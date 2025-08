Trung tá Hoàng Công 24 năm làm công an, hạnh phúc bên người vợ thứ hai hơn tuổi

Trung tá Hoàng Công hiện là trưởng phòng tại Nhà hát Kịch nói Công an nhân dân. Ảnh: Quỳnh An

Công an 'xịn' đóng công an trên phim

- Khán giả xem phim thấy anh đóng công an nhiều, gần nhất trong "Độc đạo" và nhiều người thắc mắc không biết diễn viên Hoàng Công có phải công an 'xịn' ngoài đời?

Tôi ở trong ngành đến nay chuẩn bị bước sang năm 24 và hiện mang hàm Trung tá. Khi còn trẻ, tôi đóng đa dạng thể loại vai từ sinh viên đến tội phạm. Nhiều người nhận xét tôi vào vai công an sao giống thế và thông qua cuộc phỏng vấn này mới có dịp bày tỏ mình là người của lực lượng công an.

Có một thời gian dài tôi không tham gia phim ảnh và ra ngoài đời cũng ít khi nói mình là công an nên không nhiều người biết như anh Nguyễn Hải hay Hồ Phong. Thêm nữa tôi làm công việc liên quan đến yếu tố công tác của lực lượng nên ít chia sẻ.

Với Có anh nơi ấy bình yên, tôi được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ cố vấn nghiệp vụ cho bộ phim vì những văn bản quy bản pháp luật về hành chính và nghiệp vụ nắm rõ, chủ yếu về văn hóa ứng xử, điều lệ, tác phong của công an nhân dân.

Trước đó tôi cũng tham gia cố vấn cho phim Phố trong làng, Độc đạo... Nếu cái gì chưa hiểu tôi phải gọi điện tham khảo làm sao tư vấn tốt nhất cho bộ phim. Ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân, tôi là Trưởng phòng Tổng hợp điều hành các việc về văn bản, chính sách, chế độ, các thông tư hướng dẫn của ngành.

Hoàng Công chuyên vào vai lãnh đạo công an.

- Là công an "xịn", anh phối hợp với các diễn viên thế nào bởi họ không ở trong lực lượng và chỉ là diễn viên nhập vai nên không hiểu hết về ngành của anh?

Các bạn đang làm phim cho ngành mình nên cái gì chưa biết, với tư cách cố vấn nghiệp vụ tôi có trách nhiệm chia sẻ, hướng dẫn. Kể cả tác phong, cử chỉ trong cuộc họp của công an tôi cũng phải tư vấn kỹ cho các bạn. Lê Bống có tinh thần cầu thị, thường xuyên trao đổi khi hai anh em trên xe.

Trong lực lượng cũng có những thuật ngữ chuyên môn hay biện pháp nghiệp vụ của công an mà ngay cả Tuấn Tú dù có một thời gian trong ngành (Tuấn Tú trước đó là trưởng một đoàn nghệ thuật ở Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động) nhưng đã ra khỏi ngành nên có một khoảng thời gian gián đoạn, việc tiếp xúc câu từ thuật ngữ chuyên môn trong ngành cũng bị mai một. Tú cũng cố gắng chia sẻ với tôi vì lần đầu tiên đóng vai thủ trưởng một cơ quan công an nên phải có tác phong chuẩn, nhất là khi chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp.

Vai Mão "lỗi thời" trong Có anh nơi ấy bình yên là dạng vai tôi rất thích vì khác với các vai công an trước là các lãnh đạo công an tỉnh và thủ trưởng công an cảnh sát điều tra còn vai này tôi là một chiến sĩ công an bình thường.

Hoàng Công trong phim "Có anh nơi ấy bình yên" về ngành công an lên sóng VTV1 từ 29/7.

- Anh nói có thời gian gián đoạn việc đóng phim, lý do phải tập trung cho công việc ở nhà hát hay còn bởi điều nào khác?

Thời điểm đó tôi cũng không muốn ngừng đóng phim nhưng có thể chưa gặp duyên. Có lúc tôi nói vui rằng hay gương mặt mình đã cũ trong khi người ta đang cần người mới. Thêm nữa tôi lại đứng đầu phòng hành chính nên nhiều việc. Chính điều đó làm tôi tin và hiểu và ngành nhiều hơn để đến ngày hôm nay lại được lãnh đạo giao đi cố vấn cho các bộ phim về ngành. Vì thế tôi không tiếc nuối gì về khoảng thời gian đó.

Năm 2020, anh Danh Dũng làm phim Hương vị tình thân và giao cho tôi đóng vai công an nhỏ. Từ đó thấy tác phong và câu thoại của tôi chuẩn xác, đúng với lực lượng công an nên anh Dũng liên tục mời tôi đóng các phim Cuộc chiến không giới tuyến, Không thời gian và giờ là Có anh nơi ấy bình yên.

- Đóng phim nhiều năm nhưng với nhiều người, anh là diễn viên quen mặt nhưng lại không biết tên, điều đó có làm anh tủi thân? Thực tế rất nhiều diễn viên trẻ vào nghề sau anh hiện lại nổi rất nhanh...

- Ai làm diễn viên cũng muốn mình nổi tiếng nhưng còn phụ thuộc vào cơ duyên có thể đưa tên tuổi mình tới đâu. Một thời tôi đóng vai chính nhiều nhưng báo chí chưa quan tâm tới phim ảnh như bây giờ.

Thêm nữa các phim tôi từng đóng chỉ dài vài tập, có khi 1 tuần chỉ phát sóng 1 tập chứ không liên tục như hiện nay. Tôi cũng biết ngoại hình của mình không thể bằng các bạn sau này như Tuấn Tú, Việt Anh.... Thế hệ các bạn diễn viên về sau cũng tự nhiên, chưa kể lại biết làm truyền thông nên sớm có tên tuổi.

Kết hôn với người vợ thứ 2 hơn 2 tuổi, là diễn viên lồng tiếng

Diễn viên Hoàng Công cùng vợ và ê-kíp phim "Trạng Quỳnh nhí" hai vợ chồng cùng tham gia lồng tiếng. Ảnh: NVCC

- Khán giả quen mặt anh trên màn ảnh nhưng lại không biết đời thường thế nào, gia đình vợ con ra sao?

Cuộc sống của tôi cũng có nhiều vất vả, éo le. Tôi ở với vợ đầu được 3 năm thì ly thân và ly hôn vào năm 2011. Với vợ đầu, tôi có 2 con trai, cậu cả vừa thi tốt nghiệp PTTH. Cậu thứ 2 đang học lớp 11. Tôi kết hôn với người vợ thứ 2 vào năm 2019 và chúng tôi có thêm 1 cậu con trai vừa vào lớp 1. Cô ấy cũng có một con riêng và năm nay mới tốt nghiệp đại học.

- Người vợ hiện tại của anh có cùng ngành?

Vợ tôi là một diễn viên lồng tiếng khá tên tuổi nhưng kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông. Người vợ đầu kém tôi 9 tuổi còn người thứ 2 lại hơn tôi 2 tuổi. Khi tôi lấy vợ lần 2, nhiều đồng nghiệp và anh em thân thiết giật mình vì không ngờ tôi lại kết hôn với người hơn tuổi.

