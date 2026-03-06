Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Trong tập 19 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Phương Trang tỏ ra chủ động khi đưa ra bức ảnh kẻ đã tấn công Lam Anh, coi đó như một "lá bài" để nhắc nhở Khải Phong rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cuộc đối thoại giữa hai người cho thấy mối quan hệ hợp tác nhưng đầy dè chừng.

Phong tìm cách phủi trách nhiệm khi nhấn mạnh "là chị, không phải chúng ta", trong khi Phương Trang lại muốn giữ thế chủ động.

Khải Phong ngày càng bộc lộ là người bí hiểm. Ảnh VTV

Khải Phong cho rằng không cần phải làm gì quá phức tạp với vụ ngân hàng. Theo anh, chỉ cần "thổi gió" trên mạng để những người bị mất tiền tự gây áp lực là đủ. Cách nghĩ này cho thấy Phong là kiểu người sẵn sàng lợi dụng tâm lý đám đông để đạt mục đích.

Ngược lại, Phương Trang có vẻ thận trọng hơn khi muốn tạm dừng vụ việc và chờ thêm động thái mới. Cô cũng nhắc Phong phải tiếp tục đóng vai người si tình để tránh Lam Anh nghi ngờ. Cuộc trò chuyện ngắn nhưng đủ để cho thấy những toan tính phía sau vẫn chưa dừng lại.

Trong khi đó, Trung tá Minh Kiên mang đồ ăn do mẹ nuôi chuẩn bị đến cho Lam Anh, nhưng chính sự quan tâm này lại khiến tình huống trở nên khó xử. Lam Anh cho rằng đó chỉ là sự hiếu khách của bà Thoa, còn Minh Kiên thì lúng túng không biết giải thích thế nào.

Minh Kiên tỏ ra lúng túng khi mang đồ ăn đến cho Lam Anh. Ảnh VTV

Lam Anh không vòng vo mà nói thẳng rằng cô đã xác định rõ tình cảm của mình, kể cả khi đó chỉ là yêu đơn phương. Tuy nhiên, những hành động của Minh Kiên lại khiến mọi thứ trở nên mập mờ. "Nếu anh không có tình cảm thì vì sao vẫn quan tâm, chăm sóc? Còn nếu có thì vì sao khi cô cần, anh lại chọn cách tránh né?" - Lam Anh thẳng thắn hỏi Minh Kiên.

Những câu hỏi trực diện khiến Minh Kiên gần như không biết phải phản ứng thế nào. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không đủ dũng cảm để nói rõ.

Sau cuộc nói chuyện, Lam Anh trở về phòng với nhiều suy nghĩ. Khi nghe tiếng động ngoài hành lang, cô hy vọng Minh Kiên vẫn đứng đó. Nhưng thực tế anh chỉ để lại túi đồ ăn rồi rời đi. Chi tiết nhỏ này cho thấy khoảng cách giữa hai người không phải vì xa cách, mà vì cả hai đều chưa biết cách bước thêm một bước.

Lam Anh có phần hụt hẫng khi Minh Kiên chưa thổ lộ tình cảm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau nhiều lần làm việc cùng Minh Kiên, Lợi muốn cảm ơn Kiên vì đã chuẩn bị bài giảng và kế hoạch tập huấn cho đội dân quân. Cái bắt tay giữa hai người vô tình bị Tùng nhìn thấy và anh đùa rằng cả hai rất "tâm đầu ý hợp". Có lẽ, sau tất cả những hiểu nhầm, Lợi dần nhận ra thành ý và con người thật của Minh Kiên.

Lợi dành cho Minh Kiên cái bắt tay đầy thiện cảm. Ảnh VTV

Minh Kiên và Lam Anh cùng triển khai kế hoạch tập huấn tại nhà máy nhiệt điện. Dù gặp nhau liên tục, cả hai vẫn khá ngượng ngùng sau cuộc trò chuyện trước đó. Trong lúc khảo sát khu vực để xây dựng tình huống giả định cháy nổ, Kiên nhận ra một vấn đề đáng lo: nhiều công nhân vẫn hút thuốc ở khu vực cấm lửa.

Minh Kiên và Lam Anh ngượng ngùng khi gặp lại nhau. Ảnh VTV