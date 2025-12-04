Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thông báo mới nhất của V (BTS) gây xôn xao về ẩn ý tin đồn hẹn hò

Thông báo mới nhất của V (BTS) hiện đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều liên quan đến tin đồn hẹn hò trước đây.

Gần đây, có thông báo rằng V đã được chọn làm đại sứ toàn cầu mới nhất của Paradise City. Ngay lập tức, một số cư dân mạng liền liên tưởng đến "gia đình trị" và liên đới với thông tin hẹn hò trước đây của V với con gái nhà tài phiệt, Joanna Chun.

Vì Joanna Chun là người thừa kế của Paradise Group, cư dân mạng đã chia sẻ ảnh của cô và V, cùng với ảnh của thần tượng và Eva Chun Chow, người mà cư dân mạng cho rằng cũng có mối liên hệ với công ty và chủ tịch.

Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ còn lại đã nhanh chóng "phản pháo" lại cáo buộc "gia đình trị", cho rằng V bận rộn hơn và có nhiều lịch trình hơn bao giờ hết, kể từ khi xuất ngũ. Điều này cho thấy tài năng và sức ảnh hưởng mà anh đã đạt được kể từ khi ra mắt.

Trước đó, V cũng đã đăng một vlog được quay tại Los Angeles vào ngày 30/11 trên Bangtan TV. Video có tiêu đề "VLOG của V tại Los Angeles, một người bạn ăn uống". Vlog này được quay trong thời gian anh tham dự sự kiện "Vogue World: Hollywood 2025", được tổ chức tại Paramount Studios ở Hollywood vào ngày 26/10. Được Anna Wintour mời, V đã xuất hiện trên trang nhất của tạp chí Vogue với tư cách là nhân vật chính của sự kiện. Vì đây là một sự kiện được đánh giá cao trong ngành thời trang, V đã ghi lại ba ngày của mình ở Los Angeles, từ khâu chuẩn bị đến thư giãn, trong một vlog.

Động thái bất ngờ của Song Da Eun sau hàng loạt tin đồn hẹn hò cùng Jimin (BTS) đã khiến cho toàn cõi mạng phải "dậy sóng".

