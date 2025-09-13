Quyền Linh kỷ niệm 20 năm kết hôn

Quyền Linh chia sẻ ảnh cưới ngày ấy và trải lòng: "Thấm thoắt đã tròn 20 năm rồi đó người tình trăm năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã đồng hành với anh suốt chặng đường vừa qua. Sau hai thập kỷ nỗ lực từ bàn tay trắng, chúng ta đã có cuộc sống hiện tại với hai con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em? Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc đời. Anh yêu em, bà xã".

Phía dưới bài đăng, doanh nhân Dạ Thảo cũng bày tỏ: "Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Lọ Lem - Hạt Dẻ đồng hành ba mẹ".

Chia sẻ của Quyền Linh thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận từ bạn bè, khán giả. Nhiều đồng nghiệp showbiz như NSND Lan Hương, Việt Anh, diễn viên Mai Thu Huyền, NTK Đỗ Long... chúc mừng dấu mốc ý nghĩa và thể hiện sự ngưỡng mộ hôn nhân viên mãn của MC 56 tuổi.

Vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo trong đám cưới hồi tháng 9/2005.

Quyền Linh từng cho biết anh nghiệm ra hạnh phúc đơn giản là những bữa cơm thanh đạm với gia đình; phút giây trò chuyện, tâm sự cùng bạn đời; cảm giác vui vẻ, an nhiên ngắm con cái lớn khôn. "Điều đó quý giá hơn bất kỳ khoảnh khắc hào nhoáng nào khác", anh nói. Nhờ thế, Quyền Linh luôn thấy vững lòng, yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp. Còn Dạ Thảo tiết lộ ông xã mang đến cho cô cảm giác yêu thương, gắn bó, "bấy nhiêu là đủ hơn mọi lời nói hay quà cáp, tiệc tùng".

Dạ Thảo từng bị đồn là "đại gia giấu mặt" khi yêu Quyền Linh. Thời điểm đó, cô quản lý chuỗi cửa hàng thời trang, còn anh là khách quen. Trước khi gặp Quyền Linh, nữ doanh nhân chưa từng yêu ai nên tỏ ra thận trọng trước những lời tán tỉnh. Nghệ sĩ sinh năm 1969 phải bày tỏ tình cảm chân thành bằng nhiều cách mới có được trái tim người đẹp.

Đám cưới Quyền Linh - Dạ Thảo là một trong những sự kiện gây chú ý tại TP HCM năm 2005. Chú rể bảnh bao đạp xích lô đến đón dâu khiến người đi đường ngoái lại nhìn. Cặp vợ chồng có hai con gái: Lọ Lem sinh năm 2006 và Hạt Dẻ sinh năm 2008, đều gây ấn tượng bởi nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng cân đối.

Hình ảnh mới nhất của gia đình Quyền Linh.