Sân khấu “Bố ơi mình đi đâu thế?” ở Hội An đổ sập vì mưa gió

Tập 7 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng tối 11/10 trên VTV3 lần đầu hé lộ những hình ảnh phía sau đêm diễn Trung Thu tại Hội An, trong đó đáng chú ý là sự cố mưa gió khiến sân khấu đổ sập ngay trước giờ ghi hình.

Sân khấu Bố ơi mình đi đâu thế? tại Hội An gặp sự cố do mưa gió trước giờ ghi hình.

Khi sân khấu đã được chuẩn bị, khách mời và người dân địa phương cũng có mặt đông đủ, thời tiết bất ngờ chuyển xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, đẩy buổi ghi hình vào tình huống ngoài dự kiến.

Trước sự cố, Bác Leng Keng - đạo diễn Nguyễn Nam - cùng ê-kíp nhanh chóng tìm cách khắc phục. Những hình ảnh hậu trường cho thấy nhiều thành viên cùng tham gia xử lý sân khấu để buổi ghi hình có thể tiếp tục.

Đạo diễn Nguyễn Nam cùng ê-kíp khẩn trương khắc phục sự cố sân khấu.

Không chỉ ê-kíp, người dân địa phương cũng ở lại đồng hành với chương trình dù thời tiết không thuận lợi. Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con tiếp tục góp mặt trong buổi ghi hình, nhiều người vẫn nán lại giữa trời mưa thay vì rời đi.

Đây cũng là một trong những chi tiết được tập 7 dành nhiều thời lượng để nhìn lại phía sau các chuyến đi. Với một chương trình thực tế ghi hình ngoài trời, điều kiện thời tiết là yếu tố khó kiểm soát, trong khi ê-kíp vẫn phải bảo đảm tiến độ và các hoạt động của các cặp bố con.

Người dân Hội An vẫn nán lại dù trời mưa để đồng hành cùng buổi ghi hình.

Bên cạnh sự cố sân khấu, tập 7 tiếp tục tổng hợp những kỷ niệm của các gia đình trong hành trình tại Hội An. Các em nhỏ không chỉ tham gia các hoạt động trải nghiệm mà còn chứng kiến cách ê-kíp xử lý một tình huống phát sinh, cũng như sự hỗ trợ của người dân địa phương dành cho chương trình.

Các cặp bố con tiếp tục hành trình trải nghiệm tại Hội An trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Đây không phải lần đầu Bố ơi mình đi đâu thế? gặp trở ngại từ thời tiết. Ở mùa 5, diễn viên Trung Ruồi từng kể về những đêm nóng bức tại Ninh Bình và Nghệ An, có thời điểm nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức 35 độ C trong điều kiện không có điều hòa. Một số thử thách ngoài trời diễn ra khi nhiệt độ ban ngày lên tới 40 độ C.

Từ cái nóng gay gắt ở mùa trước đến mưa gió tại Hội An ở mùa 6, yếu tố thời tiết tiếp tục trở thành một phần khó lường trong quá trình ghi hình. Những thước phim hậu trường lần này cho thấy phía sau các trải nghiệm của các bố con là quá trình phối hợp của ê-kíp và sự hỗ trợ từ những người dân tại địa phương nơi chương trình dừng chân.