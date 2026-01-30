Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếc nuối

'Mưa đỏ' nhận hai giải lớn chỉ trong ba ngày

Lễ trao giải Mai Vàng tối 29/1 tại TPHCM là bức tranh nghệ thuật tổng hòa với sự hiện diện và cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ tên tuổi gạo cội đến nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ. Giải Mai Vàng lần thứ 31 gồm 16 hạng mục thuộc 4 lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình và chương trình.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Tự Long và NSND Kim Xuân gọi tên tác phẩm Mưa đỏ cho hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất. NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ lòng tiếc nuối vì đoàn làm phim không thể cùng có mặt trên sân khấu để nâng cúp.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và một số diễn viên trong phim ăn mừng chiến thắng.

"Chúng tôi đã tận hiến cho 81 ngày đêm ở Quảng Trị để hoàn thành tác phẩm. Cho phép chúng tôi gửi tặng giải thưởng danh giá để tri ân những anh hùng liệt sĩ dâng hiến tuổi 20 để đất nước có ngày hôm nay", nữ đạo diễn nói.

Như vậy, chỉ trong ba ngày, Mưa đỏ nhận hai giải thưởng lớn. Tối 27/1, ê-kíp nâng cúp Tinh hoa điện ảnh ở giải Tinh hoa Việt.

Phim Mẹ biển của đạo diễn Phương Điền giành giải Phim truyền hình được yêu thích nhất. Trên sân khấu, đạo diễn rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn ê-kíp và khán giả.

Băng Di, Liên Bỉnh Phát phát biểu khi nhận giải.

Hạng mục Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất được trao cho Liên Bỉnh Phát và Băng Di. Liên Bỉnh Phát thắng giải nhờ vai trong Quán Kỳ Nam . Khi nhận cúp, anh gửi lời cảm ơn đến bạn gái - nghệ sĩ Ngọc Kayla. Băng Di gây bất ngờ khi vượt qua những đối thủ mạnh như Lê Hạ Anh, Bích Ngọc, Đinh Ngọc Diệp và Lê Phương. Nữ diễn viên giành giải nhờ vai Thương trong Cục vàng của ngoại .

Vai diễn bà mẹ bị trầm cảm sau sinh với những cảnh nặng tâm lý, cho thấy bứt phá của Băng Di.

Danh hiệu Diễn viên hài được yêu thích nhất thuộc về diễn viên Duy Khánh ZhouZhou. MC Vũ Mạnh Cường đoạt giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

Hòa Minzy, Soobin thắng đậm

Ở lĩnh vực âm nhạc, giải MV của năm thuộc về Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Hòa Minzy cũng là chủ nhân chiếc cúp Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Cuối chương trình, nữ ca sĩ nhận thêm giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025 nhờ tích cực tham gia công tác xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ.

Trên sân khấu, Hòa Minzy không giấu sự xúc động. Nữ ca sĩ mời bố mẹ từ khán đài tiến lên chứng kiến giây phút nâng cúp. Đây là lần đầu trong suốt 12 năm sự nghiệp, Hòa Minzy có được sự đồng hành của bố mẹ ở một lễ trao giải.

Ca sĩ của năm gọi tên Tùng Dương. Đức Phúc và Phương Mỹ Chi cùng nhận giải Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.

Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Tùng Dương và Đức Phúc nâng cúp.

Hòa Minzy có một năm rực rỡ và thăng hoa khi Bắc Bling tiến gần đến mốc 300 triệu view (tính đến tháng 1/2026). Sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry, nhà sản xuất Masew và đạo diễn Nhu Đặng đã tạo nên một MV đậm bản sắc truyền thống, ấn tượng cả về hình ảnh lẫn âm nhạc.

Tùng Dương cũng xứng đáng với giải Ca sĩ của năm nhờ ghi dấu ấn tại những sự kiện trọng đại của đất nước. Nam ca sĩ cũng có thêm cột mốc quan trọng khi ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai .

Đức Phúc và Phương Mỹ Chi là lựa chọn phù hợp ở hạng mục đóng góp cho công nghiệp văn hóa, mang văn hóa Việt Nam đến cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Màn trình diễn của nghệ sĩ chiến thắng các hạng mục âm nhạc.

Soobin Hoàng Sơn lập cú đúp giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất ( Mục hạ vô nhân ).

Nhóm nhạc được yêu thích nhất thuộc về Chín Muồi - nhóm nghệ sĩ đa tài gồm S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát. Mãi là người Việt Nam của nữ ca sĩ Trang Pháp là ca khúc được yêu thích nhất Mai Vàng 2025.

Soobin lập cú đúp giải thưởng.

Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất được yêu thích nhất gọi tên Chiến sĩ quả cảm . Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất thuộc về Mùa xuân TP HCM - Bước vào kỷ nguyên mới và concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Đây là hai giải thưởng mới, ghi nhận những chương trình mang đậm tinh thần thời đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

NSND Tự Long nhận giải cùng hai tên tuổi gạo cội

Từ năm 2020, giải Mai Vàng tổ chức thêm hai chương trình Mai Vàng nhân ái để giúp đỡ những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Mai Vàng tri ân nhằm cảm ơn sự cống hiến của các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ, nhà giáo, chiến sĩ cách mạng lão thành.

Hai nghệ sĩ được trao tặng Mai Vàng tri ân là NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch.

NSND Tự Long có nhiều đóng góp cho sân khấu truyền thống dân tộc, đạt được những thành tựu nổi bật góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch cũng ghi dấu ấn với hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển âm nhạc hàn lâm. Ông có nhiều cống hiến trong công tác đào tạo, biểu diễn, sáng tác cho nền âm nhạc Việt Nam.

Khoảnh khắc trao giải Mai Vàng nhân ái, Mai Vàng tri ân.

Nhạc sĩ Cao Văn Lý được trao Mai Vàng nhân ái. Nhạc sĩ tuy tuổi cao, sức yếu, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vẫn hăng say, nhiệt huyết đóng góp cho sân khấu cải lương và âm nhạc truyền thống Nam Bộ. Ông sáng tác nhiều bài lý nổi tiếng như Lý qua cầu, Lý trăng soi, Lý đêm trăng, Lý chim xanh, Lý Mỹ Hưng, Lý bông trang, Lý tương phùng.

Bên cạnh đó, để tri ân công lao đóng góp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, ban tổ chức trao giải Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng cho NSND, đạo diễn Trần Minh Ngọc.

Đi qua chặng đường 31 năm, giải Mai Vàng có những bước phát triển vượt bậc, ghi dấu ấn trong đời sống xã hội. Ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng là khích lệ động viên sáng tạo nghệ thuật, tôn vinh những giá trị tầm cao trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.