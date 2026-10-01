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Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt

Sự kiện: Đàm Vĩnh Hưng

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, người mẫu Xuân Lan cùng nhiều nghệ sĩ ghé quán cà phê mới của Đàm Vĩnh Hưng, hôm 29/9.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 1

Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng được trang trí theo phong cách cổ điển, điểm nhấn là bức tường gỗ trưng bày đồ xưa: đầu băng cối, tivi CRT, radio, máy cassette, đồng hồ, sách và xe máy cổ.

Nhân chuyến đến Đà Lạt, hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Xuân Lan cùng một số nghệ sĩ khác cùng ghé thăm Đàm Vĩnh Hưng, uống cà phê do anh tự tay pha chế.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 2

Hoa hậu Lương Thùy Linh thích chiếc Vespa cổ màu xanh nõn chuối mà Đàm Vĩnh Hưng sưu tầm để trang trí quán.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 3

Cô khám phá không gian quán, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và thời tiết dễ chịu.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 4

Xuân Lan mặc đồ tông nâu - trắng, đồng điệu với màu sắc hoài cổ của quán.

Cô nói mỗi góc ở đây đều lãng mạn, gợi cảm hứng chụp ảnh.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 5

'Chị Phiến' gần đây bận rộn với một số dự án điện ảnh, song vẫn thu xếp lên Đà Lạt ghé ủng hộ đàn anh.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 6

Đàm Vĩnh Hưng và bạn thân Vũ Hà tạo dáng hài hước cùng xe Vespa.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 7

Hai người bạn thích thú khi gặp Huỳnh My, gương mặt được chú ý trên mạng xã hội gần đây nhờ những phát ngôn hài hước.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 8

Người mẫu Hoàng Thuỳ diện đầm điệu đà đến uống cà phê.

Dàn nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt - 9

Đàm Vĩnh Hưng bên con trai Polo, 5 tuổi. Anh nói con rất tình cảm, là động lực để mình chăm chỉ làm việc, tích lũy tương lai.

Đàm Vĩnh Hưng diện phụ kiện gần 200 triệu đồng dự chung kết Miss Grand Vietnam
Đàm Vĩnh Hưng diện phụ kiện gần 200 triệu đồng dự chung kết Miss Grand Vietnam

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện vest hồng, phối phụ kiện giá gần 200 triệu đồng khi dự chung kết Miss Grand Vietnam 2026, tối 31/7.

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Theo Lam Trà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2026 16:06 PM (GMT+7)
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