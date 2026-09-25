Kim Yoo Jung: Một thập kỷ nỗ lực thoát khỏi hình ảnh 'sao nhí'

Dù đã nổi tiếng từ khi còn là diễn viên nhí và liên tục đảm nhận vai chính trong suốt thập kỷ qua, cũng như nỗ lực thay đổi hình tượng kể từ 'cú hích' mang tên Love in the Moonlight thì bộ phim đó vẫn được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của cô. Việc vượt qua thành công của Love in the Moonlight (ra mắt cách đây 10 năm) vẫn là một thử thách mà cô chưa thể chinh phục.

Kim Yoo Jung sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim truyền hình mới phát sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN mang tên 100 Days of Lies, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 10/10. Đây là tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn kết hợp gián điệp, lấy bối cảnh ngay tại sào huyệt của kẻ thù và xoay quanh câu chuyện giữa một nữ đạo chích hàng đầu đất Gyeongseong, người sau đó trở thành đặc vụ ngầm, cùng một thông dịch viên ưu tú làm việc cho Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Triều Tiên. Kim Yoo Jung đảm nhận vai Lee Ga Kyung, một đặc vụ thâm nhập vào Phủ Tổng đốc dưới vỏ bọc thực tập sinh thông dịch, và sẽ đóng cặp cùng Park Jin Young. Bộ phim là sự kết hợp giữa đạo diễn Yoo In Sik (từng làm nên thành công của Extraordinary Attorney Woo) và biên kịch Ryu Bo Ri (tác giả phim Do You Like Brahms?).

Kim Yoo Jung, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu quảng cáo vào năm 2003, đã khẳng định tên tuổi qua các vai diễn nhí trong những tác phẩm như phim điện ảnh The Chaser (2008), Thread of Lies (2014) và phim truyền hình Moon Embracing the Sun (2012). Sau đó, cô đã chứng minh được tiềm năng chuyển mình từ diễn viên nhí sang diễn viên chính trưởng thành qua vai Hong Ra-on — một cô gái cải trang thành thái giám trong bộ phim truyền hình năm 2016, Love in the Moonlight, đóng cặp cùng Park Bo Gum. Bộ phim đã đạt thành công vang dội với tỷ suất người xem cao nhất lên tới 23,3% (theo số liệu toàn quốc dành cho hộ gia đình của Nielsen Korea). Để kỷ niệm 10 năm ngày bộ phim lên sóng, đài KBS thậm chí đã phát sóng một chương trình giải trí đặc biệt mang tên Love in the Moonlight: Revisited, quy tụ dàn diễn viên chủ chốt, bao gồm cả Park Bo Gum và Kim Yoo Jung.

Kể từ sau Love in the Moonlight, cô liên tục đảm nhận các vai chính, dù thành tích thương mại của các dự án này có sự chênh lệch đáng kể. Bộ phim truyền hình phát sóng tối thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS là Backstreet Rookie (2020), với sự tham gia của Ji Chang Wook, đã ghi nhận mức tỷ suất người xem cao nhất là 9,5%, trong khi đó, Lovers of the Red Sky (2021), tác phẩm cô đóng cặp cùng Ahn Hyo Seop đã đạt mức rating hai chữ số với đỉnh điểm là 10,4%. Ngược lại, Clean with Passion for Now (2018–2019) chỉ đạt mức cao nhất là 3,574% và kết thúc với tỷ suất người xem thấp nhất phim là 1,583% ở tập cuối. Tương tự, My Demon (2023 – 2024), tác phẩm có sự góp mặt của Kim Yoo Jung cùng Song Kang, cũng mang lại kết quả đáng thất vọng khi rating chỉ dao động trong khoảng từ mức cao nhất là 4,7% xuống mức thấp nhất là 2,9%.

Kim Yoo Jung đã nỗ lực thực hiện nhiều sự thay đổi để thoát khỏi hình ảnh trẻ trung vốn gắn liền với cô từ thời còn là diễn viên nhí. Nhưng có một nghịch lý là khi mong muốn thay đổi hình ảnh lại vô tình làm nổi bật sự thiếu tự nhiên trong lối diễn xuất. Hơn nữa, phong cách trưởng thành mà cô lựa chọn tại các lễ trao giải hay sự kiện chính thức thường không tôn lên được khí chất tự nhiên của cô, tạo cảm giác thiếu sự hài hòa.

Dù đã nhiều lần thay đổi hình tượng trong suốt thập kỷ qua, đảm nhận những vai diễn có nội tâm phức tạp và câu chuyện đời tư đầy kịch tính trong các tác phẩm nhưng cô vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn toàn thoát khỏi định kiến ​​của công chúng vốn hình thành từ thời còn là diễn viên nhí. Các tác phẩm của cô, dù tập trung mạnh vào những vai diễn nặng ký, chỉ mới thành công trong việc tách biệt cô khỏi hình ảnh quá khứ chứ chưa thực sự làm nổi bật một cách tự nhiên khía cạnh diễn xuất mới mẻ và trưởng thành hơn.

Khi cô trở lại qua tác phẩm 100 Days of Lies, vẫn còn đó những băn khoăn liệu các bước đi trong sự nghiệp từ trước đến nay đã thực sự mang lại những thành tựu diễn xuất cụ thể và thuyết phục hay chưa?