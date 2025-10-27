Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bình luận 'kém duyên' với Cục trưởng Xuân Bắc

Hai ngày nay, mạng xã hội bàn tán về câu đùa bị cho là kém duyên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên ảnh của cha con Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc.

Cụ thể, Xuân Bắc đăng ảnh chụp cùng con trai là Khánh Minh (sinh năm 2007) đang cởi trần với câu chuyện hài hước về tập gym.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với 179 nghìn biểu cảm, hơn 3,5 nghìn bình luận và 290 lượt chia sẻ.

Phần lớn người dùng mạng tấm tắc khen ngoại hình của em Khánh Minh và văn phong hài hước của Xuân Bắc.

Tuy nhiên, một bộ phận bình luận khiếm nhã, dung tục về cơ thể Khánh Minh, nhất là khi em mới 18 tuổi. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng trêu: "Bố con cùng ngon".

Vì vậy, NSND Xuân Bắc nhắc nhở các tài khoản nói trên: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn".

Đáng chú ý, bình luận nghiêm nghị của Xuân Bắc được cho là đang đối đáp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ồn ào hy hữu xảy ra giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cha con NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Nội dung này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng hả hê, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng bình luận khiếm nhã nên bị Cục trưởng Xuân Bắc dằn mặt.

Câu chuyện càng thêm ồn ào khi giọng ca 7X cũng âm thầm sửa câu đùa "Bố con cùng ngon" thành ký tự trái tim.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức lên tiếng về vụ thị phi hy hữu. Theo chia sẻ, Xuân Bắc đã gọi cho Đàm Vĩnh Hưng làm rõ các hiểu lầm, mối quan hệ giữa đôi bên vẫn bình thường.

"'Em vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm tôi thật ấm lòng: 'Sao anh phải sửa bình luận? Anh với em bao nhiêu năm mà... Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn'", nam ca sĩ viết.

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm không sợ điều gì nếu không làm sai và nhấn mạnh bình luận của Xuân Bắc dành cho nhóm người dùng mạng kém văn minh, không phải anh.

Về phía mình, Xuân Bắc chuyển bài đăng nói trên sang trạng thái hạn chế bình luận.