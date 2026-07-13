Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Trang QQ đưa tin bộ phim điện ảnh Đội bóng nữ Thiếu Lâm ra mắt ngày 11/7 nhanh chóng phá 7 kỷ lục về doanh thu. Điều này chứng minh sức hút của Châu Tinh Trì với khán giả vẫn rất lớn. Tuy nhiên, phim cũng vướng phải những tranh cãi không nhỏ về nội dung và kỹ xảo bị đánh giá không xứng với khoản kinh phí lên tới 380 triệu NDT.

Doanh thu bùng nổ

Đội bóng nữ Thiếu Lâm là tác phẩm hiếm hoi trong năm 2026 có doanh thu đặt trước vượt 100 triệu NDT. Ngay trong ngày đầu ra mắt, phim đã đạt doanh thu 260 triệu NDT chiếm 80% tổng doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc.

Phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm nhanh chóng phá mốc doanh thu 400 triệu NDT.

Trong đó, tác phẩm đạt 7 kỷ lục mới như Kỷ lục về lượt người xem trong ngày đầu công chiếu phim hè trong 5 năm qua, Kỷ lục về doanh thu ngày đầu công chiếu phim hè trong 3 năm qua, Kỷ lục lịch sử điện ảnh Trung Quốc về số suất chiếu ngày đầu của phim mùa hè, Kỷ lục về doanh thu đặt vé trước của phim hè trong 3 năm qua...

Hiện tại, phim chiếm hơn 47% tổng số suất chiếu, vì vậy doanh thu được đánh giá khả quan, có thể chạm mốc 1,8 tỷ NDT theo dự đoán của trang bán vé Maoyan. Với kinh phí khoảng 380 triệu NDT, phim phải đạt khoảng 900 triệu NDT mới hòa vốn, như vậy theo dự đoán tác phẩm mới của Châu Tinh Trì sẽ có lãi.

Độ hot trên Douyin - MXH có lượng người dùng thực cao nhất Trung Quốc - cũng rất cao, đạt 1,28 tỷ, vượt qua mức cao nhất của mùa phim Tết và đang ở Top 1 độ hot năm nay.

Đánh giá của phim phân cực rất mạnh

Theo đó, trên Maoyan , nền tảng chỉ dành cho những khán giả đã đi xem phim mới được đánh giá thì Đội bóng nữ Thiếu Lâm đạt 9.4 điểm. Tuy nhiên, trên Douban, nền tảng chấm điểm chất lượng phim phổ biến nhất Trung Quốc thì tác phẩm mới của Châu Tinh Trì chỉ nhận được 6.6/10 điểm. Có thể nói Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm tiếp tục là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất phòng vé Trung Quốc hiện nay.

Những khán giả khen ngợi bộ phim cho rằng tác phẩm vẫn làm đúng chất hài "vô ly đầu" đặc trưng của Châu Tinh Trì. Những tình tiết tưởng chừng như vô lý, nhạt nhẽo nhưng lại có sức đồng cảm và tạo cảm giác giải trí khiến người xem bất giác bật cười. Không khí rạp liên tục vang tiếng cười, câu chuyện về đội bóng đá nữ từ đáy vực vươn lên cũng được đánh giá là vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Nhìn từ trailer phim, khán giả không khó nhận ra Đội bóng nữ Thiếu Lâm có màu sắc và phần kỹ xảo đều khá cũ, giống như một tác phẩm từ thập niên 1990. Những ai yêu mến Châu Tinh Trì và thích phong cách này sẽ cảm thấy quen thuộc như được gặp lại ký ức tuổi thơ.

Những ai yêu thích Châu Tinh Trì, quen xem phim của ông thì sẽ thấy bộ phim hài hước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng bộ phim có phần kỹ xảo "rẻ tiền", rất xấu và bị tách biệt rõ rệt với phần nền xanh phía sau. Nhiều người đặt câu hỏi kinh phí 380 triệu NDT đã dùng như thế nào khi hiệu ứng đặc biệt của phim lại đi sau thời đại nhiều như vậy, không giống một bộ phim năm 2026.

Một bộ phận khán giả trẻ cũng cho rằng phim chỉ là phiên bản đổi giới tính của Đội bóng Thiếu Lâm , còn phong cách hài vô lý của Châu Tinh Trì đã không còn phù hợp với thị hiếu hiện nay.

Vô ly đầu là do chính Châu Tinh Trì thể hiện sẽ có chất riêng vì vua hài Hong Kong là diễn viên giỏi. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng phù hợp với cách diễn này, vì vậy sự vắng mặt của Châu Tinh Trì trong dàn diễn viên khiến sức hút của phim giảm đi đáng kể.

Nội dung của Đội bóng nữ Thiếu Lâm cũng bị đánh giá giống với Đội bóng Thiếu Lâm (2001). Chỉ có điều khi đó dàn diễn viên đều là những diễn viên gạo cội, có thực lực diễn xuất, lại có "cặp bài trùng" Châu Tinh Trì - Ngô Mạnh Đạt thu hút người xem. Vì vậy, phiên bản mới đổi giới tính bị khán giả chê nhàm chán "bình mới rượu cũ".

Khán giả đến xem vì Châu Tinh Trì nhưng nhận ra ông thiếu sáng tạo.

Đây không phải lần đầu Châu Tinh Trì bị chê thiếu sáng tạo trong nghệ thuật. Trước đó, phim Đội bóng Thiếu Lâm (2001) đoạt 9 giải thưởng lớn tại Hong Kong, trong đó có Phim xuất sắc nhất và Ảnh đế dành cho Châu Tinh Trì. Hiện tại, Châu Tinh Trì không nghĩ ra được chủ đề mới, lại thực hiện phiên bản nữ của Đội bóng Thiếu Lâm , nhằm dựa vào danh tiếng của siêu phẩm cũ thu hút người xem.

Thế nhưng, Tân Vua hài kịch dựa trên Vua hài kịch (1999) đã thất bại, dự án Đại thoại đại thoại tây du cũng bị chê là phim rác, một bản nhái kém chất lượng, không thể so sánh với phiên bản Đại thoại tây du (1995). Điều này chứng minh công thức xào nấu lại phim kinh điển cũ của Châu Tinh Trì không thành công.

Ngôi sao huyền thoại vì vậy cũng bị công chúng quay lưng vì cho rằng ông tham lam, không sáng tạo cái mới mà chỉ muốn lợi dụng tình cảm của khán giả vốn dành cho vai diễn cũ.