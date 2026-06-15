Con gái út Quyền Linh gây chú ý trong ngày đặc biệt

MC Quyền Linh vừa khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ những dòng tâm sự đầy tình cảm dành cho con gái út - Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc) trong ngày tốt nghiệp. Đây được xem là một cột mốc trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới của ái nữ nhà nam MC sau nhiều năm học tập và rèn luyện.

Trên trang cá nhân, nam MC đã chia sẻ loạt hình ảnh gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp của con gái. Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, anh gửi lời chúc mừng tới "út Dẻ" và không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái trưởng thành, rạng rỡ bên thầy cô và bạn bè.

"Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm lắm luôn đó, nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi, ba mong ước rằng những niềm vui và hạnh phúc này sẽ mãi mãi bên cạnh cuộc đời út Dẻ yêu thương của ba. Ba yêu con vô bờ bến", Quyền Linh viết.

MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh bên con gái út trong ngày tốt nghiệp.

Vợ chồng Quyền Linh còn đăng lại những hình ảnh thời thơ ấu của Hạt Dẻ, bày tỏ sự xúc động khi nhìn con lớn lên từng ngày, ngày càng xinh đẹp và chững chạc hơn.

Bà xã Quyền Linh là doanh nhân Dạ Thảo cũng chia sẻ: "Có những lúc mẹ vẫn nghĩ ngày này còn xa lắm. Vậy mà hôm nay Hạt Dẻ đã tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi. Nhìn con trong bộ lễ phục tốt nghiệp, mẹ không khỏi bồi hồi và xúc động. Chúc mừng con gái. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng".

Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của vợ chồng Quyền Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình nam MC khi chứng kiến con gái ngày càng trưởng thành, chuẩn bị bước sang một hành trình mới trong cuộc sống.

Vợ chồng Quyền Linh và con gái lớn Lọ Lem lộ diện tươi tắn, chúc mừng Hạt Dẻ trong cột mốc đặc biệt.

Vợ chồng MC Quyền Linh và con gái út.

Lọ Lem chúc mừng em gái trong cột mốc đặc biệt.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng dành cho con gái út nhà Quyền Linh. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách nam MC luôn đồng hành, quan tâm và dành những lời yêu thương cho các con.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng trưởng thành, chiều cao khoảng 1m70 cùng vóc dáng cân đối. Nhiều ý kiến nhận xét cô sở hữu gương mặt hài hòa, đôi chân dài nổi bật và phong thái tự tin, thu hút. Theo định hướng cá nhân, Hạt Dẻ cho biết dự định theo học ngành Công nghệ Truyền thông tại RMIT University Vietnam.