Trương Vô Kỵ kinh điển màn ảnh: 'Át chủ bài' TVB, U70 lẻ bóng sau 2 lần đổ vỡ

Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2001 từng gây sốt khắp châu Á. Trong đó, vai nam chính Trương Vô Kỵ được giao cho Ngô Khởi Hoa. Vai diễn này đã giúp Ngô Khải Hoa trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Anh được cho là đã lột tả được mọi khía cạnh trong tính cách của Trương Vô Kỵ và nhận được nhiều khen ngợi của khán giả và giới phê bình.

Ngô Khải Hoa vào vai Trương Vô Kỵ trong “Ỷ thiên đồ long ký”.

“Át chủ bài rating” của TVB

Sinh năm 1964 tại Hong Kong (Trung Quốc), Ngô Khải Hoa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 19 tuổi. Anh tham gia khóa đào tạo diễn xuất tại TVB từ sớm nhưng phải đến đầu thập niên 90 mới thực sự vụt sáng.

Thời mới vào nghề, Ngô Khải Hoa thường xuyên đảm nhận vai phản diện. Sau đó một thời gian, anh mới được nhà đài giao cho các vai nam chính đôn hậu, tài giỏi.

Năm 1998, nam diễn viên gây dấu ấn với loạt phim kinh điển về y tế Bàn tay nhân ái, quy tụ dàn diễn viên hàng đầu vào thời điểm đó như Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ San, Lâm Bảo Di, Tô Vĩnh Khang, Trương Gia Huy.... Vai bác sĩ Trình Chí Mỹ trong phim giúp tên tuổi anh nổi đình đám. Từ thời điểm đó, Ngô Khải Hoa trở thành “át chủ bài rating” của TVB.

Vai diễn Trình Chí Mỹ của Ngô Khải Hoa trong “Bàn tay nhân ái” trở thành nhân vật mang tính biểu tượng trên màn ảnh.

Nhờ thành công này, Ngô Khải Hoa được giao vai Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đóng cùng Lê Tư và Xa Thi Mạn. Dù ban đầu bị nghi ngờ vì tuổi tác và ngoại hình, song tài tử đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất xuất sắc, đưa nhân vật Trương Vô Kỵ của mình trở thành hình tượng kinh điển trên màn ảnh.

Từ đó, anh liên tiếp có nhiều dự án thành công như Hồ sơ công lý 5, Cầu vồng trong đêm, Bí ẩn trong nhà hát, Oan gia nan giải, Hương sắc tình yêu...

Lận đận hôn nhân

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ngô Khải Hoa là với con gái của một đại gia Thái Lan vào năm 1991. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài được 5 năm do những bất đồng trong cuộc sống chung.

Sau khi ly hôn, Ngô Khải Hoa vẫn tiếp tục miệt mài làm nghề. Tuy nhiên khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, tài tử họ Ngô gặp phải scandal nghiêm trọng. Anh vướng lùm xùm với gái làng chơi và bài bạc, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và danh tiếng trong mắt khán giả.

Trong giai đoạn khó khăn, Ngô Khải Hoa gặp được nữ diễn viên Thạch Dương Tử, kém anh 21 tuổi. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn vào năm 2007. Một năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng.

Ngô Khải Hoa và vợ cũ - diễn viên Thạch Dương Tử.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này của Ngô Khải Hoa cũng không có được cái kết viên mãn. Sau 7 năm chung sống, họ ly hôn vào năm 2014. Nguyên nhân được cho là do sự khác biệt tuổi tác và mâu thuẫn không thể hòa giải từ khác biệt cách sống.

Việc đổ vỡ hôn nhân từng khiến Ngô Khải Hoa chán nản, tìm đến rượu và sòng bài để giải sầu. Thời điểm đó, hình ảnh Ngô Khải Hoa thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những hình ảnh ăn chơi bê bối trong các sòng bài ở Macau.

U70 sống độc thân sau 2 lần đổ vỡ

Những năm qua, Ngô Khải Hoa vẫn tham gia đóng phim truyền hình, dự các sự kiện giải trí, hội chợ và làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, anh còn mở cửa hàng kinh doanh. Nhờ công việc phát triển thuận lợi, nam diễn viên có cuộc sống khá sung túc. Mặc dù vậy, Ngô Khải Hoa sống khá đơn giản và kín tiếng.

Hiện tại, Ngô Khải Hoa sống cùng con gái và tập trung vào việc nuôi dạy cô bé. Nam tài tử thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái trên mạng xã hội.

Ngô Khải Hoa ở tuổi 62.

Sau 2 lần đổ vỡ, Ngô Khải Hoa chọn cuộc sống độc thân. Anh nhiều lần cho biết chưa có ý định tái hôn vì muốn dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho con.

Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, Ngô Khải Hoa vẫn giữ được hình ảnh phong độ và tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Nam diễn viên hài lòng với cuộc sống tự do, được thoải mái làm công việc mình yêu thích.