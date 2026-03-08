Britney Spears 'suy sụp, lo sợ phải ngồi tù' sau khi bị bắt

Một nguồn tin thân cận với ca sĩ tiết lộ trên Page Six, Britney "rất suy sụp", đồng thời cho biết sự việc "đã khiến cô hoảng sợ thực sự".

"Britney biết cô ấy phải đối mặt với hậu quả, dù đó là gì", nguồn tin nói, đồng thời cho biết những người thân cận "chỉ mong cô đi cai nghiện chứ không phải vào tù".

Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Instagram

Nguồn tin cho biết thêm giọng ca Toxic hiểu rằng sự việc lần này "rất, rất nghiêm trọng" và có thể ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của cô mà còn tới những người xung quanh, đặc biệt là hai con trai Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). "Cô ấy cảm thấy rất hối hận về những gì đã xảy ra và tự trách bản thân", nguồn tin nói thêm.

Trong khi ngôi sao 44 tuổi đang lo lắng khả năng phải chịu án tù, nguồn tin cho biết những người xung quanh cô "đang xây dựng một kế hoạch" giúp đỡ. Họ hy vọng có thể đưa Britney vào một trung tâm điều trị để cô có thời gian và không gian phục hồi sức khỏe, bao gồm quá trình giải độc y tế.

"Đây không phải là chuyện đưa cô ấy trở lại làm việc. Điều quan trọng là Britney có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn bên các con và gia đình. Đó là ưu tiên của cô ấy lúc này. Cô chỉ muốn làm một người mẹ tốt và được hạnh phúc."

Nguồn tin cũng cho biết hai con trai của Britney "đang ở bên cô" trong lúc ca sĩ đối mặt với hậu quả của vụ việc. "Chúng yêu mẹ và muốn ủng hộ mẹ, chỉ mong mẹ cảm thấy khá hơn", nguồn tin nói thêm.

Mọi người hiện vẫn chờ kết quả xét nghiệm về những chất được tìm thấy trong xe của cô. Cảnh sát cho rằng tại thời điểm bị bắt, Britney có thể đang chịu ảnh hưởng của hỗn hợp rượu và thuốc.

Britney Spears lái xe lạng lách giữa các làn đường và vượt quá tốc độ trước khi bị bắt. Ảnh: Backgrid

Theo nhà chức trách, Britney bị chặn xe tại hạt Ventura, bang California, sau khi bị phát hiện điều khiển chiếc BMW lạng lách giữa các làn xe và chạy quá tốc độ. Ca sĩ được đưa tới bệnh viện để xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, sau đó bị tạm giữ tại đồn cảnh sát lúc 3h sáng và được thả vào khoảng 6h sáng thứ Năm. Cô dự kiến phải ra tòa vào ngày 4/5.

Quản lý của cô, Cade Hudson, cho biết đây là "một sự cố đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa", đồng thời cho biết Britney sẽ tuân thủ pháp luật và hy vọng sự việc này trở thành "bước khởi đầu cho sự thay đổi cần thiết từ lâu trong cuộc sống của cô".

Britney Spears - người từng được chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài 13 năm vào năm 2021 - hiện lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng sau vụ việc. Chế độ giám hộ này trước đây từng gây tranh cãi và làm bùng nổ phong trào #FreeBritney.

Tuy nhiên, luật sư Sean R. Weissbart cho biết một vụ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe chưa đủ để khiến Britney bị áp đặt lại chế độ giám hộ. Theo ông, hình phạt cho hành vi này có thể là quản chế, phạt tiền, lao động công ích hoặc thậm chí án tù, nhưng không tự động dẫn tới việc áp đặt chế độ giám hộ. Điều đó chỉ xảy ra nếu có bằng chứng cho thấy một người trong thời gian dài không còn khả năng tự quản lý cuộc sống cá nhân.