Hoa hậu H’Hen Niê cùng êkíp chọn trang phục lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 1990 khi đến xem concert Quậy Concert – Dân Chơi, Dân Ca của Phương Mỹ Chi.

Trước đó, người đẹp hỏi khán giả nên mặc gì khi đến concert nhưng ngồi ở khu vực Dân Chơi. Cô chọn phong cách cá tính, hưởng ứng tinh thần của đêm nhạc.

Hoa hậu Giáng My chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Mù Cang Chải, ngắm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Cô ấn tượng với những cung đường đèo quanh co, thửa ruộng vàng óng men theo triền núi và khung cảnh yên bình của vùng cao.

Người đẹp cho biết trước chuyến đi, dự báo thời tiết cả ba ngày đều có mưa, nhưng thực tế cô gặp nắng đẹp, thuận lợi để thưởng ngoạn cảnh sắc.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ảnh cùng Thiên Ân tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 ở Hải Phòng, kèm lời cảm ơn. Thiên Ân đáp lại bằng lời chúc mừng: “Chúc mừng cục vàng”.

Á hậu Lâm Bích Tuyền và Hạnh Nguyên cùng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn chay vào cuối tuần. Cả hai đều đăng quang tại Miss Grand Vietnam 2024.

Lâm Bích Tuyền viết: 'Cuối tuần ăn chay, tâm sự với 2 chị em Tuyền nha'.

Á hậu Dương Tú Anh khoe vóc dáng trong một sự kiện thể thao. Cô mời những người cùng đam mê tennis trải nghiệm không gian thể thao mới tại một trung tâm thương mại ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội.

Hoa hậu Hương Giang đăng ảnh cùng Bee Namthip khi cả hai ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2026. Cô gửi lời chúc đến Top 5 cuộc thi, mong các thí sinh tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường phía trước.

Hoa hậu Emoura Phạm cập nhật hình ảnh trong ngày hoạt động thứ 16 tại Miss Grand International ở Thái Lan. Cô chọn trang phục đen, tạo vẻ ngoài khác biệt so với những bộ cánh trước đó. Trang phục do Lê Ngọc Lâm thiết kế, Nhẫn Trương làm stylist, Lê Triệu trang điểm và Hứa Dung phụ trách làm tóc.

Á hậu Bùi Khánh Linh chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Sa Pa, với điểm check-in được cô gọi là 'nóc nhà Đông Dương'.

Hoa hậu Hà Trúc Linh thức dậy từ 3h sáng, đi xe máy đến Mũi Điện để ngắm bình minh. Cô kết hợp vận động buổi sáng, tận hưởng không khí trong lành và chụp ảnh lưu niệm.

Hoa hậu Phan Phương Oanh đăng ảnh dạo chơi tại Boston Harborwalk, Mỹ. Người đẹp chọn trang phục của thương hiệu Lumie Concepts, tạo dáng bên bến cảng trong khung cảnh mùa thu.