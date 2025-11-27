Đình Tú - Ngọc Huyền hưởng trăng mật ở Nhật

'Cặp diễn viên giờ vàng' Đình Tú - Ngọc Huyền chọn Nhật Bản để tận hưởng chuyến đi đầu tiên với tư cách vợ chồng. Đây cũng là ước mơ của Ngọc Huyền trước khi cưới.

Đình Tú dành cho vợ nụ hôn ngọt ngào dưới chân núi Phú Sĩ, điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc.

Vài tháng trước đám cưới, Ngọc Huyền cho biết cô ước mơ trở lại Nhật Bản một tháng và Đình Tú thể hiện sự ủng hộ bằng cách lập tức đặt vé, lên kế hoạch chuyến đi.

Nhật Bản cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm tình yêu của cặp diễn viên. Hồi đầu năm, Đình Tú đã quỳ gối cầu hôn bạn gái tại đây.

Trở lại Nhật Bản lần này, cả hai có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong khung cảnh lãng mạn của những hàng cây vào mùa lá vàng, lá đỏ.

Đình Tú ôm chặt vợ, liên tục dành cho cô những nụ hôn ngọt ngào khi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.

Người giúp Đình Tú - Ngọc Huyền thực hiện bộ ảnh này tại Nhật Bản khen hai vợ chồng dễ thương, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy cuối tháng 10 và tiệc cưới vào đầu tháng 11 sau gần ba năm hẹn hò. Họ nên duyên khi đóng chung phim "Hãy nói lời yêu" nhưng đến tháng 5 năm nay mới công khai chuyện tình cảm. Trong lễ cưới hôm 6/11, Đình Tú cho biết điều anh tự hào nhất là mang đến hạnh phúc cho Ngọc Huyền và hứa dành phần đời còn lại để yêu thương, che chở cho cô.

Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong các phim "Mặt nạ gương", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu", "Cha tôi, người ở lại"...

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, được biết đến với hàng loạt phim truyền hình như: "Ghét thì yêu thôi", "Yêu thì ghét thôi", "Hướng dương ngược nắng", "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về"...