Mạng xã hội “bùng nổ” khi BIGBANG tái xuất tại Coachella

Sân khấu chưa kịp nóng, mạng xã hội đã “nổ tung”

Đúng khung giờ 12h40 (giờ Việt Nam), khu vực Outdoor Theatre của Coachella bất ngờ biến thành tâm điểm toàn cầu khi BIGBANG bước ra sân khấu.

Chưa cần intro dài, chỉ một cú xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung cũng đủ khiến hàng chục nghìn khán giả bùng nổ. Từ khán đài đến khu standing, mọi góc đều biến thành “biển người” đúng nghĩa. Ngay lập tức, mạng xã hội X (Twitter), TikTok, Instagram… đồng loạt “nổ trend”. Từ khóa liên quan BIGBANG leo top toàn cầu chỉ trong thời gian tính bằng phút.

Khoảnh khắc BIGBANG xuất hiện trên sân khấu Coachella 2026.

Khoảnh khắc “vỡ òa” khi loạt hit Bang Bang Bang và Fantastic Baby vang lên

“BIGBANG is back” – Câu nói làm rung chuyển cả Coachella

Điểm khiến cộng đồng fan “vỡ òa” chính là khoảnh khắc G-Dragon dừng lại giữa sân khấu, nhìn xuống biển người hâm mộ và nói ngắn gọn: “BIGBANG is back”. Không cần hiệu ứng cầu kỳ, không cần dàn dựng phức tạp, chỉ một câu nói cũng đủ biến sân khấu thành khoảnh khắc lịch sử của Coachella năm nay.

Ngay sau đó, từng thành viên lần lượt giới thiệu tên mình trong tiếng fanchant dồn dập, tạo nên một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất đêm diễn.

G-Dragon gây bùng nổ với visual ấn tượng và phong thái “thủ lĩnh” đặc trưng.

Hit cũ, “bản phối mới” và một BIGBANG rất khác

Set diễn của BIGBANG mở màn bằng loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Sober… nhưng được làm mới hoàn toàn về phối khí. Nhịp beat dồn dập hơn, sân khấu “nặng năng lượng” hơn, khiến không khí tại Outdoor Theatre chẳng khác nào một đại nhạc hội thực thụ.

Không dừng lại ở đó, nhóm tiếp tục kéo khán giả về ký ức với loạt hit kinh điển như Lies, Haru Haru, Loser, A Fool of Tears… Mỗi bài hát vang lên đều kéo theo từng đợt gào thét từ khán giả.

Cả ba thành viên BIGBANG hòa quyện trong một sân khấu bùng nổ năng lượng giữa biển khán giả tại Coachella.

Internet “vỡ trận”: Video, hashtag phủ sóng toàn cầu

Chỉ sau vài phút, mạng xã hội gần như rơi vào trạng thái “quá tải cảm xúc”. Video fancam lan truyền với tốc độ chóng mặt; Hashtag liên quan BIGBANG phủ kín trending toàn cầu; Hàng loạt bình luận gọi đây là “moment lịch sử của K-pop”

Trong bối cảnh từng có nhiều tranh luận về khả năng trình diễn live tại Coachella năm nay, BIGBANG lại chọn cách trả lời bằng chính sân khấu. Giọng hát live, năng lượng trình diễn và sự kiểm soát sân khấu của bộ ba khiến nhiều khán giả phải thừa nhận: Đây không chỉ là “hoài niệm”, mà là một màn khẳng định đẳng cấp.

Taeyang khuấy động sân khấu bằng loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ và giàu năng lượng.

Bước sang cột mốc 20 năm hoạt động, BIGBANG không chọn cách “lặng lẽ kỷ niệm”. Thay vào đó, họ xuất hiện tại Coachella như một lời tuyên bố: Vẫn ở đây, vẫn là biểu tượng. Những thông tin về album kỷ niệm và tour diễn toàn cầu càng khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên, kỳ vọng vào một giai đoạn hoạt động mới của nhóm.

Coachella 2026 có thể có nhiều sân khấu lớn, nhiều nghệ sĩ hot, nhưng khoảnh khắc khiến mạng xã hội “nổ tung” chỉ có một: sự trở lại của BIGBANG. Và một lần nữa, cái tên BIGBANG chứng minh vì sao họ từng và vẫn đang là một trong những biểu tượng lớn nhất của K-pop.