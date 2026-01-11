Nỗi niềm của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long khi Táo Quân - Gặp nhau cuối năm dừng lại

"Táo Quân – Gặp nhau cuối năm" đáng lẽ nên dừng lại ở năm thứ 20

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long cho rằng, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm là chương trình anh đã gắn bó suốt 21 năm. Anh là người đảm nhận nhiều vai nhất trong chương trình được xem là “đặc sản tinh thần” ngày Tết này. Các vai Táo của anh trong chương trình thường không cố định, mà thường gắn với những vai “Táo lạ”, “Táo phát sinh” như: Táo Thoát nước, Táo Văn hóa giáo dục, Táo Xã hội, Táo Thể thao, Táo Thổ địa, Táo Giao thông, Táo Mạng…

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long từng đảm nhận rất nhiều vai Táo trong "Táo Quân – Gặp nhau cuối năm". Ảnh: VTV

Có khi đến gần chốt kịch bản lại có một Táo mới phát sinh thì Tự Long sẽ là người được “chọn mặt gửi vàng” cho vai Táo đó. Chính sự đa dạng này làm nên nét đặc sắc trong diễn xuất của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long trong chương trình. Và với Tự Long, Táo nào cũng có những nét riêng, khiến anh cảm thấy hứng khởi mỗi khi nhắc đến.

Với Tự Long, kỷ niệm nhớ nhất khi đóng Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trong 21 năm qua đó được vào vai Táo Nông dân năm 2009. Nam nghệ sĩ vẫn nhớ, đó là năm tốc độ đô thị hóa đến với nông thôn diễn ra quá nhanh chóng khiến nhiều người dân ngỡ mình đã đổi đời nhưng thực tế không phải như vậy.

“Thời điểm đó, nhiều người bán đất, bán nhà để lấy tiền nhưng sau đó không có đất canh tác, phải đi làm công nhân ở khu công nghiệp, từ đó nảy sinh rất nhiều tệ nạn, đó là tín hiệu báo động về sự thay đổi", Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long chia sẻ.

Tự Long đã gắn bó với dàn "Táo Quân – Gặp nhau cuối năm" như một gia đình. Ảnh: VTV

Gắn bó với chương trình trong cả một hành trình dài nên việc năm nay không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm cũng khiến anh có đôi chút hụt hẫng.

“Tôi có khoảng 21 năm gắn bó với Táo Quân. Để một món ăn tinh thần như Táo Quân tồn tại bền bỉ trong tâm trí người Việt, thì việc phải rời xa nó chắc chắn là điều rất tiếc nuối. Nhưng có lẽ mọi thứ đều có niên hạn của nó. Khi đã đến lúc cần thay thế, tôi nghĩ nên chọn cách giữ Táo Quân – Gặp nhau cuối năm ở khoảnh khắc đẹp nhất, ở đỉnh cao nhất để chương trình tiếp tục sống trong lòng khán giả.

Tôi nghĩ, nếu Táo Quân – Gặp nhau cuối năm dừng lại ở gala kỷ niệm 20 năm là đẹp nhất. Nếu cố kéo dài, giống như một chiếc xe cứ bị lôi ra chạy mãi, thì càng chạy lại càng hỏng, khi đó giá trị ban đầu sẽ không còn nguyên vẹn”, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long chia sẻ thêm với Dân Việt.

Bản thân Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng khi chia sẻ với Dân Việt cũng nói rằng, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm đã trọn vẹn sứ mệnh với chương trình trong suốt 21 năm qua. Chương trình đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

“Thời điểm thực hiện chương trình Gala kỷ niệm 20 năm của Táo Quân – Gặp nhau cuối năm xong dừng lại ở đó là đẹp nhất. Con số 20 là con số đẹp. Thêm mấy chương trình nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì chặng đường của nó đã quá trọn vẹn. Giờ là lúc nên bàn giao lại cho lớp trẻ và nên có sự “thay máu” để làm mới.

