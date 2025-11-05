Điểm tên ca khúc dung tục chưa bị xóa

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ khán giả, nhiều rapper đã ẩn hoặc xóa các MV (Music Video) nhạy cảm trên nền tảng YouTube. Andree, một trong những nghệ sĩ bị điểm tên làm sản phẩm "bẩn", đã gỡ nhiều bài nhạc có ca từ nhạy cảm nhưng chưa triệt để. Sau Andree, nhiều rapper khác tiếp tục bị điểm tên trong cuộc thanh lọc nhạc rap.

Hai bản rap nhạy cảm của Andree

Giữa ồn ào, Andree thành trung tâm của giới rap Việt khi từng phát hành một loạt ca khúc nhạy cảm. Đó là những bản rap đưa chất cấm vào ca từ hoặc là nội dung nhạy cảm, gợi dục. Vì Andree, Soobin Hoàng Sơn phải xóa ca khúc Luật anh. Hai bản rap CLME và Kẹo của Andree nằm trong danh sách bị Công an TPHCM cảnh cáo.

Khán giả tiếp tục gọi tên Andree với hàng loạt sản phẩm tranh cãi khác như Krazy (ft Binz), Em iu (ft Wxrdie, Bình Gold), D.C.M.E (ft Rhymastic) và Nhạc anh. Tính đến ngày 4/11, MV Em iu đã biến mất khỏi nền tảng YouTube khi chỉ trích từ khán giả ngày càng lớn.

Andree - cái tên tâm điểm trong cuộc thanh lọc nhạc rap.

Nhạc anh thì vẫn tồn tại. Đây là bản rap có nội dung táo bạo, nhạy cảm về gợi dục như: "Trường mà anh học lấy bằng tốt nghiệp ở ngoài đường / Nhạc anh đã viết phải cùng với bruh ở trên giường / Ai đang nằm dưới phát âm thanh kêu ah ah".

Tục tục là phần ca từ gây tranh cãi trong Nhạc anh: "Nhạc anh là đèn màu, chất kích thích và Champagne / Nhạc anh là tin nhắn làm em phải nhớ đến thăm anh / Anh sẽ là chàng trai hằng ngày em thầm thường / Uh, nên đầu gối ban đêm sẽ thường thâm".

Đổi tư thế, bản rap nhạy cảm khác của Andree khi kết hợp với Donal Gold, chưa bị gỡ khỏi nền tảng. Donald Gold là nghệ danh khác của Bình Gold - rapper vừa bị khởi tố về tội cướp tài sản. Bên cạnh đó, một rapper khác thường xuyên kết hợp với Andree là Wxrdie cũng bị điểm tên trong "danh sách đen".

Wxrdie được xem là truyền nhân của Andree với chất âm nhạc bay bổng, "ăn chơi". Nhạc trap căng nhất 2023 (Wxrdie ft JasonDilla và 24k.Right) là một trong những sản phẩm nhạy cảm của Wxrdie, đặc biệt trong verse rap đầu tiên với lyrics: "Uống rượu hút ** khiến tao nghe gật đến gãy cổ

Giới rap hỗn loạn

Từ sự cố của rapper Chị Cả đến Chí, Low G và bộ đôi B Ray - Young H, giới rap Việt từng nhiều phen chao đảo vì các sản phẩm nhạy cảm bị khán giả điểm tên. Cho đến sự cố mới nhất, rap Việt đã hỗn loạn vì mức độ nghiêm trọng, khiến nhiều rapper phải chủ động xử lý trước khi bản thân bị điểm tên.

Xóa nhạc trên các nền tảng là cách nhanh nhất để các rapper tự cứu mình. Binz đã xóa nhiều MV triệu view trên YouTube. Rhymastic cũng gỡ loạt sản phẩm, trong đó có bản rap Chưa từng cheer ly mới phát hành từ 2 tuần trước. Sự nghiệp chướng của Pháo cũng không còn xuất hiện ở cả YouTube và nhạc số.

Robber, Rhymastic chủ động xóa nhạc.

Hustlang Robber, quán quân Rap Việt mùa 4 và là cái tên đang nổi của rap Việt, bất ngờ gỡ MV Slatt On khỏi tất cả nền tảng. Đây là bản hit lớn nhất sự nghiệp của Robber và có sức ảnh hưởng trong rap Việt. Vì ca từ nhạy cảm, Robber gỡ Slatt On để tránh rắc rối trong lúc đang tham gia game show Anh trai say hi.

Chiến dịch xóa nhạc, ẩn dấu vết không chỉ dừng lại ở nhóm rapper đình đám hoặc tên tuổi đang lên của rap Việt. Nhiều rapper ở underground, thậm chí là những newbie (tân binh) cũng đổ xô tháo gỡ sản phẩm. Điển hình là ca khúc Nâng tầm cuộc chơi 2.0 của bộ ba rapper Cậu Phát, Rocky CDE và Richchoi.

Nâng tầm cuộc chơi là bản rap có ca từ mạnh mẽ, ẩn ý công kích người khác. Đây là điểm sáng của nhạc rap trong một tháng qua, với thành tích nhanh chóng cán mốc triệu view, chinh phục các rap fan. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa được nhắc tên, bộ ba rapper đã chủ động ẩn MV.

Loạt ca khúc nhạy cảm được tháo gỡ, song chỉ mang tính "chữa cháy" tạm thời để cứu chính chủ. Thực tế là các ca khúc đã phủ sóng khắp nơi, từ các phiên bản remix (làm mới) hoặc được người khác đăng lại. Với riêng nền tảng mạng xã hội TikTok, từng ca khúc đều viral theo cách khác nhau và hoàn toàn mất kiểm soát.

Giới rap Việt từng có giai đoạn dài được ví như "những người ngoại đạo", với các bản rap không có giới hạn về ca từ. Sự cố mới nhất là lời cảnh báo cho các rapper đang hoạt động trên thị trường âm nhạc. Một sản phẩm nhạc rap khi phát hành rộng rãi trên thị trường, từ nền tảng YouTube đến nhạc số, cần được chắt lọc kỹ lưỡng ca từ và truyền tải nội dung phù hợp.

Với những sản phẩm gai góc, mang văn hóa đặc trưng của rap cội nguồn Âu - Mỹ, các rapper cần khoanh vùng, có phương án phát hành phù hợp để không rơi vào bi kịch phải xóa nhạc như Robber, Binz, Pháo, Rhymastic.