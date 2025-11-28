Lệnh cấm nghệ sĩ cười

MAMA âm thầm chuẩn bị giữa thảm họa

2025 MAMA diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại sân vận động Kai Tak. Đây vốn là sự kiện giải trí quốc tế quy mô lớn, song chỉ ít ngày trước khi diễn ra, vụ cháy kinh hoàng tại Hong Kong khiến số người thiệt mạng tăng lên 94 và 279 người mất tích, gây chấn động toàn cầu.

Sau nhiều cuộc họp gấp, ban tổ chức quyết định không hủy sự kiện mà thu nhỏ quy mô và điều chỉnh không khí chương trình theo hướng trang trọng, chia sẻ mất mát cùng người dân.

Từ ngày 25-28/11, dàn nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp tham gia các tiết mục và phần trao giải đã lần lượt đáp xuống Hong Kong (Trung Quốc) để chuẩn bị. Ban tổ chức đặc biệt yêu cầu nghệ sĩ không thể hiện sự phấn khích hay tươi cười quá mức khi xuất hiện tại sân bay, nhằm tránh tạo cảm giác phản cảm hoặc gây hiểu lầm trong bối cảnh cả thành phố đang đau thương. Một số nghệ sĩ đã đeo khẩu trang hoặc giữ gương mặt nghiêm túc khi nhập cảnh.

Nhóm nhạc Hearts2Hearts có mặt tại Hong Kong dự MAMA hôm 25/11.

Ban tổ chức cho biết mức độ nhạy cảm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy đang ở mức rất cao, đồng thời yêu cầu các đoàn nghệ sĩ tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại địa điểm tổ chức.

Theo kế hoạch mới, thảm đỏ sẽ bị hủy, chỉ giữ lại lễ trao giải và các sân khấu biểu diễn chính, được truyền hình trực tiếp như dự kiến. Những hiệu ứng sân khấu có thể gợi liên tưởng đến lửa hoặc vụ cháy như pháo hoa, hình ảnh LED bùng cháy đều bị loại bỏ. Một số nhóm nhạc cũng đã thay đổi trang phục để phù hợp hơn với hoàn cảnh.

Ban tổ chức chia sẻ thêm MAMA 2025 sẽ lồng ghép thông điệp ủng hộ Hong Kong (Trung Quốc), tạo không gian tưởng niệm và chia sẻ nỗi đau với người dân nơi đây. Họ cũng sẽ đóng góp hỗ trợ các nạn nhân thông qua các hoạt động quyên góp.

“Chúng tôi tin vào sức mạnh chữa lành và kết nối của âm nhạc. Sự kiện năm nay sẽ tập trung vào tinh thần an ủi và hy vọng thay vì những màn trình diễn quá hoành tráng. Mong rằng âm nhạc có thể tiếp thêm phần nào dũng khí và sự vững vàng cho tất cả mọi người”.

Các nghệ sĩ bịt kín mặt khi đến Hong Kong (Trung Quốc).

Tập đoàn giải trí HYPE cùng 6 công ty trực thuộc gồm BigHit Music, Belift Lab, Source Music, Pledis Entertainment, KOZ Entertainment và ADOR đã gửi lời chia buồn và quyên góp hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau thảm kịch.

HYPE đã ủng hộ 2.66 triệu đô la Hong Kong (hơn 340.000 USD) thông qua Hiệp hội Cứu trợ Thảm họa Quốc gia Hope Bridge của Hàn Quốc. Khoản quyên góp sẽ được phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận tại Hong Kong để hỗ trợ thân nhân các nạn nhân và người bị ảnh hưởng.

“Xin gửi lời chia buồn và động viên đến tất cả ai bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Chúng tôi mong đóng góp này có thể phần nào hỗ trợ những người đang trải qua thời gian khó khăn và hy vọng mọi thiệt hại sẽ sớm được khắc phục”, đại diện HYPE nói.

Các công ty giải trí lớn khác của Hàn Quốc như JYP 2 triệu HKD (256.950 USD), YG một triệu HKD, SM một triệu HKD, Super Junior một triệu HKD, nam ca sĩ Jackson một triệu HKD, nhóm nhạc aespa 500.000 HKD, nhóm RIIZE 250.000 HKD… để hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư.

Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ

Tờ iMBC chỉ trích thật đáng xấu hổ khi MAMA vẫn quyết định tổ chức sự kiện bất chấp hoàn cảnh. Ngay cả tại Hàn Quốc, MAMA từ lâu đã đánh mất niềm tin khi quá ám ảnh với việc tổ chức ở nước ngoài.

Các fandom và giới chuyên môn đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa lễ trao giải trở lại Hàn Quốc nhưng BTC chỉ lấy lý do lợi nhuận, mở rộng quốc tế và cấu trúc tài trợ để biện minh, phớt lờ.

“Ít ai ngờ sự cố chấp đó vẫn không thay đổi, ngay cả khi sự kiện diễn ra tại thành phố vừa chịu thảm kịch nghiêm trọng. Trách nhiệm tối thiểu trong việc cân nhắc cảm xúc xã hội, quan hệ ngoại giao và sự nhạy cảm gần như không hề được thể hiện”, iMBC viết.

iMBC khó hiểu khi BTC đưa ra quy định “hạn chế nở nụ cười” dành cho nghệ sĩ tham dự.

“Họ nói đây là động thái thể hiện sự chia buồn trước thảm kịch, nhưng chính việc cố tổ chức sự kiện mới là nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này. Hai hình ảnh đối nghịch sẽ khiến toàn bộ chương trình rơi vào thế gượng gạo. Chỉ cần hình ảnh bất hợp lý lọt sóng, nó sẽ trở thành trò cười lố bịch. Nghệ sĩ bị đặt vào tình huống phải biểu diễn trong sự kiểm soát cứng nhắc, chẳng khác nào bị bịt miệng ngay trên sân khấu”.

Truyền thông Hàn Quốc giả định nếu đặt tình huống ngược lại, ngay tại Hàn Quốc xảy ra thảm họa và quốc gia/vùng lãnh thổ khác vẫn tổ chức lễ hội âm nhạc hoành tráng trên đất Hàn chắc chắn công chúng sẽ phẫn nộ. “MAMA đang quên đi nguyên tắc quan trọng là trách nhiệm và sự thấu cảm phải đặt lên trước lợi ích thương mại. Vì thế, quyết định không hoãn sự kiện khiến dư luận nghĩ họ vô cảm, hình ảnh Kpop bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, iMBC phê phán.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), khoảng 14h ngày 26/11 (giờ địa phương), đám cháy dữ dội bùng phát tại khu căn hộ cao tầng ở quận Tai Po. Số người thiệt mạng đã tăng lên 94. Đám cháy bắt đầu ở một tòa nhà, sau đó theo gió lan sang 6 tòa nhà khác.

