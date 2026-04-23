Cảnh 18+ xúc phạm phụ nữ

Cảnh 18+, tình tiết bị chỉ trích xúc phạm phụ nữ trong "Euphoria"

Mùa 3 của Euphoria, Sydney Sweeney vẫn đảm nhận vai nữ sinh tai tiếng Cassie Howard. Sau nhiều năm kể từ phần hai, nhân vật này có bước ngoặt mới khi trở thành người sáng tạo nội dung trên nền tảng trả phí. Cô dùng hình chụp 18+ của chính mình, hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau để kiếm tiền.

Những tình tiết này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi, Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim đang tận dụng hình ảnh gợi cảm ngoài đời thực của Sweeney. Ngay từ hai tập đầu, nhân vật Cassie xuất hiện trong nhiều tạo hình như em bé, động vật, có các cảnh bán khỏa thân.

Theo Variety, Euphoria tạo điều kiện để nữ diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất và khai nhiều khía cạnh quen thuộc ngoài đời thực của cô.

Sydney Sweeney trong Euphoria mùa ba.

Ở mùa ba, Cassie đã đính hôn với Nate Jacobs (do Jacob Elordi thủ vai). Để chi trả cho đám cưới trong mơ, cô chấp nhận gia nhập nền tảng "only fan". Trước ý kiến bộ phim đang tạo tình tiết làm nhục nhân vật, Variety nhận định Cassie trong mùa này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tờ báo chỉ ra hình ảnh này tạo nên sự đối lập với đời thực của Sweeney. Trong những năm gần đây, cô không ngại tận dụng ngoại hình trong cả nghệ thuật lẫn quảng cáo.

Một chi tiết gây chú ý trong phim, Sweeney diện trang phục nội y từ SYRN - thương hiệu do chính cô ra mắt đầu năm 2026, là ví dụ cho lập luận phim hòa vào đời thực của ê-kíp.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety năm 2023, Sweeney cho biết cô từng đề nghị nhà sáng tạo Sam Levinson trao cho mình nhiều đất diễn hơn: “Hãy cho tôi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể làm gì. Nhân vật này còn rất nhiều điều để khai thác.” Levinson cũng tiết lộ với The New York Times rằng nữ diễn viên đã chủ động gọi điện trước mùa 3 và đề nghị: “Hãy khiến Cassie thật điên rồ”.

Theo Levinson, sự kết hợp giữa vẻ ngoài nổi bật và nhu cầu được công nhận của nhân vật là yếu tố khiến Cassie trở nên hấp dẫn trên màn ảnh.

Variety đánh giá màn thể hiện của Sweeney là tinh tế và linh hoạt. Trả lời phỏng vấn Bustle trước thềm ra mắt, Sweeney mô tả mùa 3 có thể là phần cuối của loạt phim . Cô cho biết bản thân bất ngờ với những bước ngoặt trong cuộc đời Cassie, háo hức chờ phản ứng từ khán giả

Làn sóng phản đối bùng nổ, khán giả kêu gọi hủy chiếu

Theo Fox News, Euphoria đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội khi nhiều khán giả kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn, sau khi hai tập đầu của mùa 3 lên sóng.

Series của HBO bị chỉ trích có nội dung gây khó chịu và đáng lo ngại. Trên mạng xã hội X, người dùng bức xúc nói bộ phim lẽ ra nên kết thúc từ sớm, cáo buộc nhà sáng tạo Sam Levinson đã biến các nhân vật nữ thành những cô gái rỗng tuếch, hời hợt.

Một ý kiến khác cho rằng ê-kíp dường như không còn biết phải làm gì với Euphoria, khiến cốt truyện bị lệch hướng. Theo người này, bộ phim từng có rất nhiều tiềm năng và nhiều tuyến truyện để khai thác những vấn đề tuổi teen chân thực, nhưng giờ đây chỉ không khác gì nội dung rẻ tiền.

Với những phân cảnh quay nội dung dành cho người lớn của nhân vật nữ chính, khán giả bức xúc: “Tôi không còn lời nào cho Sydney, cảnh này thực sự quá tệ”.

Bên cạnh đó, một số người cũng chỉ trích cách bộ phim khắc họa và tình dục hóa các nhân vật nữ. Đây là yếu tố khiến họ quyết định ngừng theo dõi.

Tuy vậy cũng có ý kiến bênh vực khi cho rằng Euphoria vốn nổi tiếng với phong cách táo bạo từ trước. “Đó là diễn xuất. Sydney đang thể hiện nhân vật rối ren trong bộ phim vốn luôn điên rồ như vậy. Nếu quá giới hạn, cô ấy đã không nhận vai”, khán giả nói.

Một số khán giả thừa nhận, dù gây tranh cãi, sức hút của bộ phim có thể sẽ không suy giảm. “Điều đáng nói là dù có bao nhiêu yếu tố gây tranh cãi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xem. Chừng nào rating còn cao, HBO sẽ chẳng quan tâm”, người dùng bình luận.

Ra mắt năm 2019, Euphoria được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi nhiều diễn viên trẻ lên hàng ngôi sao như Sweeney, Elordi, Zendaya. Tác phẩm cũng có sự góp mặt của các tên tuổi như Colman Domingo cùng dàn diễn viên nổi bật khác như Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow và Barbie Ferreira. Diễn viên Angus Cloud - một gương mặt nổi bật của phim - đã qua đời vào năm 2023.