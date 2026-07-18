Ảnh sao 18/7: Đoàn Thiên Ân sắm căn nhà đầu tiên để đón bố về ở

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang trải nghiệm cưỡi ngựa ngắm cảnh khi đến thăm thung lũng Cocora. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng với những hàng cọ sáp Quindío - loài cọ cao nhất thế giới và là cây quốc gia của Colombia.

Thanh Hằng tận hưởng sinh nhật sớm khi cùng ông xã đến nhận quà trang sức cao cấp tại Cartier.

Á hậu Mai Ngô tôn da nâu cùng body săn chắc với bikini khi thi Miss Supranational ở Ba Lan.

Phạm Quỳnh Anh tận hưởng những ngày nghỉ ngơi ở Đà Lạt. Cô chọn một căn homestay có thiết kế kiểu vintage, gần gũi với thiên nhiên.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong thích thú cho bồ câu ăn khi đi chơi ở Sydney nhân dịp sang Australia lưu diễn.

Lan Phương tranh thủ cho hai con đi bơi trong thời gian quay phim ở Vũng Tàu.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe mới tậu căn hộ chung cư đầu tiên tại TP HCM sau nhiều năm 'cày cuốc'. Người đẹp cho biết cô dự định đón bố về ở.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền được khen trông đẹp đôi với trang phục trẻ trung.

Vy Oanh đến ủng hộ quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng và có dịp hội ngộ đàn em Dương Triệu Vũ.

Hoa hậu Thanh Thủy diện áo yếm không nội y tôn hõm lưng gợi cảm.