Chuyện khó khi từ "nghệ sĩ" thành "quản lý nghệ sĩ"

Những lùm xùm quanh công ty quản lý nghệ sĩ của Châu Đăng Khoa

Những ngày qua, dòng trạng thái: "Tôi là một nghệ sĩ hay một con gà" của Sofia trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Mạng xã hội sau đó xôn xao hơn khi nữ ca sĩ để lại thêm những bình luận: "Tôi đã rất cố gắng để mọi thứ êm đẹp rồi. Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi… Bây giờ tôi phải làm sao đây?" hay "Tôi phải làm sao thì các người mới buông tha cho tôi đây?".

Mối quan hệ của Sofia và Châu Đăng Khoa đứng trước nhiều thách thức.

Chia sẻ với giới truyền thông, Sofia tự nhận bản thân đã "đi vào đường cùng" mới lên tiếng như vậy. Đồng thời, ca sĩ này cũng nói thêm rằng cô bức xúc trước việc hơn 2 năm không có sản phẩm âm nhạc mới. Bản thân Sofia tự nhận thấy được sự gián đoạn của sự nghiệp và muốn giải quyết với công ty quản lý nhưng không sắp xếp lịch được.

Phía đơn vị quản lý của công ty do Châu Đăng Khoa sáng lập nhanh chóng phủ nhận thông tin mâu thuẫn của cả hai. Người đại diện công ty này giải thích rằng Sofia "thất tình nên kiếm chuyện".

Vụ việc này khiến nhiều khán giả nhớ về lùm xùm của Orange và Châu Đăng Khoa.

Vào năm 2020, Orange và Lyly bất ngờ lên tiếng tố công ty của Châu Đăng Khoa quỵt tiền cát-xê cũng như thiếu minh bạch trong vấn đề tiền bạc, tự tạo scandal để gây chú ý.

Hai giọng ca nữ này còn khẳng định dù mang tiếng là công ty quản lý, phía Châu Đăng Khoa không hề đưa ra định hướng hoạt động cho mình. Ngoài những chia sẻ, Orange còn thẳng tay tung loạt bằng chứng để thể hiện cho lời nói của mình. Sau ồn ào này, Orange và Lyly đều đã rời công ty, có hướng hoạt động riêng.

Sofia sau đó trở thành "con gái" của Châu Đăng Khoa tại công ty mới, hát toàn bộ những bản hit của Orange trước đây. Tại Sóng 24, Orange - Châu Đăng Khoa - Sofia cũng có màn "đối mặt" với nhau. Nhạc sĩ này chia sẻ thẳng thắn với Orange: “Thật lòng muốn nói với Cam (Orange) một điều là: Anh tha thứ cho em và hy vọng em cũng vậy”.

Nhạc Việt không thiếu trường hợp tương tự

6th Sense từng là "nhà chung" của nhiều nghệ sĩ như Ưng Đại Vệ, Khổng Tú Quỳnh, Anh Tú... lẫn những nhóm nhạc như Lip B, Uni5. Tuy vậy, các nghệ sĩ này đều "không kèn không trống" rời công ty quản lý của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

6th Sense vất vả trong việc định hướng nghệ sĩ.

Lip B chính thức ra mắt năm 2016 với ca khúc Love You Want You. Tính đến thời điểm hiện tại, Lip B mờ nhạt trên bản đồ nhạc Việt, gần như không còn hoạt động nào trong suốt quãng thời gian vừa qua. Các thành viên của nhóm nhạc này cũng chỉ có thể hoạt động "cầm chừng" qua các hoạt động cá nhân.

Điều tương tự xảy đến với Uni5, khi các thành viên trong nhóm nhạc này cũng dần rời đi khi định hướng không còn tương đồng. Han Sara, Khổng Tú Quỳnh, Anh Tú... cũng rời công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng với lý do chung là "tìm kiếm những thử thách mới".

Khán giả không ít lần đặt ra những câu hỏi lớn cho công ty này, một trong số đó là: "Ngoài Đông Nhi, công ty còn có ý định 'đẩy' nhân tố nào khác không?".

Một nghệ sĩ khác cũng lập công ty quản lý và thất bại trong việc định hướng cho nghệ sĩ là Sơn Tùng M-TP.

M-TP Entertainment với những nhân tố như producer Onionn., rapper Kay Trần, diễn viên Hải Tú,... đều là những nhân tố sáng trước khi vào công ty. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn mình Hải Tú vẫn hoạt động dưới sự quản lý của công ty.

Có thể thấy rõ khoảng cách từ "nghệ sĩ thành công" đến "người định hướng cho những nghệ sĩ khác" còn rất xa. Câu chuyện của những công ty quản lý do Châu Đăng Khoa, Sơn Tùng M-TP hay vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng lập ra vẫn được nhắc đến như những ví dụ điển hình cho việc này.

