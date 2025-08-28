Cuộc sống sang chảnh của Miss Audition 2006 Ngọc Anh trước khi bị bắt

Thông tin cựu hot girl, diễn viên Ngọc Anh - người từng đoạt giải Miss Audition 2006 - bị bắt vì liên quan hoạt động kinh doanh, cung cấp trái phép khí cười tại quán bar Lava ở TP HCM khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ngọc Anh khi đăng quang Miss Audition năm 2006.

Bởi trước đó, Ngọc Anh từng là gương mặt nổi tiếng, thần tượng của đông đảo fan thuộc thế hệ 8X, 9X. Người đẹp là hot girl đình đám ở Hà thành những năm 2000, gây sốt khi đăng quang Miss Audition mùa đầu tiên, năm 2006. Thời điểm đó, với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và khả năng vũ đạo cuốn hút, Ngọc Anh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Bảo Thy, Quỳnh Nga để trở thành biểu tượng của giới trẻ. Tên tuổi Ngọc Anh nhanh chóng phủ sóng trên các tạp chí tuổi teen và được nhớ đến như một trong những hot girl đời đầu nổi bật nhất.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh mẫu ảnh, Ngọc Anh còn thử sức tham gia diễn xuất, góp mặt ở một số bộ phim truyền hình như: Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Lửa ấm... Dù không qua trường lớp chuyên nghiệp, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Cựu hot girl thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, sang chảnh trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rộng mở, ở tuổi Ngọc Anh bất ngờ kết hôn với một doanh nhân hơn cô 4 tuổi. Sau đám cưới, Miss Audition 2006 gần như rút khỏi showbiz, dành thời gian cho gia đình và sinh hai con. Đến năm 2018, Ngọc Anh xác nhận đã ly hôn, trở thành mẹ đơn thân.

Vượt qua biến cố hôn nhân, Ngọc Anh tái xuất mạng xã hội với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, sang chảnh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa với những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng ở resort 5 sao, mặc trang phục hàng hiệu xa xỉ, đi xe sang, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngọc Anh từng tiết lộ cô có thu nhập tốt từ việc làm kinh doanh kiêm KOL trên mạng xã hội, thỉnh thoảng nhận chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, trang Facebook cá nhân của Miss Audition vẫn có hơn 100.000 lượt theo dõi, Instagram hơn 70.000 người hâm mộ.

Ngọc Anh trong một chuyến đi biển nghỉ dưỡng, năm 2025.

Ngọc Anh bị Công an TP HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hôm 27/8 để điều tra hành vi liên quan hoạt động kinh doanh trái phép khí cười tại quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Miss Audition 2006 bị xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động buôn bán, cung cấp trái phép khí cười ở Lava.

Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1988. Cô gây chú ý khi đăng quang Miss Audition 2006 ở tuổi 18. Ngọc Anh từng theo học Học viện Thời trang London, làm MC chương trình Nhạc Việt online và người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí.

Miss Audition 2006 Ngọc Anh (thứ ba từ trái qua) và các đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp