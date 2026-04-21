Con trai trêu chọc Jessica Alba khi cô tình tứ bên người yêu mới

Jessica Alba và Danny Ramirez tình tứ bên ngoài nhà hàng. Ảnh: Backgrid

Nữ diễn viên 44 tuổi và tài tử 33 tuổi được bắt gặp đi ăn tối tại nhà hàng Avra ở Beverly Hills vào cuối tuần. Trong một bức ảnh, hai người trao nhau nụ hôn say đắm khi ôm chặt. Danny Ramirez đội mũ lưỡi trai giản dị, còn Jessica Alba đeo kính thời trang và mang theo túi xách chần bông.

Ở một khoảnh khắc khác, Alba bật cười khi con trai út Hayes Warren chui vào ẩn dưới áo khoác của mẹ. Cậu bé cũng đứng gần đó khi cặp đôi trò chuyện trong buổi tối thứ Sáu.

Con trai út đi chơi cùng Jessica Alba. Ảnh: Backgrid

Jessica Alba có ba người con với chồng cũ, nhà sản xuất phim Cash Warren, gồm hai con gái Honor (17 tuổi) và Haven (14 tuổi) cùng con trai Hayes. Cô và Cash chia sẻ quyền nuôi ba con sau khi ly hôn vào năm ngoái.

Ngôi sao Thiên thần bóng tối hẹn hò Danny Ramirez - ngôi sao phim Top Gun: Maverick từ mùa hè năm ngoái. Cả hai công khai mối quan hệ trên mạng xã hội vào cuối năm ngoái và nhiều lần dự sự kiện cùng nhau. Danny cũng tham gia các chuyến du lịch cùng Jessica và các con cô.

Trong khi đó, Cash Warren cũng đã bước tiếp với những mối quan hệ mới. Anh từng được nhìn thấy đi chơi cùng người mẫu Hana Sun Doerr (25 tuổi) và diễn viên Seanna Pereira (20 tuổi). Cash và Jessica đều tôn trọng cuộc sống mới của nhau và giữ mối quan hệ thân thiện sau chia tay.