Ảnh sao 5/11: Ý Nhi đếm ngược ngày về nước

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương chia sẻ niềm vui khi nhận bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Facebook Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Hoa hậu Ý Nhi tranh thủ du lịch Australia trước khi kết thúc hành trình du học và về nước làm việc. Người đẹp cho biết cô đang đếm ngược ngày về nhà. Ảnh: Facebook Huỳnh Trần Ý Nhi

Kỳ Duyên đăng bức ảnh nắm chặt tay Thiên Ân và viết: "Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ nhau trước giông bão". Người đẹp gốc Nam Định hiện được chú ý bởi diễn xuất gây tranh cãi trong phim "Chị chị em em 3". Những trích đoạn của cô được viral trên Tiktok và Threads cùng rất nhiều bình luận chê bai.

Lương Thuỳ Linh phấn khích khi nhìn thấy cầu vồng trong chuyến công tác Đà Nẵng. Ảnh: Facebook Luong Thuy Linh

Mỹ Tâm dồn sức luyện tập cho concert 'See The Light' sắp diễn ra ở TP HCM. Ảnh: Facebook My Tam

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết đã có những kỷ niệm khó quên khi cùng các người em thân thiết đi lễ ở Bhutan. Ảnh: Facebook Hong Dao

Bà Ngọc Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 6 năm cùng hai cháu ngoại Lisa - Leon lớn lên. Gia đình gọi cặp song sinh là thân thần trời ban và mong các bé có cuộc đời thật bình an.

Bà xã Vương Anh Ole hé lộ những khoảnh khắc lãng mạn trong lễ nguyện thề bên bờ hồ Tây cuối tuần trước.

Bà xã cầu thủ Duy Mạnh dạo chơi ở Hàn Quốc.

Lynk Lee mê đắm mùa lá vàng ở Seoul (Hàn Quốc).