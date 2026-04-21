Cuộc sống của Hồng Ánh bên chồng doanh nhân ở tuổi 48

Hồng Ánh xuất hiện tại buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, hôm 17/4. Trong phim, cô đảm nhận vai Chung Sở Hồng Ánh, một diễn viên thích chưng diện, thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng tạo được điểm nhấn.

Diễn viên cho biết gần đây cô tham gia nhiều dự án điện ảnh hơn do chủ động sắp xếp được lịch trình cá nhân, trong khi thị trường phim Việt Nam cũng phát triển, mở ra thêm cơ hội diễn xuất.

Các vai diễn của Hồng Ánh trong các phim ra rạp gần đây như Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng... theo cô, có màu sắc khác nhau, giúp cô thử sức ở những thể loại chưa từng trải nghiệm, từ đó tạo thêm động lực quay lại với điện ảnh.

Bên cạnh diễn xuất, Hồng Ánh dành thời gian cho sân khấu, gia đình và hoạt động kinh doanh. Trước đây, khi ít tham gia phim ảnh, cô tập trung xây dựng nền tảng cho các lĩnh vực này. Khi mọi thứ dần ổn định, cô quay lại điện ảnh với tâm thế chủ động.

Hồng Ánh tại họp báo phim 'Đại tiệc trăng máu 8'.

Ở tuổi 48, diễn viên cho biết việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình không còn quá khó khăn. Khi các con trưởng thành, cuộc sống vợ chồng cô khá nhẹ nhàng hơn, giúp cô dễ dàng sắp xếp thời gian linh hoạt.

"Trong nghề diễn, có những giai đoạn rất bận với lịch quay, rồi lại có thời gian nghỉ xen kẽ, đó là điều bình thường. Quan trọng là mình biết sắp xếp và điều chỉnh hợp lý để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân", cô nói.

Ông xã Hồng Ánh, trong mắt cô, là người thấu hiểu tính chất công việc của vợ. Sự chia sẻ này giúp cô yên tâm theo đuổi đam mê mà không bị áp lực từ phía gia đình. Trong những lúc rảnh rỗi, cả hai dành thời gian cho nhau; còn khi bận rộn, họ vẫn duy trì kết nối bằng những cách đơn giản như nhắn tin, gọi điện hỏi thăm.

Sau gần 20 năm gắn bó, Hồng Ánh tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là những cử chỉ lớn lao mà nằm ở từng thói quen nhỏ được duy trì đều đặn. Với vợ chồng cô, đó là việc liên lạc mỗi ngày, cùng ăn ít nhất một bữa, hoặc chia sẻ những câu chuyện thường nhật.

Bữa sáng là khoảng thời gian đặc biệt của vợ chồng Hồng Ánh. Cô thường dậy sớm nấu ăn và cùng chồng dùng bữa, đồng thời trao đổi về kế hoạch trong ngày. Với nữ diễn viên, những câu chuyện về công việc, cuộc sống hay một bộ phim vừa xem đều được chia sẻ trong khoảng thời gian này. Vào cuối tuần, khi không có lịch làm việc, cả hai có thể dành thêm vài tiếng cho bữa tối, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.

Những cử chỉ lãng mạn, theo Hồng Ánh, không cần phô trương. Việc nắm tay khi đi cùng nhau, hay đơn giản là ngồi cạnh và giữ sự gần gũi, đã trở thành thói quen tự nhiên.

"Ban đầu, sự lãng mạn có thể đến từ người đàn ông, nhưng để duy trì lâu dài, cả hai đều cần chủ động vun đắp", cô nói.

Hồng Ánh chụp ảnh cùng chồng và con riêng của anh.

Trong giao tiếp với chồng, nữ diễn viên ưu tiên sự thẳng thắn. Khi có điều chưa hài lòng, cô thường trao đổi trực tiếp hoặc nhắn tin với thái độ tích cực thay vì giữ trong lòng. Theo cô, cách diễn đạt ảnh hưởng nhiều đến phản ứng của người đối diện. Nếu truyền tải bằng sự khó chịu, người nghe sẽ khó tiếp nhận; ngược lại, cách nói nhẹ nhàng giúp vấn đề dễ được giải quyết hơn.

Ngược lại, chồng cô thường chọn im lặng khi có bất đồng. Hồng Ánh không xem đó là vấn đề mà coi là tín hiệu để chủ động tìm hiểu. Theo cô, sự thấu hiểu trong hôn nhân cần thời gian tích lũy; khi đủ nhạy để nhận ra thay đổi của bạn đời, việc giải quyết mâu thuẫn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Diễn viên Hồng Ánh cho biết cô và chồng có nhiều khác biệt, từ thói quen sinh hoạt, sở thích đến tính cách. Cô thiên về cảm xúc và phản ứng nhanh, trong khi chồng điềm tĩnh, cẩn trọng. Theo cô, sự khác biệt này đôi khi tạo ra khoảng cách nhưng cũng góp phần giúp cả hai cân bằng.

Cô cho rằng nếu hai người quá giống nhau, chưa chắc đã thuận lợi. Chính những khác biệt, khi được nhìn nhận đúng cách, lại trở thành nền tảng để mối quan hệ phát triển bền vững.

Một trong những điểm chung hiếm hoi của vợ chồng Hồng Ánh là tình yêu với động vật. Cô và ông xã cùng tham gia các hoạt động cứu hộ, chăm sóc thú cưng thông qua một số trung tâm bảo trợ. Tại nhà, họ nuôi 12 con vật gồm chó và mèo. Theo diễn viên, việc chăm sóc thú cưng, từ cho ăn, tắm rửa đến theo dõi sức khỏe, trở thành sinh hoạt chung của cả hai sau mỗi ngày làm việc. Dù bận rộn, họ vẫn duy trì thói quen này như một phần của cuộc sống.

Vợ chồng Hồng Ánh tổ chức sinh nhật cho thú cưng.

Hồng Ánh, 48 tuổi, khởi đầu sự nghiệp với múa trước khi chuyển sang diễn xuất. Năm 18 tuổi, cô được đạo diễn Lê Cung Bắc chọn vào vai Bạch Vân - em gái của Bạch Cúc (do Việt Trinh thể hiện) trong phim truyền hình Người đẹp Tây Đô. Sau đó, cô tham gia các dự án như Những nẻo đường phù sa, Cầu thang tối.

Năm 2000, cô giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45. Đến năm 2004, cô lần đầu thử sức với dòng phim cổ trang qua vai Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên.

Về đời tư, cô kết hôn với nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn năm 2009. Họ chưa có con chung.