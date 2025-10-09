Diện mạo mới của Đàm Vĩnh Hưng sau những biến cố

“Chỉ anh làm em khóc”: khúc ca tình yêu đẫm lệ của Đàm Vĩnh Hưng

Diện mạo mới của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

"Chỉ anh làm em khóc" là sự kết hợp mới nhất giữa Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Trần Mạnh Cường, sau thành công vang dội của album "Thanh xuân không phải để khóc", đặc biệt là ca khúc "Anh đau từ lúc em đi". Với lần trở lại này, nam ca sĩ tiếp tục chọn âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc.

MV "Chỉ anh làm em khóc" với sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên, vũ công Minh Anh và chính Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò "người dẫn chuyện".

Ở tuổi 54, diện mạo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn thời trang, phong độ. Dù độ trẻ trung không còn như trước nhưng anh vẫn là một trong những nghệ sĩ trẻ so với tuổi thật.

Thời gian qua, bản thân vướng vào nhiều câu chuyện lùm xùm không đáng có nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn đều đặn thực hiện các sản phẩm âm nhạc và nhiều hoạt động biểu diễn khác. Mọi thị phi dường như không ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sự nghiệp cũng như đam mê ca hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Sau nhiều biến cố, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận anh khác trước nhiều. Trải nghiệm của người đàn ông trung niên mang đến cho anh sự điềm tĩnh. Hơn hết, "giờ có Polo nên cuộc sống của tôi cũng quẩn quanh chuyện gia đình, con cái, chuyện bên ngoài, tôi không còn nghĩ đến nhiều nữa" - anh từng chia sẻ.

Vì con, anh có thể làm mọi việc. Anh cũng rao bán căn biệt thự nổi tiếng của mình để chuyển đến nơi ở mới vì "Bé Polo hiện học tại một ngôi trường quốc tế, quãng đường di chuyển mỗi ngày từ nhà đến trường khá xa và tốn thời gian, trong khi bé sẽ học cả 3 cấp tại đây". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng muốn con có thêm thời gian nghỉ ngơi nên quyết định dời nhà". Nói về cuộc sống cá nhân, anh cho biết "rất hạnh phúc và viên mãn".

Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện trong “Chỉ anh làm em khóc”

Vì con anh có thể làm tất cả

Câu chuyện MV của "Chỉ anh làm em khóc" theo chân ba người phụ nữ, mỗi người mang trong mình một nỗi niềm riêng: người khắc khoải chờ đợi mối tình cũ, người chịu bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, người bị thao túng tâm lý và tuyệt vọng tìm lối thoát.

Tuy nhiên, đoạn kết mang lại hi vọng khi cả ba nhân vật đều mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối, tìm đến tự do và ánh sáng của niềm tin. Đây chính là thông điệp mà Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi đến phụ nữ: sự tổn thương không làm mất đi giá trị, bởi ai cũng xứng đáng có một lối đi mới đầy hy vọng.

Nói về sự kết hợp với Trần Mạnh Cường, Đàm Vĩnh Hưng hết lời khen ngợi tài năng của vị nhạc sĩ trẻ tuổi: "Tình cờ xem được những clip mà bạn Trần Mạnh Cường vừa đàn vừa hát trên mạng thì tôi rất hứng thú vì 1 bạn trẻ nhưng lại chơi được rất nhiều loại nhạc cụ, sáng tác hay và giọng bạn cũng tốt. Tôi nghĩ nếu mà bạn đi thi những cuộc thi tôi làm giám khảo thì nhất định bạn phải về đội với tôi".

Sau đó, Trần Mạnh Cường đã gửi demo ca khúc "Anh đau từ lúc em đi" và Mr Đàm đã thể hiện rất thành công trong album "Thanh xuân không phải để khóc". Lần bắt tay này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết Trần Mạnh Cường đã viết một ca khúc rất hợp với tâm tư, tình cảm và cả quãng giọng của mình.