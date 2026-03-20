Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về chuyện “cạch mặt” Bằng Kiều trong quá khứ

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về chuyện “cạch mặt” Bằng Kiều

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kể: "Một tình bạn đã từng bị ‘trầy đĩa’… ‘không đọc được’ một thời gian khá lâu cũng vì “hiểu lầm thôi” Để rồi có 1 ngày đi cùng 1 chuyến xe đưa khách hạng C ra máy bay, người ấy đã chủ động đến bên tôi và đưa tay vuốt má, nựng tôi một cái. Thế là bao nhiu nỗi buồn như bị tan biến vào hư không, lúc đó trong lòng vui lắm nhưng vẫn cố kìm nén để không nhảy tưng tưng lên vì vui.

Vợ chồng Bằng Kiều đưa con trai đến quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV

Sáng nay người ấy đưa cả nhà ghé tiệm cà phê check in và quyết tâm thử cho được món cà phê kem dẻo, cuối cùng là bị suy nha!

Người ấy luôn miệng khen 'quán xinh thế'! Làm tôi càng thêm sướng! Cảm ơn bạn - thực ra là 'đàn anh' ý chứ, mặc dù đàn anh nhỏ hơn đàn em 2 tuổi. Mr Bằng Kiều yêu quý!".

Trước đó, ca sĩ Bằng Kiều có đến quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng để thưởng thức đồ uống. Anh dành nhiều lời khen cho người bạn của mình “Đàm Vĩnh Hưng đã không làm thì thôi, chứ đụng tay vào cái gì cũng ‘đỉnh nóc kịch trần’… Tôi luôn nói với mọi người, Đàm Vĩnh Hưng là người đặc biệt nên làm gì cũng đặc biệt”.

Chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh thân thiết với Bằng Kiều. Ảnh: FBNV

Thực tế, trong quá khứ, Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều từng không nhìn mặt nhau. Nguyên nhân dẫn đến sự việc theo Đàm Vĩnh Hưng là vì “có những hiểu lầm từ những nguyên nhân kỳ cục", cộng thêm bị người khác "châm lửa" khiến hiểu lầm càng thêm sâu sắc, dẫn đến chuyện không nhìn mặt nhau suốt nhiều năm.

Cho đến khoảng 2017, cả hai chạm mặt nhau khi đi chung xe bus đưa hành khách ra máy bay. Đàm Vĩnh Hưng có thấy đồng nghiệp nhưng tỏ ra như không thấy, thậm chí cố ý ngồi lại để xuống sau cho khỏi chạm mặt. Nhưng không ngờ Bằng Kiều đi ngang đưa tay vuốt má khiến anh thay đổi thái độ từ “đối đầu” sang “đối thoại”.

“Tôi thực sự bất ngờ quá đỗi, vì không bao giờ nghĩ Bằng Kiều sẽ làm thế. Tôi thực sự cảm động và bao nhiêu giận hờn tan biến đâu mất. Tôi thấy vui trong lòng và rất muốn ôm hắn, nhưng tôi nghĩ như thế thì dễ dãi quá Đàm Vĩnh Hưng à", nam ca sĩ tếu táo kể.

Bằng Kiều và Đàm Vĩnh Hưng từng thu chung album. Ảnh: FBNV

Chỉ với cái vuốt má, Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều đã làm hòa, yêu quý nhau trở lại.

"Bằng Kiều nhỏ hơn Hưng nhưng cái cách lúc nào cũng như một người anh lớn hơn. Tôi không bao giờ quên lúc tôi vừa mới chớm chớm nổi tiếng, Bằng Kiều có khuyên một câu, đúng kiểu đàn anh (người ta nổi tiếng trước mà): ‘Em đi hát nhớ luôn luôn để ý cao độ nhé. Ra sân khấu hát thật chuẩn, thật máu vào. Em làm được đấy!’.

Chuyện Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều “cạch mặt” khá nhiều người trong giới showbiz biết. Trong một gameshow từng phát sóng, nhạc sĩ Minh Vy đã nói thẳng với một thí sinh: "Bạn nam hâm mộ anh Bằng Kiều đúng không? Cách hát lẫn cách nói cũng giống. Nhưng anh cũng tiết lộ là anh Hưng không thân với anh Bằng Kiều đâu".

Được biết, sau khi hóa giải những hiểu lầm, hai ca sĩ đã kết nối giao hảo trở lại. Trong môi trường showbiz vốn nhiều áp lực và cạnh tranh, tin đồn người này không chơi với người kia thực ra không hiếm và khán giả cũng dễ dàng tin lời đồn đó vì thực tế, áp lực cạnh tranh giữa đồng nghiệp dù có hay không cũng dễ khiến người khác ngờ hoặc.

Nhưng qua câu chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Bằng Kiều cho thấy, thực ra ở đâu cũng có tình bạn và sự nghi hoặc về tình bạn. Chỉ là người trong cuộc sẽ có những ứng xử thế nào mà thôi. Giữa Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều không chỉ là sự trân trọng tình bạn, tình đồng nghiệp, tài năng của nhau mà còn là sự chuyên nghiệp.