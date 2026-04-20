'Tổng tài' hot nhất màn ảnh Việt cầu xin khán giả

Trong chia sẻ mới nhất, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy bày tỏ mong muốn khán giả dừng việc suy đoán và lan truyền tin đồn. Anh nhấn mạnh điều khiến mình áy náy nhất là việc các đồng nghiệp nữ bị nhắc tên và phải nhận những bình luận tiêu cực.

"Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên còn gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi các thông tin xoay quanh mình. Anh bày tỏ mong muốn khán giả quan tâm nhiều hơn đến các dự án nghệ thuật thay vì đời tư.

Thời gian qua, Võ Điền Gia Huy liên tục vướng vào các tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nữ. Trong đó, anh vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với Tam Triều Dâng sau khi cả hai cùng tham gia dự án Vì mẹ anh phán chia tay. Bộ phim của đạo diễn Vũ Khắc Tuận ghi nhận hơn 400 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt, đồng thời dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội.

Những tương tác thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời, cùng chia sẻ từ phía nam diễn viên về việc từng có rung động, càng khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ vượt mức đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, Võ Điền Gia Huy vướng tin đồn hẹn hò với Uyển Ân – em gái của Trấn Thành. Cư dân mạng ''soi'' ra nhiều chi tiết trùng hợp về hình ảnh và lịch trình. Trước những suy đoán này, Võ Điền Gia Huy đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh khởi đầu sự nghiệp ở sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia diễn xuất trong các video âm nhạc.

Anh được khán giả chú ý qua phim điện ảnh Thưa mẹ con đi (2019). Vai diễn mang về cho anh đề cử Mai Vàng hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình". Sau đó, anh tham gia các bộ phim Thám tử Kiên, Tử chiến trên không (2025),.. Gần đây, nam diễn viên tiếp tục được yêu thích khi đóng ''tổng tài'' trong series Vì mẹ anh phán chia tay.