"Táo Quân – Gặp nhau cuối năm" đã hoàn thành sứ mệnh? Ảnh: VTV

Tôi biết là khán giả thì vẫn yêu mến lớp Táo “già” chúng tôi nên lúc nào cũng muốn chúng tôi xuất hiện đầy đủ như ngày xưa. Nhưng cũng cần chuyển giao để cho các bạn trẻ gánh vác trọng trách nhiều hơn. Chẳng hạn, các bạn ấy chỉ gánh được 30kg nhưng vẫn cố gắng để các bạn gánh thêm 10kg nữa, rồi mỗi năm tăng lên một ít. Chúng tôi có tham gia cùng thì cũng gánh nhẹ cân hơn thôi”.

Nỗi niềm thiếu vắng "Táo Quân – Gặp nhau cuối năm"

Nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng đặt câu hỏi, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm dừng sóng thì nên mừng hay vui? Nhà văn này cho rằng, hơn 20 năm lên sóng truyền hình vào mỗi dịp giao thừa Tết nguyên đán, chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm cũng đến lúc hụt hơi, không mới lạ, giảm độ hấp dẫn. Lớp diễn viên thời kỳ đầu có tuổi nên duyên diễn có đôi phần giảm bớt, lớp diễn viên mới thì có mới nhưng không lạ và chưa nhập hồn nhân vật dù rất nhiệt tình rất cố gắng.

“Nhưng điều cơ bản là cái gì cũng không thể tồn tại mãi, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn phù hợp, nó “hết vai trò lịch sử”, cố giữ chỉ làm nó thảm thương hơn. Dừng sóng thì nhà đài thay thế bằng cái gì?

"Táo Quân – Gặp nhau cuối năm" sẽ không có trong giao thừa Tết Bính Ngọ. Ảnh: VTV

Với tôi, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm dừng hay không dừng thì tôi cũng chẳng vui mà cũng không buồn. Trước đây tôi rất chăm xem Táo Quân – Gặp nhau cuối năm dịp Tết, song hơn 10 năm nay, tối giao thừa cùng lắm là ngó màn hình tí rồi quay ra làm việc khác. Nhưng quả thật vẫn còn đông người ở làng quê thích xem Táo Quân – Gặp nhau cuối năm.

Không xem Táo Quân – Gặp nhau cuối năm thì bà con mình chả biết xem cái gì. Hy vọng nhà đài sẽ bù lấp được khi chương trình vắng thiếu Táo Quân – Gặp nhau cuối năm”, nhà văn Sương Nguyệt Minh bày tỏ.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng chia sẻ rằng, khi đọc được thông tin, giao thừa Tết Bính Ngọ sẽ không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, anh không thấy bất ngờ mà trào dâng một nỗi buồn hoang hoải. Giống như đứa trẻ trông ngóng mẹ đi chợ về nhưng trong chiếc làn nhựa đỏ bữa nay chẳng còn tìm thấy một chiếc bánh mẹ thường hay mua.

“Những năm gần đây, thú thật tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi xem trọn vẹn Táo Quân – Gặp nhau cuối năm. Có lẽ vì nhịp sống bây giờ nhanh quá, vì những món ăn tinh thần ngoài kia quá phong phú quá, hay có lẽ vì cái sắc sảo, cái duyên của chương trình cũng dần vơi đi theo sự chai sạn của bản thân mình. Nhưng dù có khen chê, thì Táo Quân – Gặp nhau cuối năm vẫn là một phần không thể tách rời của không khí đêm ba mươi Tết.

Trong cái không gian đầy ắp những giá trị truyền thống của ngày Tết, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm hiện diện như một "món ăn" tinh thần tất yếu trên mâm cỗ giao thừa. Năm nay không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, cảm giác như mâm cỗ Tết thiếu đi một gia vị đặc trưng quen thuộc. Dù có cũng chẳng nếm nhiều nhưng nếu thiếu thì tổng thể món ăn trở nên lạ lẫm.

Nỗi buồn này không thật ồn ào, nhưng cứ khắc khoải, cứ quanh đi quẩn lại mãi trong lòng. Nó khiến tôi nhận ra rằng, chúng ta đang dần phải chia tay với những thói quen cũ, những biểu tượng cũ để bước vào một dòng chảy khác. Nhưng giữa sự đổi thay nhanh chóng ấy, việc mất đi một điểm tựa tinh thần vào giờ phút thiêng liêng nhất của năm, vẫn khiến lòng thấy chông chênh đến lạ”, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long bộc bạch.