Lý Liên Kiệt hiếm hoi lên tiếng về ồn ào “bỏ rơi vợ con” và mối quan hệ với vợ cũ

Lý Liên Kiệt kết hôn với diễn viên Hoàng Thu Yến, người từng là đồng môn của ông, vào năm 1987. Cặp đôi có hai con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi hai người ly hôn vào năm 1991. Sau khi chia tay, chuyện phân chia tài sản và trách nhiệm nuôi dạy con cái của nam diễn viên nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Đặc biệt, việc ông sau đó kết hôn với Lợi Trí khiến Lý Liên Kiệt vướng không ít tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân đầu tiên.

Lý Liên Kiệt kết hôn với diễn viên Hoàng Thu Yến nhưng không tổ chức đám cưới.

Năm 1999, Lý Liên Kiệt chính thức kết hôn với nữ diễn viên Lợi Trí, người ông quen khi hoạt động trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cặp đôi có thêm hai con gái là Jane và Jada. Như vậy, Lý Liên Kiệt có tổng cộng 4 cô con gái với hai người vợ. Sau khi kết hôn, Lợi Trí dần rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Trong những năm qua, Lý Liên Kiệt cũng ít xuất hiện trên màn ảnh hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, các hoạt động thiện nguyện và việc tu tập Phật giáo.

Lý Liên Kiệt và hai con gái lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sohu, Lý Liên Kiệt cho biết ông và vợ cũ đã đạt được thỏa thuận êm đẹp khi ly hôn. Theo đó, vợ cũ nhận phần tài sản, còn ông chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các con. Vì vậy, nam diễn viên khẳng định không có chuyện ông “bỏ rơi con cái” như những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Ông tiết lộ người vợ hiện tại là người rất cởi mở. Để tránh những khó khăn có thể phát sinh trong mối quan hệ mẹ kế – con riêng, cả hai đã thống nhất để Lợi Trí đảm nhận việc chăm sóc, nuôi dạy và hoạch định tương lai cho các con gái, trong khi ông tập trung cho công việc.

Theo Lý Liên Kiệt, vợ ông từng nói với các con rằng từ nay cho đến năm 100 tuổi, các con không cần phải lo lắng về vấn đề sinh kế. Chia sẻ này cho thấy vợ chồng ông đã có sự tính toán lâu dài nhằm bảo đảm cuộc sống và tương lai cho các con.

Tài tử cũng nhấn mạnh 4 cô con gái của ông có mối quan hệ rất tốt đẹp, thường xuyên sống cùng nhau và đi du lịch chung. Ông lý giải, con gái cả vốn không thích xuất hiện trước ống kính, trong khi hai con gái với Lợi Trí lại thoải mái thể hiện bản thân trước công chúng. Sự khác biệt này đã dẫn đến những hiểu lầm về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Trong nhiều năm qua, đời tư của Lý Liên Kiệt thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt là chuyện tình cảm và trách nhiệm của ông đối với các con. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết ông không cảm thấy cần thiết phải lên tiếng giải thích trước mọi lời đồn đoán đang lan truyền trên mạng.