Cnet thức đêm chờ lời chúc mừng sinh nhật của Lộc Hàm dành cho Quan Hiểu Đồng

Ngày 17/9 là sinh nhật của Quan Hiểu Đồng và suốt những năm qua, Lộc Hàm luôn chờ đúng khoảnh khắc nửa đêm, hết ngày 16 bước sang ngày 17 để gửi lời chúc mừng bạn gái. Chính vì thế, vào đêm qua thì cả trăm nghìn khán giả đã thức đêm chờ xem Lộc Hàm có động tĩnh gì không.

Lộc Hàm không chúc mừng sinh nhật bạn gái như mọi lần.

Kết quả là chẳng có lời chúc mừng ngọt ngào nào như mọi năm, càng khiến mọi người tin rằng Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng thực sự rơi vào tình trạng “7 năm chưa cưới sẽ chia tay”. Hai người bị cho là đã tan vỡ từ tháng 12 năm ngoái với hàng loạt dấu hiệu khá rõ.

Hai người bị nghi ngờ đã chia tay từ năm ngoái.

Chẳng hạn như gần 1 năm qua, hai người không hề đăng tải ảnh chụp chung. Sinh nhật Quan Hiểu Đồng hồi năm ngoái, Lộc Hàm không hề xuất hiện. Đến tháng 10, hai người cùng có mặt ở châu Âu nhưng lại không đi cùng nhau vì Quan Hiểu Đồng kể cô chỉ đi cùng nhóm bạn thân.

Tháng 11, Lộc Hàm lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò đã đăng bài quảng bá cho phim mới của bạn gái. Nhưng sau đó, chính Quan Hiểu Đồng đã đề nghị bạn trai xóa bỏ bài này. Cũng trong tháng 11, Lộc Hàm tổ chức concert nhưng Quan Hiểu Đồng không tới cổ vũ bạn trai dù cô không bận gì trong thời gian này.

Bức ảnh từng được Lộc Hàm đăng tải trong bài đăng công khai chuyện hẹn hò.

Chừng đó manh mối là đủ để khán giả tin rằng mối quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm thực sự có biến. Nếu cặp đôi thực sự đứt gánh giữa đường, netizen sẽ vô cùng tiếc nuối cho chuyện tình lãng mạn hơn cả phim.

Lộc Hàm từng dũng cảm thừa nhận chuyện hẹn hò vào lúc danh tiếng đang ở đỉnh cao, trong khi không phải sao nam nào cũng sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp để giới thiệu bạn gái như vậy. Thêm vào đó, dù nhiều lần vướng tin đồn chia tay thì Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm đều khéo léo đập tan mọi chuyện bằng những tấm ảnh ngọt ngào.

Có lẽ nào chúng ta sẽ không được thấy cặp đôi bên nhau như thế này nữa?

Nhưng suốt hơn một năm nay, cả hai đều không có động thái nào cho thấy họ vẫn đang hạnh phúc. Và Lộc Hàm không còn thói quen chúc mừng sinh nhật bạn gái lúc nửa đêm càng khiến cư dân mạng nghi ngờ “tin đồn chia tay là chính xác”.