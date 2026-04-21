Đời thực trong căn biệt thự mặt phố của nữ NSƯT đóng vai mẹ Thanh Sơn phim 'Đồng hồ đếm ngược'

NS ƯT Linh Huệ mới đây đã cùng diễn viên Thanh Sơn vào vai 2 mẹ con trong phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược". Nữ NSƯT vào vai bà Hòa - một người mẹ đơn thân, hiền lành và có một quá khứ đầy đau đớn. Bà tin người đàn ông mình yêu nên đã bỏ nhà đi theo người này. Quyết định này của bà Hòa được cho là quyết định sai lầm khiến bà ân hận cả cuộc đời.

Với khán giả, NSƯT Linh Huệ không phải gương mặt xa lạ. Khi nhắc đến chị, người ta sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật hiền lành, cam chịu.

Bước chân vào con đường nghệ thuật từ khi mới 17–18 tuổi, đến nay NSƯT Linh Huệ đã có hơn 30 năm gắn bó với sân khấu kịch. Trong suốt hành trình hoạt động, chị ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đa dạng như Quỳnh trong vở "Những bóng đen còn đó", Phương trong "Hai mươi ngày oan trái", cô giáo Quế trong "Điệp khúc vi-rút", chị Hậu trong "Những người con Hà Nội", Son trong "Mảnh đất lắm người nhiều ma hay Tú bà trong "Thúy Kiều".

Không chỉ khẳng định tài năng qua các vai diễn, nữ nghệ sĩ còn gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận với 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc tại các liên hoan, cuộc thi sân khấu toàn quốc và khu vực Thủ đô.

Ngoài sân khấu, NSƯT Linh Huệ còn nổi tiếng qua vai Hậu 'sida' trong phim "Gió qua miền tối sáng" và thời gian gần đây, chị được khán giả quen mặt qua các phim truyền hình như: Sinh tử, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Không thời gian...

Nếu ở trên phim chị thường vào vai người phụ nữ khổ sở cam chịu thì ở ngoài đời chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng yêu thương. Tuy nhiên, chị lại có cuộc sống khiêm nhường nói không với hàng hiệu trong cuộc sống hàng ngày. NSƯT Linh Huệ cho biết chị chỉ dùng hàng hiệu khi phải tham gia các hoạt động ngoại giao long trọng. Bên cạnh đó, khi phóng viên Gia đình&Xã hội hỏi về việc chị có muốn thẩm mỹ để gương mặt đẹp hơn, nữ nghệ sĩ cho biết chị không muốn thay đổi gì trên gương mặt của mình. Thứ nhất đó là tính chất nghề nghiệp, chị muốn vào nhiều vai diễn với nhiều biểu cảm gương mặt với những hoàn cảnh sống khác nhau. Thứ 2 về mặt tình cảm, NSƯT Linh Huệ muốn giữ được gương mặt tự nhiên giống với bố chị. "Tôi muốn bố tôi ở trên cao nhìn thấy phiên bản duy nhất còn lại trên đời của ông. Và tôi muốn bố hạnh phúc vì điều đó, chính vì vậy tôi không muôn can thiệp vào đường nét trên gương mặt mình", NSƯT Linh Huệ nói.

Nữ nghệ sĩ có sự khiêm nhường trong cuộc sống, giản dị trong ăn mặc nhưng thực tế ở đời thực chị có cuộc sống rất viên mãn. Hiện tại, NS ƯT Linh Huệ đang sống cùng gia đình ở biệt thự có diện tích 150m2 ở phố Đại Kim (Hà Nội). Chị được chồng doanh nhân thấu hiểu, yêu thương và luôn che chở. Nhờ điều đó, cuộc sống của NSƯT Linh Huệ luôn bình yên và hạnh phúc.

NS ƯT Linh Huệ còn có 2 con trai, gái trưởng thành, hiểu chuyện. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ 2 con rất tự hào về mẹ. Hiện cả 2 đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Ở tuổi trung niên, NSƯT Linh Huệ sống dư dả về vật chất nhưng vẫn rất khiêm nhường, giản dị.