Song Hye Kyo: 'Tôi học cách cho đi tình yêu'

Song Hye Kyo chụp ảnh cho tờ Vogue và chia sẻ về cuộc sống, công việc, giúp khán giả có góc nhìn trọn vẹn hơn về cô ở hiện tại.

Trong bộ ảnh, Song Hye Kyo diện váy lụa taffeta từ nhà mốt Bottega Veneta, đội chiếc vương miện Bourbon Parma cổ điển, đeo nhẫn kim cương Joséphine Soir de Fête Starlight Night của Chaumet.

Cô chia sẻ về nghề nghiệp: 'Diễn xuất là một nghề khó khăn. Mỗi vai diễn là một cuộc đời mà tôi chưa từng trải nghiệm. Bạn cần phải thấu hiểu, nghiên cứu và thậm chí dần dần trở thành nhân vật đó. Cảm giác khó khăn không hề biến mất theo năm tháng làm nghề mà ngược lại, trở thành một phương pháp giúp tôi luôn thận trọng trong mỗi vai diễn'.

Song Hye Kyo cho rằng khả năng chuyển đổi liền mạch giữa công việc và cuộc sống là kỹ năng cô đã dần dần phát triển qua nhiều năm. Trước ống kính, cô chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết: biểu cảm, ngoại hình, tư thế. Ngược lại, ngoài đời, cô hầu như không trang điểm, mặc đơn giản và gọn gàng. Tranh thủ lúc làm tóc, cô gọi điện thoại cho mẹ, bàn về những việc thường ngày như đổ rác và khóa cửa sổ...

Vào những ngày nghỉ, cô thường tổ chức tiệc tại nhà với bạn bè, đi xem biểu diễn và triển lãm, cùng ai đó dùng bữa tại những nhà hàng yêu thích. Mạng xã hội của cô tràn ngập những khoảnh khắc đời thường như ăn gì hôm đó, gặp ai, chó cưng Ruby ra sao...

Song Hye Kyo kể, từ lâu, cô luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu. Tuy nhiên, dần dần cô thay đổi. Cô nói: 'Đặt bản thân lên hàng đầu giúp tôi cho đi nhiều hơn và nhận lại nhiều tình yêu hơn. Tư duy của tôi đang dần thay đổi và một trật tự nội tâm mới, ổn định đang được thiết lập'.

Vogue nhận xét, Song Hye Kyo 'đang là phiên bản tốt hơn của chính mình'.

Vogue bình luận: 'Từ 'Trái tim mùa thu' đến 'Ngôi nhà hạnh phúc' và 'Hậu duệ mặt trời', 'Vinh quang trong hận thù', tên tuổi của Song Hye Kyo luôn là tâm điểm của hiện tượng phim truyền hình Hàn Quốc, lan rộng từ châu Á ra toàn thế giới. Cô đã là một ngôi sao hơn 25 năm'.