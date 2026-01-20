Phim VTV có một sao nữ chưa từng mặc xấu, lần nào lên phim cũng tạo xu hướng

Khi Cách Em 1 Milimet đi tới những tập cuối cùng, khán giả vẫn còn nhiều tranh cãi về tình tiết, tâm lý nhân vật. Chuyện tình nhiều ngang trái của Ngân và Viễn dù đã có cái kết đẹp thì vẫn khiến nhiều người tiếc nuối vì giá như ngày xưa một người chịu hỏi cho rõ, một người giải thích kỹ càng thì đã không mất nhiều năm xa cách.

Nhưng có một điều mà mọi khán giả đều đồng tình, đó là style của Huyền Lizzie chưa bao giờ làm người xem thất vọng. Vai Ngân của cô trong Cách Em 1 Milimet là nữ giám đốc sắc sảo, quyết đoán nên nữ diễn viên đã chọn phong cách tối giản, sang trọng.

Huyền Lizzie chỉ toàn mặc đồ đơn sắc với tông màu cơ bản như trắng, đen, be, xanh navy hoặc nâu. Váy áo không có những chi tiết rườm rà cầu kỳ mà nhấn mạnh vào phom dáng, những đường cắt may khéo léo đã giúp nữ diễn viên khoe được vòng eo bé xíu của mình.

Huyền Lizzie có hẳn bộ sưu tập áo trắng đầy thanh lịch kết hợp cùng quần hoặc chân váy đen. Cách phối đồ tưởng cũ kỹ nhưng Huyền Lizzie vẫn cực thời thượng, đậm chất nữ tổng tài thành đạt. Đó là nhờ những chi tiết nhỏ mà ấn tượng trên trang phục như phần cổ cách điệu, các đường xếp nếp mềm mại hoặc chất liệu vải sang trọng.

Ngay cả khi chọn sơ mi, Huyền Lizzie cũng mặc những thiết kế có phần cổ to bản, góc cạnh tạo cảm giác mạnh mẽ, quyền lực cho người mặc. Nhờ vậy, chỉ nhìn vào trang phục là khán giả đã hình dung ra tính cách và nghề nghiệp của nhân vật Ngân.

Huyền Lizzie tiết lộ từ khi đóng Vân Trang phim Thương Ngày Nắng Về, cô đã tích lũy được kinh nghiệm làm một phụ nữ thành đạt, sắc sảo. Tủ đồ của Vân Trang ngày ấy rất được yêu thích và đến giờ, Huyền Lizzie nâng cấp thêm một bậc khi ăn mặc đa dạng hơn nhưng vẫn theo phong cách tối giản, sang trọng.