Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắt

Tập 29 "Không giới hạn" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Hà Lê hẹn gặp Minh Kiên với hi vọng thuyết phục anh quay lại: "Em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh thôi". Tuy nhiên, Kiên dứt khoát từ chối, khẳng định mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ 4 năm trước và không muốn tiếp tục bị làm khó xử.

Ở phía xa, Lợi, Khánh Linh cùng anh em dân quân tự vệ chứng kiến cảnh Hà Lê cố tình ôm Minh Kiên. Trước sự níu kéo dai dẳng, Minh Kiên vẫn giữ thái độ rõ ràng, anh chỉ xem Hà Lê như một người bạn và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn, nhưng mong cô dừng lại.

Không chấp nhận, Hà Lê tiếp tục "đánh vào tâm lý" khi nhắc đến Lam Anh, cho rằng Kiên đang thương hại cô. Ngay lập tức, Minh Kiên phản bác, khẳng định tình cảm của mình là nghiêm túc và cảnh báo sẽ cắt đứt cả mối quan hệ bạn bè nếu Hà Lê tiếp tục làm phiền.

Chứng kiến mọi chuyện, Khánh Linh không thể kìm nén, lao ra đối chất gay gắt với Hà Lê. Lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát. Tuy nhiên, Khánh Linh không hề biết rằng toàn bộ cảnh đánh nhau đã bị quay lén từ phía xa.

Sau đó, trong cuộc nói chuyện riêng, Minh Kiên thẳng thắn chỉ ra Hà Lê đã thay đổi quá nhiều, không còn cùng lý tưởng và mục tiêu sống. Anh yêu cầu cô rời đi, nhưng Hà Lê vẫn tin rằng Minh Kiên chỉ đang "mắc kẹt" ở hiện tại và chưa thực sự buông bỏ.

Sau khi bị Minh Kiên thẳng thừng từ chối, Hà Lê không biết phải làm thế nào nên đã tìm tới gặp Lam Anh. Cô khẳng định Minh Kiên vẫn còn tình cảm với mình, đồng thời yêu cầu Lam Anh rời xa anh để tránh những áp lực từ dư luận.

Lam Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô cho rằng những vật dụng ấy không còn mang ý nghĩa quyết định, và tình cảm hiện tại mới là điều quan trọng. Đỉnh điểm khi Hà Lê ám chỉ Lam Anh có được tình yêu nhờ xuất thân gia đình, thậm chí cho rằng mối quan hệ này là một sự áp đặt. Trước những lời công kích, Lam Anh vẫn cứng cỏi, thẳng thắn khẳng định chuyện tình cảm của mình không phải điều người khác có quyền can thiệp.

Minh Kiên và Lam Anh có cuộc gặp riêng, Lam Anh hồn nhiên chia sẻ rằng giữa hai người chưa từng có một tấm ảnh chung hay một buổi hẹn hò trọn vẹn. Cô mong muốn cùng Minh Kiên tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp để tình cảm không chỉ là những khoảnh khắc dang dở.

Thế nhưng, ngay khi Lam Anh còn đang háo hức, Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay. Trước câu hỏi dồn dập của cô, anh khẳng định quyết định này không liên quan đến Hà Lê mà xuất phát từ chính Lam Anh. Minh Kiên cho rằng anh không thể bảo vệ cô nếu tiếp tục mối quan hệ, và không muốn người mình thương phải đối mặt với nguy hiểm.

Dù Lam Anh khẳng định cô đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, thậm chí muốn cùng Minh Kiên vượt qua mọi thử thách, anh vẫn lựa chọn dừng lại. Nỗi đau trong anh càng lớn khi từng mất đi người thân thiết, khiến anh không muốn lặp lại mất mát một lần nữa với người anh thương.

Hiểu rằng Minh Kiên đang chọn lý tưởng và sự hy sinh, Lam Anh nghẹn ngào chấp nhận. Cô rời đi trong nước mắt, khép lại một mối tình vừa chớm nở nhưng đầy day dứt.