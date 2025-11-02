Cú vấp không đáng của Hieuthuhai

Ca khúc Trình của Hieuthuhai bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM điểm tên vì ca từ chứa yếu tố nhạy cảm, gợi vấn đề về trách nhiệm của nghệ sĩ trong sáng tạo. Sự việc cũng là dịp để nghệ sĩ trẻ điều chỉnh hướng đi, tiếp tục dùng tài năng và nhiệt huyết đóng góp cho âm nhạc bằng những giá trị tích cực.

"Trình" - cú vấp không đáng có của Hieuthuhai

Tháng 9/2024, bản rap Trình của Hieuthuhai ra mắt và nhanh chóng tạo hiện tượng với hàng triệu lượt xem, lên top 1 thịnh hành YouTube. Sau hơn một năm, ca khúc này một lần nữa thành tâm điểm khi cơ quan chức năng lên tiếng về nội dung có yếu tố không phù hợp.

Qua công ty quản lý, Hieuthuhai cho biết bài "diss" có phần lời mang tính châm biếm, phản ánh góc nhìn về những quan điểm cho rằng nhạc rap phải thô tục, gai góc. Nam rapper khẳng định không có ý định cổ xúy tệ nạn và đã dán nhãn cảnh báo "Sản phẩm âm nhạc có chứa ngôn từ mạnh, có thể không phù hợp với mọi đối tượng" cho sản phẩm.

Từ “diss” là cách viết tắt của disrespect (thiếu tôn trọng), hình thức công kích hoặc đáp trả bằng ca từ, nhằm thể hiện bản lĩnh và kỹ năng của nghệ sĩ. Văn hóa diss xuất phát từ rap Mỹ, từng tạo nên những màn đối đầu huyền thoại như Tupac - Biggie, Eminem - Machine Gun Kelly hay gần đây là Drake - Kendrick Lamar.

Tại Việt Nam, rap diss du nhập cùng văn hóa underground, trở nên phổ biến sau các game show như Rap Việt hay King of Rap từ năm 2020. Dù được xem là một phần tất yếu của hip-hop, các sản phẩm dạng này dễ bị hiểu sai nếu tách khỏi ngữ cảnh sáng tác. Không ít khán giả tiếp cận rap như một sản phẩm đại chúng mà quên rằng đây vốn là thể loại có ngôn ngữ mạnh, dùng ẩn dụ và chơi chữ để biểu đạt cảm xúc. Nhưng đặt vào trường hợp phát hành rộng rãi với công chúng, trên đa nền tảng mạng xã hội, nghệ sĩ vẫn cần có những chuẩn mực phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam.

Có khán giả nhận định thời điểm Hieuthuhai đang ở đỉnh cao danh tiếng và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng truyền thông, việc ra mắt bài Trình có lẽ chưa thật sự cần thiết. “Hieuthuhai hoàn toàn có thể thể hiện kỹ năng và cá tính nghệ thuật bằng những hướng sáng tạo khác, thay vì lựa chọn dễ gây hiểu lầm trong giai đoạn mà mọi hành động đều được công chúng soi chiếu”, khán giả bình luận.

Trên hết, phía nghệ sĩ đã có thái độ hợp tác, khẳng định sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề, thể hiện sự tôn trọng đối với quy định quản lý văn hóa.

Những bước ngoặt...

Hieuthuhai là một trong những ngôi sao trẻ đình đám nhất hiện nay, đời tư trong sạch, không vướng vào scandal. Từ khi bắt đầu được chú ý qua chương trình King of Rap, nam rapper sinh năm 1999 đã xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, thông minh, trên show truyền hình, khác với định kiến về rapper thường gắn liền hình ảnh gai góc, khép kín thường thấy.

Về mặt nghệ thuật, Hieuthuhai có quá trình phát triển rõ ràng. Sau King of Rap, anh không ngừng mài giũa tài năng, đến cuối 2022 được chú ý nhờ loạt sản phẩm âm nhạc gây sốt mạng xã hội. Các ca khúc của anh trước Trình phần lớn mang thông điệp tích cực về tình yêu, nỗ lực.

Hieuthuhai đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện tại với hình ảnh tích cực trên game show.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi Hieuthuhai giành quán quân chương trình Anh trai say hi. Anh thể hiện tài năng đa dạng từ rap, nhảy, sáng tác đến sản xuất âm nhạc, đồng thời nhận danh hiệu Đội trưởng xuất sắc nhờ nhiều lần dẫn dắt nhóm giành chiến thắng.

Chuỗi concert từ chương trình này trở thành hiện tượng công nghiệp biểu diễn, thu hút hàng vạn khán giả mỗi đêm và Hieuthuhai luôn là cái tên nhận nhiều sự quan tâm lớn sau mỗi concert.

Những giải thưởng uy tín đã ghi nhận sự đóng góp của Hieuthuhai. Tại Làn sóng xanh lần 27, anh là người đầu tiên giành đồng thời hai hạng mục Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Nam ca sĩ/Rapper của năm. Rapper cũng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh ở hạng mục Gương mặt trẻ nổi bật 2024…

Ngoài hoạt động ca hát, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế như 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ… góp phần mang hình ảnh tích cực của giới trẻ Việt Nam đến công chúng.

Hieuthuhai nhìn chung là một trong những gương mặt trẻ có nhiều đóng góp tích cực. Sự việc xoay quanh ca khúc Trình là lần đầu anh gặp phải vấn đề với cơ quan quản lý, và có thể xem đây là bài học để nam rapper thận trọng hơn trong các sản phẩm âm nhạc tương lai, tiếp tục phát triển sự nghiệp theo cách bền vững và có trách nhiệm.