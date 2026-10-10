Mẹ ruột Khánh Thi ở tuổi U80 vẫn tươi trẻ, dùng mạng xã hội sành điệu

Khánh Thi mới đây chia sẻ trên trang cá nhân rằng mỗi lần thấy mẹ lướt tin, cô không khỏi bất ngờ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước sự nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng của mẹ ở độ tuổi này. Với Khánh Thi, hình ảnh ấy mang đến cảm giác gần gũi, đáng yêu, đồng thời cho thấy mẹ cô vẫn luôn chủ động tiếp cận những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Được biết, mẹ ruột Khánh Thi là bà Phạm Thị Đông, quê ở Thường Tín, Hà Nội. Theo những chia sẻ của nữ kiện tướng, thời trẻ, bà từng được biết đến là hoa khôi của làng, đồng thời là văn công quân đội và ca sĩ thuộc Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Bà có năng khiếu ca hát, ngâm thơ và hát chầu văn.

Khánh Thi chia sẻ lại tương tác của mẹ ruột trên mạng xã hội. Hình ảnh của mẹ ruột nữ kiện tướng dancesport gây chú ý vì quá trẻ đẹp.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh Thi cùng anh trai Nguyễn Xuân Huy sớm được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Nếu Khánh Thi theo đuổi dancesport, trở thành kiện tướng và huấn luyện viên, anh trai cô lại gắn bó với đàn violin. Những con đường khác nhau ấy đều có điểm chung là niềm đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng từ gia đình.

Tuy nhiên, theo những câu chuyện Khánh Thi từng kể, bà Đông không chỉ là người có năng khiếu nghệ thuật mà còn dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho chồng con. Sau khi lập gia đình, bà dần gác lại những đam mê riêng để vun vén tổ ấm, trở thành hậu phương cho các thành viên theo đuổi con đường của mình.

Những hình ảnh thời trẻ của bà Đông từng được Khánh Thi chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý. Nhiều người nhận xét nữ kiện tướng thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ. Song, điều khiến Khánh Thi trân trọng hơn cả không chỉ là nhan sắc của mẹ ruột mà còn là tình yêu thương và sự hy sinh âm thầm mà bà dành cho gia đình.

Vợ chồng Khánh Thi chụp ảnh kỉ niệm bên mẹ.

Ở tuổi ngoài 70, bà Đông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các con, dù Khánh Thi đã trưởng thành, có gia đình riêng và sự nghiệp ổn định. Trong những chia sẻ về mẹ, nữ kiện tướng nhiều lần nhắc đến sự chăm sóc giản dị nhưng bền bỉ của bà.

Với mẹ, con gái dù bao nhiêu tuổi vẫn cần được hỏi han, chăm sóc. Những câu hỏi quen thuộc như đã ăn chưa, nhớ uống thuốc hay đừng làm việc quá sức đã trở thành cách bà thể hiện tình yêu thương. Khánh Thi từng chia sẻ rằng ngay cả khi cô đã ngoài 40 tuổi, mẹ vẫn chăm chút cho con từ những điều nhỏ nhặt, có khi còn bóc từng quả vải cho con ăn.

Sự quan tâm ấy có thể bình thường trong mắt nhiều người, nhưng với Khánh Thi, đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai trưởng thành cũng còn được tận hưởng. Khi đã làm mẹ ba con, cô càng có thêm trải nghiệm để hiểu những lo lắng, nhọc nhằn mà mẹ mình từng trải qua.

Trong những câu chuyện về gia đình, Khánh Thi cũng bày tỏ sự day dứt khi nghĩ đến những năm tháng mẹ dành cho chồng con. Mẹ Khánh Thi luôn bận lòng về cuộc sống của từng thành viên, khi người này vừa ổn định lại tiếp tục lo cho người khác. Ngay cả khi tuổi đã cao, bà vẫn khó ngừng việc chăm sóc con cháu.

Khánh Thi và mẹ ruột.

Bởi vậy, những lời Khánh Thi dành cho mẹ thường không chỉ là lời khen về vẻ ngoài trẻ trung mà còn chứa đựng sự biết ơn. Nữ kiện tướng dancesport mong mẹ có sức khỏe, sống thư thái và bớt lo nghĩ để tận hưởng những năm tháng bên con cháu.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.