)

Tuy nhiên, sự chú ý mạnh mẽ từ giới truyền thông và số lượng dự án lớn vẫn không chấm dứt những tranh luận về diễn xuất hay việc lựa chọn vai diễn của cô. Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất xoay quanh Mạnh Tử Di là sự tương đồng giữa các nhân vật mà cô thủ vai. Đặc biệt, ba vai diễn của cô gồm: Đấu Triệu trong “Hoa anh đào”, Thẩm Hư Hề trong “Hoa anh đào quyền lực” và Thẩm Miêu trong “Hoàng Hậu tái sinh” đã được so sánh vì phong cách và cấu trúc nhân vật tương tự nhau một cách đáng kinh ngạc. Cả ba đều xuất thân từ những gia tộc danh giá, nắm giữ những vị trí quan trọng trong gia tộc, trải qua những biến động lớn và cố gắng thay đổi số phận của mình. Sự tái sinh, báo thù, sự kiên cường và sự vươn lên cá nhân cũng là những mô típ lặp đi lặp lại trong các câu chuyện này.

Sự tương đồng không chỉ giới hạn ở việc xây dựng nhân vật và cốt truyện. Các tác phẩm còn trùng lặp về đạo diễn, đội ngũ lồng tiếng và phong cách hình ảnh. Trang phục cổ trang cầu kỳ, lối trang điểm tinh tế và hình ảnh nữ chính lạnh lùng nhưng kiên cường đã tạo nên một bản sắc hình ảnh nhất quán cho Mạnh Tử Di. Tuy nhiên, theo đánh giá của bài báo, sự nhất quán đó cũng có thể khiến các nhân vật của cô ngày càng khó phân biệt với nhau.

Một số nhà phê bình cho rằng các nhân vật dường như chỉ được đặt tên mới trước khi được đưa vào một câu chuyện khác. Nếu công thức này tiếp tục mà không có những thay đổi ý nghĩa, họ tin rằng hình ảnh trực quan vốn là thế mạnh của Mạnh Tử Di có thể dần trở thành điểm yếu.

Tạo hình một màu của Mạnh Tử Di. (Ảnh: Kbizoom)

Bên cạnh việc lựa chọn vai diễn, diễn xuất của Mạnh Tử Di cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một số khán giả cho rằng diễn xuất cảm xúc của cô thiếu sự đa dạng, chiều sâu và những khoảnh khắc bùng nổ thực sự. Một cảnh quay nhân vật của cô rơi xuống nước được đưa ra làm ví dụ, với các nhà phê bình cho rằng biểu cảm của cô hầu như không thay đổi khi nhân vật nhắm mắt và chờ đợi cái chết, mà không truyền tải rõ ràng trạng thái tâm lý thay đổi của nhân vật.

Vậy tại sao Mạnh Tử Di vẫn tiếp tục gắn bó chặt chẽ với các bộ phim cổ trang bất chấp cuộc tranh luận đang diễn ra về việc lặp đi lặp lại các vai diễn?

Câu trả lời có thể nằm không chỉ ở những lựa chọn cá nhân của cô, mà còn ở cách thị trường giải trí định hình hình ảnh của một diễn viên. Mạnh Tử Di trước đây đã công khai nói về việc lựa chọn kịch bản dựa trên độ tuổi và nhu cầu phát triển sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1995 mới khẳng định được vị thế ngôi sao hàng đầu trong thời gian gần đây. Sau khi phải đối mặt với nhiều phản ứng tiêu cực vào năm 2019, cô đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi bộ phim “Hoa anh đào” được đón nhận nồng nhiệt vào năm 2024. Sự nghiệp của cô đã thăng tiến nhanh chóng kể từ đó.

Sở thích của khán giả cũng góp phần định hình hình tượng nữ chính trong phim cổ trang của Mạnh Tử Di, người thường lạnh lùng, kiên cường và phải vượt qua nhiều gian khổ. Do đó, các nhà sản xuất tiếp tục ưu tiên cô cho những vai diễn phù hợp với hình tượng đã được định hình này.

Mạnh Tử Di được cho là đã từ chối một số kịch bản phim cổ trang có cốt truyện tương tự và thay vào đó giới thiệu các dự án phù hợp cho bạn bè. (Ảnh: Kbizoom)

Khi hầu hết các cơ hội đến từ thể loại quen thuộc, việc lựa chọn những dự án hoàn toàn khác biệt có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Một diễn viên muốn thay đổi hướng đi cần nhiều hơn là chỉ khao khát thử nghiệm, họ cũng cần những dự án có khả năng chứng minh rằng họ có thể thích nghi thành công với các nhân vật khác nhau. Đây là thách thức mà nhiều nữ diễn viên trẻ có lượng fan hâm mộ lớn phải đối mặt.

Sự nổi tiếng về mặt thương mại có thể giúp họ tiếp cận nhiều dự án hơn, nhưng nó cũng có thể khuyến khích thị trường liên tục khai thác những kiểu nhân vật đã từng mang lại thành công cho họ trước đây. Mạnh Tử Di có thể tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong ngành bằng cách phát huy lợi thế của mình trong các phim cổ trang. Tuy nhiên, để mở rộng phạm vi diễn xuất, khán giả có thể sẽ tìm kiếm sự thử nghiệm nhiều hơn về thể loại, cách xây dựng nhân vật và phong cách diễn xuất.

Mạnh Tử Di đã có một số bước đi theo hướng đó. Cô được cho là đã từ chối một số kịch bản phim cổ trang có cốt truyện tương tự và thay vào đó giới thiệu các dự án phù hợp cho bạn bè. Một động thái đáng chú ý là việc cô cắt mái tóc dài đặc trưng của mình để đóng vai chính trong bộ phim trinh thám hiện đại Tam Tiên Huy, một nỗ lực để khám phá hình tượng và thể loại khác thay vì tiếp tục chỉ dựa vào thế mạnh đã được khẳng định của cô trong phim cổ trang. Tuy nhiên, hiện tại, đó vẫn chỉ là một ví dụ tương đối nhỏ trong số các dự án gần đây của cô.