'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời

Theo Nate, sức khỏe của Lee Soon Jae lao dốc từ đầu năm. Ông buộc phải hủy các buổi biểu diễn trên sân khấu theo lịch trình vào tháng 10 và không thể tham dự các lễ trao giải lớn từ đầu năm tới nay. Sáng 25/11, gia đình Lee Soon Jae báo tin ông qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: Yonhap News

Sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong, Lee Soon Jae đến Seoul năm 4 tuổi cùng với ông bà. Ông tốt nghiệp trường trung học Seoul và Khoa Triết học tại Đại học Quốc gia Seoul. Ở trường đại học, ông đã bị cuốn hút bởi bộ phim Hamlet với sự tham gia của Laurence Olivier và chọn con đường làm diễn viên. Tác phẩm đầu tiên của Lee Soon Jae là vở kịch Beyond the Horizon. Năm sau, ông mở rộng đất diễn của mình khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Blue Horizon.

Sau khi trở thành diễn viên độc quyền nhiệm kỳ đầu tiên tại TBC vào năm 1965, ông xuất hiện trong 140 bộ phim truyền hình, bao gồm Dongui Bogam, Look and Look Again, The Era of the Three Kims, Men of the Bathhouse, Rustic Period, Land, và To the Beautiful You...

Lee Soon Jae không dừng lại ở đó. Ở độ tuổi 70, ông xuất hiện trong bộ phim sitcom Unstoppable High Kick (2006) và High Kick Through the Roof (2009), thể hiện diễn xuất hài hước. Nhân vật "ông nội Soon Jae" thậm chí còn thu hút được những người hâm mộ trẻ tuổi, giúp ông được mệnh danh "ông nội quốc dân".

Gần đến tuổi 90, Lee Soon Jae trở lại sân khấu. Ông đã biểu diễn trong Salut (2016), My Grandfather Henri and I (2017) và King Lear (2021). Năm 2023, ông đảm nhận vai trò đạo diễn lần đầu tiên và dàn dựng vở kịch The Seagull của Anton Chekhov. Cho đến khi tạm thời ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe vào tháng 10, Lee Soon Jae cũng xuất hiện trong vở kịch Waiting for Godot While Waiting và bộ phim truyền hình Dog Sound của đài KBS 2TV.

Ông Lee Soon Jae trên sân khấu lễ trao giải KBS Drama Awards năm ngoái.

Tại lễ trao giải KBS Drama Awards năm ngoái, ông đã trở thành người chiến thắng giải thưởng lớn lâu đời nhất từ trước đến nay.