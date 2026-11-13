Chồng Kim Nam Joo bị cáo buộc trộm cắp

Hôm 11/11, Nate cho biết A đã nộp đơn lên sở cảnh sát Gangnam, tố cáo Kim Seung Woo về hành vi trộm cắp. Cụ thể, A cáo buộc Kim Seung Woo đã lấy 22 triệu won tiền mặt từ túi xách của ông, hồi tháng 10/2021 tại một quán rượu ở Cheongdam-dong (Seoul).

"Trong khoảng 6 lần, anh ta đã lấy tiền mặt từ ví của tôi, mỗi lần từ 300.000 won đến 500.000 won và 1 triệu won - để boa cho các tiếp viên. Anh ta còn có nhiều hành vi khó hiểu", A nêu trong đơn.

Theo A, các nhân viên của quán rượu đều chứng kiến việc Kim Seung Woo rút tiền từ ví của ông. Dù sau đó A đã yêu cầu Kim Seung Woo hoàn trả tiền, ông vẫn chưa nhận được tiền.

Hiện tại, A chấp hành án phạt tù vì phạm tội trong lĩnh vực kinh tế. A được biết đến là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình The Driver do Kim Seung Woo làm đạo diễn.

Trước vụ việc ồn ào, đại diện pháp lý của Kim Seung Woo xác nhận diễn viên bị kiện, đồng thời giải thích: "Đây là trò đùa xảy ra giữa những người thân thiết như anh em ruột thịt. Họ chỉ vui đùa trước mặt nhiều người, sau đó tiền đã được trả lại", đồng thời khẳng định cáo buộc của ông A là sai sự thật.

Phía Kim Seung Woo nói thêm: "Ngay ngày hôm sau xảy ra vụ việc, chúng tôi đã hoàn trả đầy đủ số tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền bị cho là lấy trộm. Sau này, ngay cả sau khi ông A bị đi tù, Kim Seung Woo vì tình cảm quý mến vẫn hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho gia đình ông A hai triệu won mỗi tháng".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Kim Seung Woo trên màn ảnh. Ảnh: Nate

Gần đây, Kim Seung Woo xuất hiện trong các chương trình giải trí như Đội trưởng bóng chày xóm mình, Camping in Love... và đảm nhận vai trò MC trong chương trình Vua sức khỏe xóm mình của đài TV Chosun, vừa lên sóng lần đầu vào ngày 9 vừa qua.

Kim Seung Woo sinh năm 1969, là diễn viên gạo cội hàng đầu Hàn Quốc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả toàn châu Á qua các siêu phẩm truyền hình kinh điển như Người quản lý khách sạn, Mật danh Iris, Con trai tướng quân... Có phong thái lịch lãm và lối diễn thực lực, anh không chỉ là gương mặt bảo chứng cho rating thập niên 2000 mà còn mở rộng sự nghiệp sang làm đạo diễn, MC talkshow và nhà sản xuất phim.

Kim Seung Woo và vợ, Kim Nam Joo. Ảnh: Nate

Kim Seung Woo kết hôn với diễn viên Kim Nam Joo, có hai con một trai một gái. Gia đình sống tại căn nhà đắt đỏ ở Samseong-dong, giá giao dịch trên thị trường được cho là vào khoảng 16-17 tỷ won.